Экс-глава ГИСУ объяснил появление «золотых» дамб на Казанке

Рашид Нуруллин выступил в суде с последним словом, приговор бывшему чиновнику вынесут в пятницу

Процесс в отношении экс-главы ГИСУ РТ, с которого спросили за завышенную стоимость работ на дамбах Казанки перед Универсиадой, подходит к финишу. 11 января ожидается оглашение приговора. Сегодня Рашид Нуруллин выступил с последним словом, пояснив, что в 2013 году все усилия были направлены на подготовку Всемирных студенческих игр и о своих интересах он тогда не думал. Подробности — в материале «Реального времени».

Проверка оборудования

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли повторные прения по делу экс-главы ГИСУ РТ, которого обвиняют в превышении должностных полномочий в части согласования невыполненных работ ПСО «Казань». По версии следствия, из бюджета генподрядчику ПСО «Казань» были необоснованно перечислены 216,6 млн рублей за фактически невыполненные работы по берегоукреплению одного из участков Казанки и Среднего Кабана.

Напомним, в начале декабря 2018 года судья Алмаз Мухаметшин принял решение о возобновлении судебного следствия, повторные прения должны были пройти 24 декабря еще прошлого года, но тогда они не состоялись из-за болезни подсудимого.

Сегодня до начала прений прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рустем Гатауллин «вспомнил» о документе, свидетельствующем о проверке GPS-оборудования, которым специалисты, приглашенные следователями, измеряли укрепленные берега уже после того, как на них обратила внимание Счетная палата РФ.

— Совсем забыл, хочу приобщить к материалам дела копию свидетельства о проверке оборудования, — выступил Гатауллин.

— В деле нет номера, что именно этим прибором проводились замеры, против приобщения, — выступил Нуруллин, однако суд его не поддержал.

«Все мои действия направлены на интересы государства»

Прения длились недолго. Гособвинитель Гатауллин заявил, что придерживается прежней позиции. Адвокат подсудимого Тахир Мансуров также заметил, что уже подробно излагал линию защиты, на чем и настаивает. «Прошу оправдать», — попросил он суд. Самому Рашиду Нуруллину добавить было нечего. Лишь в своем последнем слове он попросил обратить внимание на обстоятельства случившегося:

— Еще раз хотел бы, уважаемые присутствующие, обратить внимание на то, что сейчас, конечно, на все события, которые были пять лет назад, взгляд другой. Тогда было важно провести Универсиаду, которая являлась знаковым событием не только для Татарстана, но и для России. Все мои действия были направлены на интересы государства в первую очередь, ни в коем случае не на свои, — подчеркнул подсудимый.

Оглашение приговора назначено на 11 января. Уже после заседания экс-глава ГИСУ РТ в разговоре с корреспондентом «Реального времени» пожаловался на оказываемое на него давление.

— У каждого свои права, я здесь самый слабый. Мы все живем в системе, это мой первый процесс, сейчас понимаю, как это происходит. Нет места, где можно оправдаться, хорошенько довести позицию до конца. Так устроен сам процесс, не только этот, вообще система. Идет давление. Как можно на словах цифры объяснять? Был бы человек, статья найдется. Идет трактовка моих действий, они, получается, все знают лучше, чем я руководствовался пять лет назад, — посетовал Нуруллин.

Что касается документа о проверке оборудования, которое применялось для измерения укрепленных берегов, собеседник издания недоумевает, почему его представили только сейчас.

— Почему копию свидетельства представили сегодня, не знаю. Они хотят усилить свою позицию, значит, считают, что слабая, а, может, так должно быть, не знаю. Да, применялся GPS-прибор, обычно пишут, каким именно проводятся измерения, но нигде в деле нет номера. Сегодня появилась некая проверка какого-то прибора. Где гарантия, что именно этим прибором проводились замеры? Мне все ясно, надеюсь, всем тоже, — рассуждал Нуруллин.

Условный срок на три года

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стали обнародованные в июле 2015 года материалы проверки Счетной палаты РФ по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Аудиторы установили: ПСО «Казань» получило деньги от ГИСУ РТ, но фактически работы к концу 2013 года выполнены не были. Не раз поднимался вопрос и об отрицательной экспертизе по проекту участка на Казанке, которая была выдана изначально, правда, позже часть замечаний устранили. Об этом в суде свидетельствовала начальник отдела строительных решений и инженерного обеспечения Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» Роза Гумерова. В свое время ей дважды пришлось проводить экспертизу по участку дамбы на Казанке. Проектная документация получила положительную оценку со второй попытки. Но на смету на работы так и осталось отрицательное заключение.



Кстати, с последним словом Рашид Нуруллин выступал еще 26 ноября прошлого года, приговор планировали вынести 7 декабря. Но тогда судья принял решение еще раз допросить бывшего первого замглавы ГИСУ РТ Альберта Усманова. Суд решил провести повторный допрос, чтобы внести ясность — каким образом к Универсиаде была сокращена с 4 776 до 4 061 метра протяженность работ по укреплению берегов на озере Средний Кабан и давал ли подсудимый Нуруллин своему бывшему заму такие указания? Напомним, сначала Счетная палата, а затем и Следком пришли к выводу — после сокращения протяженности укрепленных участков госконтракт был оплачен в полном объеме — 216,6 млн рублей ушли ПСО «Казань» за фактически невыполненные работы. Чтобы не возвращать деньги, уже после проверки генподрядчик доделывал ранее исключенные береговые метры. Ну а Нуруллина обвинили в превышении полномочий. Впоследствии были назначены повторные прения на 24 декабря, которые в итоге перенесли на сегодня.

