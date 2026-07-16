Татарстан оказался среди регионов России, где вырос объем работ в строительстве
Однако у республики зафиксирована самая скромная динамика
Татарстан оказался среди 22 регионов России, где зафиксирован рост по объему выполненных работ в сфере строительства в январе — мае 2026-го. В республике данный показатель вырос на 1,1% относительно того же периода прошлого года, следует из данных Росстата.
Однако среди регионов, где наблюдается рост этого показателя, у Татарстана самая скромная динамика. Для сравнения: в тройке лидеров оказались Чукотский автономный округ (объем выполненных работ увеличился в 2,9 раза), Республика Бурятия (+95,8%) и Мурманская область (+59,4%).
Подробнее о том, кто оказался в лидерах и аутсайдерах по объему выполненных работ в сфере строительства, — в материале «Реального времени».
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