Татарстан оказался среди регионов России, где вырос объем работ в строительстве

Однако у республики зафиксирована самая скромная динамика

Фото: Максим Платонов

Татарстан оказался среди 22 регионов России, где зафиксирован рост по объему выполненных работ в сфере строительства в январе — мае 2026-го. В республике данный показатель вырос на 1,1% относительно того же периода прошлого года, следует из данных Росстата.

Однако среди регионов, где наблюдается рост этого показателя, у Татарстана самая скромная динамика. Для сравнения: в тройке лидеров оказались Чукотский автономный округ (объем выполненных работ увеличился в 2,9 раза), Республика Бурятия (+95,8%) и Мурманская область (+59,4%).

Подробнее о том, кто оказался в лидерах и аутсайдерах по объему выполненных работ в сфере строительства, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров