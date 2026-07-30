От клининга до чистовой отделки: СМУ-88 расширило возможности мобильного приложения

Теперь через приложение можно не только пользоваться услугами управляющей компании, но и заказывать бытовые услуги от проверенных подрядчиков

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Группа компаний «СМУ-88» добавила в свое мобильное приложение «Домиленд+» новые сервисы. Теперь через приложение можно не только пользоваться услугами управляющей компании, но и заказывать бытовые услуги от проверенных подрядчиков.

Уже сегодня жители могут заказать клининг, вызвать мастера на час, сантехника или электрика, оформить заявку на мелкий ремонт или помощь при переезде. Также доступны услуги прачечной по стирке белья и штор, шиномонтаж, сухая чистка автомобиля, груминг собак на дому, вызов профессиональной няни, обслуживание и установка кондиционеров, ремонт бытовой техники, чистовая отделка квартир от СМУ-88.

Чтобы заказать услугу, достаточно зайти в «Домиленд+», перейти на страницу сервисов, выбрать необходимый и отправить заявку. Оплата происходит через мобильное приложение. Все работы выполняют подрядчики с подтвержденным опытом и необходимой квалификацией. Это позволяет жителям получать услуги у надежных исполнителей без необходимости самостоятельно искать специалистов.

Напомним, мобильное приложение разработано СМУ-88 совместно с УК «Миллениум» и proptech-направлением «Яндекса». Сейчас оно доступно в тестовом режиме для жителей ЖК «Крыловка Парк», «Атлантис Делюкс», «Привилегия» и «Пять звезд». Помимо новых сервисов, пользователи могут передавать заявки в аварийно-диспетчерскую службу, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, получать новости, участвовать в опросах управляющей компании и девелопера, а также смотреть эксплуатационную документацию дома.

К осени мобильное приложение планируется распространить на ЖК «Яратам», «Свобода», «Яналиф» и «Норвежский». Вместе с тем расширится и его функционал: в нем появятся новые сервисы, включая установку роллетных шкафов в паркинге, страхование, поверку приборов учета и вывоз крупногабаритных вещей.

Скачать приложение «Домиленд+» (3+) можно по QR-коду или в магазине приложений на мобильном устройстве.

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