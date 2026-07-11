В Казани, Ставрополе и Волгограде новостройки подешевели сильнее всего в июне

Столица Татарстана оказалась третьей в списке по динамике снижения цен

Фото: Максим Платонов

В Казани медианные цены на строящееся жилье снизились в июне 2026 года на 2,1%, до 255 тыс. рублей за 1 кв. м. Это одна из самых сильных динамик снижения, пишет РБК.

Заметнее, чем в столице Татарстана, строящиеся новостройки подешевели только в Ставрополе (-5,8%, до 113 тыс. рублей за 1 кв. м) и в Волгограде (-4,3%, до 128 тыс.).

В пределах 1—2% снизились цены на строящееся жилье в Хабаровске (до 191 тыс. рублей за «квадрат»), Кемерово (до 151 тыс.) и Барнауле (до 167 тыс.).

Еще в трех городах цены снизились менее чем на 1%. В эту категорию попали Екатеринбург (-0,8%, до 175 тыс.), Москва (-0,6%, до 533 тыс.) и Санкт-Петербург (-0,2%, до 330 тыс.).

— Несмотря на общую ценовую стабильность, новостройки бизнес-класса (21,4% от всего предложения в крупных городах) за месяц подешевели на 1,4%. А проекты комфорт-класса (63,4% от всех выставленных на продажу первичных квартир), наоборот, подорожали — на 0,7%, — пишут авторы материала.

Ранее сообщалось, что в Казани предложили установить скидку в 50% на аренду городского имущества для государственных учреждений.

Никита Егоров