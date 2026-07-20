В Татарстане за месяц на 26% выросло число сделок со вторичкой

Наибольший рост спроса отмечен на индивидуальные жилые дома

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане в июне 2026 года количество сделок на вторичном рынке недвижимости возросло на 26,3% по сравнению с маем, согласно данным Управления Росреестра по республике.

В первом месяце лета ведомство зарегистрировало 15,5 тысячи переходов прав на недвижимость на основании договоров купли-продажи, в то время как в мае этот показатель составлял 12,2 тысячи сделок. В сравнении с июнем предыдущего года количество зарегистрированных переходов прав выросло на 38,3%, увеличившись с 11,2 тысячи до 15,5 тысячи.

Наибольший рост спроса отмечен на индивидуальные жилые дома — количество сделок увеличилось на 57,5%, достигнув 1,48 тысячи. Приобретение земельных участков возросло на 28%, составив 8,06 тысячи договоров, а количество сделок с жилыми помещениями увеличилось на 20,8%, до 5,43 тысячи.

За первое полугодие 2026 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 75,8 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что наблюдается значительный рост активности на вторичном рынке, свидетельствующий о восстановлении интереса граждан к покупке жилья и земельных участков. Она подчеркнула, что увеличение числа сделок в июне является позитивной тенденцией. Особенно радует рост спроса на индивидуальные жилые дома, что указывает на стремление граждан улучшить свои жилищные условия. Ведомство продолжает работать над улучшением процесса регистрации прав для граждан.

Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев отметил, что рост активности в рынке связан с несколькими факторами, среди которых снижение ипотечных ставок, завершение сроков вкладов у части граждан и реализация отложенного спроса после периода высокой ключевой ставки.

— Профессиональные участники рынка недвижимости прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на вторичное жилье, — добавил он.

Ранее сообщалось, что долги застройщиков Татарстана перед банками приблизились к 300 млрд рублей.

Никита Егоров