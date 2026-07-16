Средний размер дисконта при покупке вторички в Татарстане составил 17,9%

Самый большой разрыв в стоимости «квадрата» при сделке и в объявлении зафиксирован в Ставропольском крае

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане средняя стоимость квадратного метра на вторичке при заключении итоговой сделки составила 131 тыс. рублей. Это на 17,9% меньше, чем было указано в объявлении (154,5 тыс.), следует из аналитики «Домклик».

Самый большой разрыв в стоимости «квадрата» при сделке и в объявлении зафиксирован в Ставропольском крае (-27,4%, до 99,8 тыс.), Москве (-21,4%, с 430,6 тыс. до 354,7 тыс.), Дагестане (-18,6%, до 96,8 тыс.).

При этом в целом по республике вторичное жилье подорожало на 1% за последний месяц и на 14,6% — с июня 2025-го.

Ранее сообщалось, что Москва, Подмосковье и Татарстан — лидеры среди субъектов России по строительству.

Никита Егоров