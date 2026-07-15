Состоятельные американцы стали скупать кварталы вместо отдельных домов

Сверхбогатые используют «лэндмаксинг» как способ диверсификации своих активов

Фото: Динар Фатыхов

На рынке ультрапремиальной недвижимости в США наблюдается новый тренд: миллиардеры все чаще скупают соседние участки вместо покупки отдельных вилл, стремясь создать масштабные закрытые резиденции. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на отчет компании Coldwell Banker. Это новое явление получило название «лэндмаксинг» (Landmaxxing), что подразумевает максимальное расширение земельных владений через приобретение дополнительных территорий.

Согласно отчету, лэндмаксинг стал основным фактором роста на рынке недвижимости премиум-класса — за первые пять месяцев 2026 года количество запросов на покупку элитной недвижимости в США увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Спрос на участки для застройки возрос на 97% в годовом эквиваленте, а интерес к частным островам и поместьям вырос более чем в два раза.

Дэнни Херцберг, агент Coldwell Banker Realty, отметил, что состоятельные покупатели покупают соседние земли для строительства жилья для персонала, создания садов или причалов. Например, Патрик Довиджи, основатель экологической компании Green For Life, в прошлом году приобрел три участка у воды почти за $49 млн, где планирует построить спортзал, спа-комплекс и корт для падел-тенниса. Кроме того, покупка соседних домов позволяет клиентам «отгородиться от соседей».

Также сверхбогатые используют лэндмаксинг как способ диверсификации своих активов. Херцберг отметил, что данный подход становится более востребованным, чем покупка одного дома площадью 4 тыс. кв. м. Для некоторых это вопрос приватности и безопасности, для других — защита от инфляции.

Среди известных сторонников лэндмаксинга WSJ назвал миллиардера-инвестора Кена Гриффина, владельца Amazon Джеффа Безоса и основателя Oracle Ларри Эллисона.

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Никита Егоров