В Казани планируют построить выставочное пространство с офисами у старого русла Казанки

Проектирование планируют завершить до 2030 года, а сам объект — построить и ввести в эксплуатацию до 2035 года

Фото: Динар Фатыхов

В Казани планируют изменить проект застройки территории возле улиц Степана Халтурина, Краснококшайской, Большой Крыловки и старого русла реки Казанки. Сейчас документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 16 июля.

Изменения связаны с планами строительства общественно-делового объекта на земельном участке по улице Табейкина. Здесь хотят разместить выставочное пространство с офисными помещениями общей площадью около 2 тыс. кв. метров. Здание будет относиться к объектам общественно-деловой застройки и сможет иметь до трех этажей. Для его работы планируется обновить расчеты по подключению к инженерным сетям — водоснабжению, канализации, электроснабжению и газоснабжению.

Строительство объекта предполагается провести в один этап. Проектирование планируют завершить до 2030 года, а сам объект — построить и ввести в эксплуатацию до 2035 года.

Ранее для трех исторических слобод Казани власти Татарстана разработали новые охранные зоны. В зависимости от подзоны будут действовать различные требования к параметрам застройки, включая предельно допустимую высоту зданий. Так, в зоне старого русла Казанки запрещается изменять береговую линию и проводить работы, способные повлиять на природный облик территории. Строительство мостов через старое русло допускается только без применения вантовых конструкций и канатных дорог.

Наталья Жирнова