За сити-менеджером Чистополя на Рождество пришли силовики
Как выяснило «Реальное время», чиновнику «шьют» взятки на 880 тысяч рублей от победителей муниципальных контрактов
Крупным коррупционным скандалом закончились новогодние каникулы в Татарстане. В рождественское утро в Следкоме возбудили дело о получении крупных взяток и вместе с сотрудниками ФСБ пришли в дом «мэра» Чистополя — именно так в городе называют главу исполкома Александра Заиконникова, кстати, выходца из МВД. Как утверждают источники «Реального времени», Заиконников уже написал явку с повинной, признавшись в регулярном получении взяток от директора двух фирм, заработавших на госконтрактах по благоустройству территории и вывозу снега более 300 млн рублей.
Рождественская побудка
Домой к Александру Заиконникову следователи и оперативники пришли 7 января в 6 часов утра. Источники «Реального времени» сообщают — уголовное дело было возбуждено лишь часом ранее следователем по особо важным делам третьего отдела Следкома по РТ Булатом Шакиряновым. Именно он в свое время заканчивал расследование дела главы «Свея» Рашида Аитова и занимался историями «взяточных» афер вокруг дела «РенБизнесАвто».
Одновременно с Заиконниковым силовики навестили еще двух жителей Чистополя — директора компаний «Монолит» и «Тесла» и учредителя первой из фирм. Оба ООО регулярно получают крупные контракты по благоустройству Чистополя.
Фабулу дела источники «Реального времени» излагают так: по версии следствия, директор компаний-победителей Рамиль Ситдиков в 2018 году передал главе исполкома Чистополя наличными не менее 880 тыс. рублей — за общее покровительство и подписание актов выполненных работ. Причем, говорят, подозреваемый в даче взятки Ситдиков после задержания полностью признал вину, а вот предполагаемый получатель денег, проконсультировавшись с двумя адвокатами, откровенничать со следователями поначалу не стал. Говорят, сослался на головную боль.
Результатом разговора со следователями и ночевки в изоляторе временного содержания стала написанная 8 января явка с повинной. Тем не менее из-под стражи сознавшегося в получении взяток чиновника отпускать не стали. По данным «Реального времени», следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для чистопольского «мэра».
Адвокат задержанного Гузель Тухватуллина комментировать его позицию по делу не стала, объяснив, что лишена такой возможности: «Органом предварительного расследования у меня отобрана подписка о неразглашении данных следствия и хода расследования».
Как бывший начальник ГАИ сити-менеджером стал
В администрации Чистополя коррупционный скандал пока не комментируют. Между тем 7 января прошла информация о задержании не Заиконникова, а его коллеги — руководителя исполкома Чистопольского района Эдуарда Хасанова. Добавил дегтя и «Телеграм» — анонимные авторы канала «Татарский феномен», не информируя о деталях дела, выдвинули спорный тезис: «Все это вполне может быть спецоперацией по раскрутке Димки Иванова» (главы Чистопольского района, — прим. ред.).
Александру Заиконникову 45 лет. Дважды выпускник КФУ — сначала получил диплом юриста, затем экономиста. Руководителем исполкома Чистополя был назначен в сентябре 2017 года, после того как прежний сити-менеджер Виктор Шурыгин получил предложение стать помощником главы по организации работы в Чистополе ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).
Ранее Заиконников работал замом Шурыгина, еще ранее — начальником ГИБДД Чистопольского ОВД и руководителем Закамского подразделения Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ. Отметим, что упомянутый выше чистопольский глава Дмитрий Иванов был руководителем этого Управления в 2012—2014 годах. В Чистополе поговаривают, что Заиконников был в хороших отношениях и с выходцем из системы МВД Федором Батковым, который после ухода Иванова на муниципальную службу возглавил Управление, позже реорганизованное в Госкомитет по биоресурсам РТ.
Официальный доход семьи Заиконниковых в 2017 году составил всего 833 979 рублей. И получил эти деньги сам глава исполкома. Его супруга не задекларировала ни рубля, как и двое несовершеннолетних детей. В собственности Заиконниковой имеется легковой автомобиль «Шевроле Кобальт», у ее мужа — «Тойота Хайлендер», у семьи два земельных участка (1 057 и 840 «квадратов»), а еще жилой дачный дом (140 кв. м) и три квартиры (111; 52,6; 48,5 кв. м). Самая маленькая по площади на момент подачи деклараций была личной собственностью Заиконникова, остальное имущество — в долевой собственности у него и членов его семьи. Любопытно, что годом ранее, в 2016-м, то есть будучи еще замруководителя исполкома Чистополя и обладая тем же недвижимым имуществом и авто, Заиконников смог заработать 1 млн 381 тыс. рублей, что на 350 тысяч больше непосредственного начальника. В 2015-м доход Заиконникова составлял 790 тыс. рублей, в собственности числился автомобиль «Субару Форестер».
Близкие к бюджету фирмы и клоны
Представляют интерес и фигурирующие в уголовном деле Заиконникова коммерческие фирмы. Компания «Монолит» действует с 2006 года, специализируется на деятельности по чистке и уборке. Директором является Рамиль Ситдиков, а учредителями, по данным rusprofile, Ирина Сулейманова (доля 33,33%) и Айрат Исмагилов (доля 66,67%). По данным «Реального времени», к Исмагилову 7 января также приходили силовики. Задерживать не стали. Пока он интересует следствие в качестве свидетеля.
В открытых источниках представлена информация о 67 муниципальных контрактах «Монолита» на общую сумму 297 млн рублей начиная с 2011 года. Рекордным по сумме можно считать уже исполненный контракт 2017 года на 18,7 млн рублей. Эту сумму исполком Чистополя заплатил за работы по механизированной и ручной уборке городских территорий, улиц, тротуаров, автотранспортных и пешеходных мостов и вывоз снега. С тем же заказчиком в 2017-м было еще четыре контракта на текущее содержание зеленых массивов в Чистополе и вывоз снега с уборкой на будущий год. Общая сумма по пяти контрактам составила почти 39 млн рублей. Ну а 2018-й подарил «Монолиту» 15 контрактов с родным исполкомом и возможность заработать аж 72 млн рублей! Неплохо для фирмы из 38 сотрудников, но есть куда расти.
В компании «Тесла», которая специализируется на электромонтажных работах, среднесписочная численность сотрудников равна нулю (данные rusprofile). Однако в багаже у «Теслы» — 25 контрактов с чистопольским исполкомом, всего на 38 млн рублей. В 2015—2016-м были работы на бюджет по профилю — уличное и дворовое освещение, замена светильников, монтаж уличного освещения. Также компания принимала участие в ямочном ремонте, ну а потом переключилась… на уборку с благоустройством и вывоз крупногабаритного мусора. Заметим, директором и владельцем этой компании является руководитель «Монолита» Рамиль Ситдиков, ныне подозреваемый в даче взяток Заиконникову.
Еще один любопытный нюанс. Все тот же Ситдиков является директором двух ООО с одинаковым названием «Индустрия». Первая на улице Фрунзе, 20а, создана в 2005 году и специализируется все на той же чистке и уборке, вторая — на Фрунзе, 20 — существует с 2008 года и занимается сбором отходов. Отметим, что в первой «Индустрии» учредителем выступает единолично Айрат Исмагилов (совладелец «Монолита»), ну а в фирме-клоне доля Исмагилова составляет 80%, оставшаяся часть — у Ситдикова. Клоны также участвуют в госзакупках, правда, куда скромнее «Монолита» и «Теслы» — общий объем контрактов всего 12 млн рублей. В числе заказчиков «Индустрий» — больницы, учебные заведения и дома-интернаты.
Несложно догадаться, чья роль в тандеме солирующая. Причем Айрат Исмагилов — не чужой человек для муниципальных властей. Он является гендиректором ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения г. Чистополя (полигон ТБО)», учредителем которого выступает Минземимущество РТ. Ключевой вид деятельности все тот же — чистка и уборка. Однако, по данным открытых источников, у государственного ОАО в отличие от коммерческих компаний Исмагилова и Ситдикова бюджетных контрактов на уборку не имеется.
Говорят, подобные странности в свое время и привлекли внимание чекистов, которые решили присмотреться к успешным компаниям и вышли на их предполагаемого покровителя в муниципалитете.
комментарии