За сити-менеджером Чистополя на Рождество пришли силовики

Как выяснило «Реальное время», чиновнику «шьют» взятки на 880 тысяч рублей от победителей муниципальных контрактов

Крупным коррупционным скандалом закончились новогодние каникулы в Татарстане. В рождественское утро в Следкоме возбудили дело о получении крупных взяток и вместе с сотрудниками ФСБ пришли в дом «мэра» Чистополя — именно так в городе называют главу исполкома Александра Заиконникова, кстати, выходца из МВД. Как утверждают источники «Реального времени», Заиконников уже написал явку с повинной, признавшись в регулярном получении взяток от директора двух фирм, заработавших на госконтрактах по благоустройству территории и вывозу снега более 300 млн рублей.

Рождественская побудка



Домой к Александру Заиконникову следователи и оперативники пришли 7 января в 6 часов утра. Источники «Реального времени» сообщают — уголовное дело было возбуждено лишь часом ранее следователем по особо важным делам третьего отдела Следкома по РТ Булатом Шакиряновым. Именно он в свое время заканчивал расследование дела главы «Свея» Рашида Аитова и занимался историями «взяточных» афер вокруг дела «РенБизнесАвто».

Одновременно с Заиконниковым силовики навестили еще двух жителей Чистополя — директора компаний «Монолит» и «Тесла» и учредителя первой из фирм. Оба ООО регулярно получают крупные контракты по благоустройству Чистополя.

Фабулу дела источники «Реального времени» излагают так: по версии следствия, директор компаний-победителей Рамиль Ситдиков в 2018 году передал главе исполкома Чистополя наличными не менее 880 тыс. рублей — за общее покровительство и подписание актов выполненных работ. Причем, говорят, подозреваемый в даче взятки Ситдиков после задержания полностью признал вину, а вот предполагаемый получатель денег, проконсультировавшись с двумя адвокатами, откровенничать со следователями поначалу не стал. Говорят, сослался на головную боль.

Результатом разговора со следователями и ночевки в изоляторе временного содержания стала написанная 8 января явка с повинной. Тем не менее из-под стражи сознавшегося в получении взяток чиновника отпускать не стали. По данным «Реального времени», следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для чистопольского «мэра».

Адвокат задержанного Гузель Тухватуллина комментировать его позицию по делу не стала. Фото Ирины Плотниковой

Адвокат задержанного Гузель Тухватуллина комментировать его позицию по делу не стала, объяснив, что лишена такой возможности: «Органом предварительного расследования у меня отобрана подписка о неразглашении данных следствия и хода расследования».

Как бывший начальник ГАИ сити-менеджером стал

В администрации Чистополя коррупционный скандал пока не комментируют. Между тем 7 января прошла информация о задержании не Заиконникова, а его коллеги — руководителя исполкома Чистопольского района Эдуарда Хасанова. Добавил дегтя и «Телеграм» — анонимные авторы канала «Татарский феномен», не информируя о деталях дела, выдвинули спорный тезис: «Все это вполне может быть спецоперацией по раскрутке Димки Иванова» (главы Чистопольского района, — прим. ред.).

Александру Заиконникову 45 лет. Дважды выпускник КФУ — сначала получил диплом юриста, затем экономиста. Руководителем исполкома Чистополя был назначен в сентябре 2017 года, после того как прежний сити-менеджер Виктор Шурыгин получил предложение стать помощником главы по организации работы в Чистополе ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития).

Ранее Заиконников работал замом Шурыгина, еще ранее — начальником ГИБДД Чистопольского ОВД и руководителем Закамского подразделения Управления по охране и использованию объектов животного мира РТ. Отметим, что упомянутый выше чистопольский глава Дмитрий Иванов был руководителем этого Управления в 2012—2014 годах. В Чистополе поговаривают, что Заиконников был в хороших отношениях и с выходцем из системы МВД Федором Батковым, который после ухода Иванова на муниципальную службу возглавил Управление, позже реорганизованное в Госкомитет по биоресурсам РТ.

Анонимные авторы канала «Татарский феномен» выдвинули спорный тезис: «Все это вполне может быть спецоперацией по раскрутке Димки Иванова». Фото chistopol.tatarstan.ru



Официальный доход семьи Заиконниковых в 2017 году составил всего 833 979 рублей. И получил эти деньги сам глава исполкома. Его супруга не задекларировала ни рубля, как и двое несовершеннолетних детей. В собственности Заиконниковой имеется легковой автомобиль «Шевроле Кобальт», у ее мужа — «Тойота Хайлендер», у семьи два земельных участка (1 057 и 840 «квадратов»), а еще жилой дачный дом (140 кв. м) и три квартиры (111; 52,6; 48,5 кв. м). Самая маленькая по площади на момент подачи деклараций была личной собственностью Заиконникова, остальное имущество — в долевой собственности у него и членов его семьи. Любопытно, что годом ранее, в 2016-м, то есть будучи еще замруководителя исполкома Чистополя и обладая тем же недвижимым имуществом и авто, Заиконников смог заработать 1 млн 381 тыс. рублей, что на 350 тысяч больше непосредственного начальника. В 2015-м доход Заиконникова составлял 790 тыс. рублей, в собственности числился автомобиль «Субару Форестер».



Близкие к бюджету фирмы и клоны

Представляют интерес и фигурирующие в уголовном деле Заиконникова коммерческие фирмы. Компания «Монолит» действует с 2006 года, специализируется на деятельности по чистке и уборке. Директором является Рамиль Ситдиков, а учредителями, по данным rusprofile, Ирина Сулейманова (доля 33,33%) и Айрат Исмагилов (доля 66,67%). По данным «Реального времени», к Исмагилову 7 января также приходили силовики. Задерживать не стали. Пока он интересует следствие в качестве свидетеля.

В открытых источниках представлена информация о 67 муниципальных контрактах «Монолита» на общую сумму 297 млн рублей начиная с 2011 года. Рекордным по сумме можно считать уже исполненный контракт 2017 года на 18,7 млн рублей. Эту сумму исполком Чистополя заплатил за работы по механизированной и ручной уборке городских территорий, улиц, тротуаров, автотранспортных и пешеходных мостов и вывоз снега. С тем же заказчиком в 2017-м было еще четыре контракта на текущее содержание зеленых массивов в Чистополе и вывоз снега с уборкой на будущий год. Общая сумма по пяти контрактам составила почти 39 млн рублей. Ну а 2018-й подарил «Монолиту» 15 контрактов с родным исполкомом и возможность заработать аж 72 млн рублей! Неплохо для фирмы из 38 сотрудников, но есть куда расти.

В компании «Тесла», которая специализируется на электромонтажных работах, среднесписочная численность сотрудников равна нулю (данные rusprofile). Однако в багаже у «Теслы» — 25 контрактов с чистопольским исполкомом, всего на 38 млн рублей. В 2015—2016-м были работы на бюджет по профилю — уличное и дворовое освещение, замена светильников, монтаж уличного освещения. Также компания принимала участие в ямочном ремонте, ну а потом переключилась… на уборку с благоустройством и вывоз крупногабаритного мусора. Заметим, директором и владельцем этой компании является руководитель «Монолита» Рамиль Ситдиков, ныне подозреваемый в даче взяток Заиконникову.

В открытых источниках представлена информация о 67 муниципальных контрактах «Монолита» на общую сумму 297 млн рублей, начиная с 2011 года. Фото uslugi.tatar.ru



Еще один любопытный нюанс. Все тот же Ситдиков является директором двух ООО с одинаковым названием «Индустрия». Первая на улице Фрунзе, 20а, создана в 2005 году и специализируется все на той же чистке и уборке, вторая — на Фрунзе, 20 — существует с 2008 года и занимается сбором отходов. Отметим, что в первой «Индустрии» учредителем выступает единолично Айрат Исмагилов (совладелец «Монолита»), ну а в фирме-клоне доля Исмагилова составляет 80%, оставшаяся часть — у Ситдикова. Клоны также участвуют в госзакупках, правда, куда скромнее «Монолита» и «Теслы» — общий объем контрактов всего 12 млн рублей. В числе заказчиков «Индустрий» — больницы, учебные заведения и дома-интернаты.



Несложно догадаться, чья роль в тандеме солирующая. Причем Айрат Исмагилов — не чужой человек для муниципальных властей. Он является гендиректором ОАО «Многоотраслевое производственное предприятие благоустройства и озеленения г. Чистополя (полигон ТБО)», учредителем которого выступает Минземимущество РТ. Ключевой вид деятельности все тот же — чистка и уборка. Однако, по данным открытых источников, у государственного ОАО в отличие от коммерческих компаний Исмагилова и Ситдикова бюджетных контрактов на уборку не имеется.

Говорят, подобные странности в свое время и привлекли внимание чекистов, которые решили присмотреться к успешным компаниям и вышли на их предполагаемого покровителя в муниципалитете.