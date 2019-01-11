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Эхо «Универсиады»: за неположенный аванс на дамбы Казанки экс-глава ГИСУ отделался годом «условки»

14:53, 11.01.2019 2

Рашида Нуруллина признали виновным, но смягчили наказание за давностью сроков

Эхо «Универсиады»: за неположенный аванс на дамбы Казанки экс-глава ГИСУ отделался годом «условки» Фото: Юлия Косолапкина

Сегодня Вахитовский суд Казани признал виновным в превышении должностных полномочий экс-главу ГИСУ РТ Рашида Нуруллина и приговорил бывшего чиновника к году лишения свободы условно. Статью переквалифицировали на более мягкую, освободив Нуруллина от уголовной ответственности, так как с момента преступления прошло уже более 6 лет. Подробности — в материале «Реального времени».

«Спасибо всем, кто меня поддерживал»

Сегодня судья Вахитовского суда Казани Алмаз Мухаметшин признал бывшего руководителя ГИСУ РТ Рашида Нуруллина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновнику смягчили наказание, освободив от уголовной ответственности. Его приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

— Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня преступления прошло свыше шести лет. Шесть лет истекли, учитывая данное обстоятельство, это основание для освобождения Нуруллина от наказания, — заявил судья.

Изначально нарушение экс-главы ГИСУ квалифицировали как более тяжкое (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с наказанием в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. Для Нуруллина гособвинение просило три года условно с запретом на два года занимать руководящие должности в госорганах. Похоже, смягчение статьи удивило всех участников процесса.

Со стороны гособвинения на оглашении приговора присутствовал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рустем Гатауллин, который сразу после окончания стремительно ушел. Фото Ирины Плотниковой

— Наказание переквалифицировали на менее тяжкое. Будем ли оспаривать? Нужно обсудить, пока ничего не могу сказать, — коротко пояснил после оглашения адвокат Нуруллина — Тахир Мансуров.

— Пока ничего не понимаю, я не юрист. Но я все равно считаю себя невиновным, — был растерян и экс-руководитель ГИСУ РТ.

До начала судебного заседания Нуруллин был более словоохотливым: «Звучало, что мне личного авторитета в жизни не хватало… Мне личного авторитета всегда хватало в жизни, те, кто со мной знаком, знают это. Большое спасибо тем, кто меня поддерживал, кому было небезразлично. Отец в свое время сказал: «Не переживай, чужая грязь не пристанет, главное, свою грязь не формируй». Этим принципом руководствуюсь в жизни, чужая грязь не пристанет, — рассуждал он.

Со стороны гособвинения на оглашении приговора присутствовал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рустем Гатауллин, который сразу после окончания стремительно ушел.

— Суд переквалифицировал действия подсудимого, указав, что тяжкие последствия в результате содеянного Нуруллиным не наступили. Вопрос об апелляционном реагировании будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания, — позже пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

ПСО «Казань» выполняло берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан и на реке Казанке. Фото evening-kazan.ru

Где тяжкие последствия?

Оглашая приговор, судья обозначил, что виновность Нуруллина подтверждается как показаниями свидетелей, так и многочисленными письменными материалами. Среди свидетельских показаний прозвучали те, которые на предварительном следствии давал глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин (во время судебного следствия он в качестве свидетеля не допрашивался):

— «ПСО «Казань» выполняло берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан и на реке Казанке. Все работы выполнялись в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, выданной заказчиком», — зачитал показания Зиганшина судья Алмаз Мухаметшин.

Доводы защиты о невиновности Нуруллина, по мнению судьи, не только ничем не подтверждаются, но и опровергаются исследованными доказательствами. Например, в госконтракте указано, что аванс составляет 0% от его суммы, но платеж был перечислен, и справки о выполненных работах подписаны. Тем не менее наказание смягчили.

— Органами предварительного следствия не раскрыто содержание причинения тяжких последствий, — сообщил судья.

Сказалось и то, что Нуруллин ранее был не судим, положительно характеризуется по месту работы, не имеет отягчающих обстоятельств. При этом у него есть многочисленные почетные грамоты, благодарственные письма, медаль за заслуги перед Отечеством.

Аудиторы установили: ПСО «Казань» получило 216,6 млн рублей от ГИСУ РТ. Фото Романа Хасаева

Эхо Универсиады и «золотые» дамбы Казанки

Напомним, суд над бывшим начальником Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшим замглавы Минстроя РТ Рашидом Нуруллиным стартовал в июле 2018 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали обнародованные в июле 2015 материалы проверки Счетной палаты РФ по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах».

Аудиторы установили: ПСО «Казань» получило 216,6 млн рублей от ГИСУ РТ, но фактически работы по берегоукреплению одного из участков Казанки и Среднего Кабана к концу 2013 года выполнены не были. Приговор Нуруллину планировали вынести 7 декабря 2018 года. Но тогда судья принял решение еще раз допросить бывшего первого замглавы ГИСУ РТ Альберта Усманова, чтобы снова разобраться, как была сокращена протяженность работ на Среднем Кабане.

Юлия Косолапкина
Происшествия Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 15:40
    Молодец Хуснуллин! Своих не бросает!
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  • Анонимно 15:55
    Вот это интересно... А зачем тогда вообще дело заводили за прошла давность срока
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