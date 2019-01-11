Эхо «Универсиады»: за неположенный аванс на дамбы Казанки экс-глава ГИСУ отделался годом «условки»

Рашида Нуруллина признали виновным, но смягчили наказание за давностью сроков

Фото: Юлия Косолапкина

Сегодня Вахитовский суд Казани признал виновным в превышении должностных полномочий экс-главу ГИСУ РТ Рашида Нуруллина и приговорил бывшего чиновника к году лишения свободы условно. Статью переквалифицировали на более мягкую, освободив Нуруллина от уголовной ответственности, так как с момента преступления прошло уже более 6 лет. Подробности — в материале «Реального времени».

«Спасибо всем, кто меня поддерживал»

Сегодня судья Вахитовского суда Казани Алмаз Мухаметшин признал бывшего руководителя ГИСУ РТ Рашида Нуруллина виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Экс-чиновнику смягчили наказание, освободив от уголовной ответственности. Его приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

— Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня преступления прошло свыше шести лет. Шесть лет истекли, учитывая данное обстоятельство, это основание для освобождения Нуруллина от наказания, — заявил судья.

Изначально нарушение экс-главы ГИСУ квалифицировали как более тяжкое (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) с наказанием в виде лишения свободы от 3 до 10 лет. Для Нуруллина гособвинение просило три года условно с запретом на два года занимать руководящие должности в госорганах. Похоже, смягчение статьи удивило всех участников процесса.

Со стороны гособвинения на оглашении приговора присутствовал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рустем Гатауллин, который сразу после окончания стремительно ушел. Фото Ирины Плотниковой



— Наказание переквалифицировали на менее тяжкое. Будем ли оспаривать? Нужно обсудить, пока ничего не могу сказать, — коротко пояснил после оглашения адвокат Нуруллина — Тахир Мансуров.

— Пока ничего не понимаю, я не юрист. Но я все равно считаю себя невиновным, — был растерян и экс-руководитель ГИСУ РТ.

До начала судебного заседания Нуруллин был более словоохотливым: «Звучало, что мне личного авторитета в жизни не хватало… Мне личного авторитета всегда хватало в жизни, те, кто со мной знаком, знают это. Большое спасибо тем, кто меня поддерживал, кому было небезразлично. Отец в свое время сказал: «Не переживай, чужая грязь не пристанет, главное, свою грязь не формируй». Этим принципом руководствуюсь в жизни, чужая грязь не пристанет, — рассуждал он.

Со стороны гособвинения на оглашении приговора присутствовал прокурор отдела уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Рустем Гатауллин, который сразу после окончания стремительно ушел.

— Суд переквалифицировал действия подсудимого, указав, что тяжкие последствия в результате содеянного Нуруллиным не наступили. Вопрос об апелляционном реагировании будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания, — позже пояснил «Реальному времени» старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью Руслан Галиев.

ПСО «Казань» выполняло берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан и на реке Казанке. Фото evening-kazan.ru

Где тяжкие последствия?

Оглашая приговор, судья обозначил, что виновность Нуруллина подтверждается как показаниями свидетелей, так и многочисленными письменными материалами. Среди свидетельских показаний прозвучали те, которые на предварительном следствии давал глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин (во время судебного следствия он в качестве свидетеля не допрашивался):

— «ПСО «Казань» выполняло берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан и на реке Казанке. Все работы выполнялись в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, выданной заказчиком», — зачитал показания Зиганшина судья Алмаз Мухаметшин.

Доводы защиты о невиновности Нуруллина, по мнению судьи, не только ничем не подтверждаются, но и опровергаются исследованными доказательствами. Например, в госконтракте указано, что аванс составляет 0% от его суммы, но платеж был перечислен, и справки о выполненных работах подписаны. Тем не менее наказание смягчили.

— Органами предварительного следствия не раскрыто содержание причинения тяжких последствий, — сообщил судья.

Сказалось и то, что Нуруллин ранее был не судим, положительно характеризуется по месту работы, не имеет отягчающих обстоятельств. При этом у него есть многочисленные почетные грамоты, благодарственные письма, медаль за заслуги перед Отечеством.

Аудиторы установили: ПСО «Казань» получило 216,6 млн рублей от ГИСУ РТ. Фото Романа Хасаева

Эхо Универсиады и «золотые» дамбы Казанки

Напомним, суд над бывшим начальником Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшим замглавы Минстроя РТ Рашидом Нуруллиным стартовал в июле 2018 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали обнародованные в июле 2015 материалы проверки Счетной палаты РФ по федеральной программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах».

Аудиторы установили: ПСО «Казань» получило 216,6 млн рублей от ГИСУ РТ, но фактически работы по берегоукреплению одного из участков Казанки и Среднего Кабана к концу 2013 года выполнены не были. Приговор Нуруллину планировали вынести 7 декабря 2018 года. Но тогда судья принял решение еще раз допросить бывшего первого замглавы ГИСУ РТ Альберта Усманова, чтобы снова разобраться, как была сокращена протяженность работ на Среднем Кабане.