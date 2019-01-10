Казанская «Трасса» навела антимонопольщиков на главного заказчика федеральных дорог

Главе ФКУ Волго-Вятского региона Росавтодора Илдару Мингазову придется отвечать за дробление дорожных контрактов

Фото: Максим Платонов

«Черную метку» от татарстанских антимонопольщиков получил под Новый год главный заказчик федеральных дорог в Татарстане глава «Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов. По версии УФАС, подразделение Росавтодора «раздробило» дорожный госзаказ на 26 мелких контрактов стоимостью менее 100 тысяч рублей каждый, обойдя тем самым предписание 44-ФЗ об объявлении конкурсных торгов. Контракты по этой схеме достались малоизвестной казанской фирме «Трасса», которая, вероятно, получила из федерального бюджета около 2,5 млн рублей за проведение принципиально важных работ по оценке качества федеральных дорог после их ремонта татарстанскими подрядчиками.

Как «Трасса» вышла на 26 дорожных контрактов

Сфера дорожного строительства продолжает оставаться средоточием всевозможных нарушений, что в очередной раз подтвердило татарстанское УФАС, мониторящее государственные закупки. Вчера стало известно, что под прицел антимонопольной службы попало региональное подразделение Росавтодора, которое, как известно, выступает заказчиком строительства и ремонта федеральных дорог с ежегодным бюджетом от 12 до 15 млрд рублей.

УФАС по РТ сообщило об обнаружении схемы, которая позволила федеральному дорожному заказчику заключить в обход торгов серию однотипных контрактов с казанской фирмой «Трасса». Как следует из сообщения ведомства, стоимость каждого из них составляла менее 100 тысяч рублей, а в этом случае законодательство, как известно, разрешает заключать контракты без конкурса, «один на один». Таким образом, федеральный заказчик в течение августа — октября 2017 года подписал с «Трассой» 26 госконтрактов на общую сумму около 2,5 млн рублей. Согласно им, фирма должна провести приемочную диагностику и оценку состояния автомобильных дорог после ремонта. Теоретически деньги уже должны быть выплачены подрядчику из федерального бюджета, поскольку договоры подписывались больше года назад, а обычно они заключаются со сроком исполнения в текущем году.

УФАС по РТ: это уход от конкурентных процедур

В УФАС однозначно расценивают эту схему как уход от конкурентных процедур. Ведомство возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства, привлекая «в качестве ответчиков по нему Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» и ООО «Трасса». В УФАС указывают на такие признаки антиконкурентного поведения, как однотипность всех 26 контрактов и краткосрочность их заключения, полагая, что они намеренно растянуты во времени, чтобы не привлекать внимание.

Федеральный заказчик в течение августа — октября 2017 года подписал с «Трассой» 26 госконтрактов на общую сумму около 2,5 млн рублей. Фото vv-fad.ru



«Заключенные контракты имеют идентичный предмет работ — приемочная диагностика по объектам ремонта и реконструкции дорог в направлениях М7, Ижевска, Оренбурга и Саранска, — отмечается в сообщении ведомства. — Действия сторон свидетельствуют о злоупотреблении пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, путем заключения за короткий промежуток времени договоров на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей, предметом которых являлся идентичный предмет, что нарушает принцип обеспечения конкуренции, установленный статьей 8 Закона о контрактной системе».

В УФАС уверены, что 26 контрактов можно было объединить в единый лот и выставить на открытый конкурс, в котором могли принять участие все заинтересованные участники рынка. Похоже, что на этот раз ФКУ «побаловалось» излюбленным чиновничьим приемом в предоставлении преференций «нужным» компаниям.

Несмотря на то, что приказ о возбуждении дела был подписан в декабре прошлого года, участники разбирательства оказались не готовы к комментариям. Запрос «Реального времени» в адрес федерального заказчика остался пока без ответа. Гендиректор казанской «Трассы» Елена Григорьева отказалась от общения, заявив, что первый раз слышит о претензиях татарстанского УФАС.

«Заключение 26 договоров с единственным поставщиком и отсутствие конкурентных процедур способствует созданию преимущественного положения единственного поставщика и лишает возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение контракта», — соглашается с интерпретацией событий антимонопольщиками юрист-эксперт московского юридического бюро Law & Wise Ольга Журавлева.

«Указанная правовая позиция содержится в обзоре судебной практики применения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017. Судебные акты по конкретным делам свидетельствуют о том, что контракты, заключенные в короткий промежуток времени и имеющие идентичный предмет, образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную разными контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о контрактной системе (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 17.04.2018 по делу №А38-7831/2017). Таким образом, искусственное дробление единой закупки свидетельствует о реальном устранении конкуренции на рынке устройства автомобильных дорог. Отсутствие публичных процедур привело к нарушению принципа эффективности расходования бюджетных средств, что по смыслу законодательства о контрактной системе является недопустимым», — резюмирует юрист.

Эксперта выбирают не только по цене, но и по опыту

Приемо-сдаточные работы — это этап контроля качества дорожно-строительных работ, который выполняется перед подписанием актов о завершении контракта. Как утверждают дорожные подрядчики, обычно заказчик нанимает для этих целей специализированную компанию-эксперта, которая должна составить объективный отчет о соответствии участка автомобильной дороги требованиям проекта и нормативных документов после выполнения работ по реконструкции участка автомобильной дороги. В отчет входят инструментальная оценка прочности дорожной одежды, сцепных свойств и ровности дорожного покрытия, а также определение геометрических и фактических параметров обустройства дороги. В заключение эксперты должны внести заключение в автоматизированный банк дорожных данных «Дорога».





Если УФАС признает подписание контрактов с «Трассой» нелегитимными действиями, то под пересмотр может попасть вся выполненная в 2017 году реконструкция дорог. Фото vv-fad.ru



Из базы данных сайта госзакупок zakupki.gov видно, что региональные подразделения Росавтодора ежегодно объявляют аукционы по выбору подрядчиков на выполнение приемо-сдаточных работ. Средняя их стоимость колеблется в пределах 2 млн рублей, и теоретически их также можно разбить на 100-тысячные контракты, лишив к ним доступа всех игроков, кроме одного. Однако Росавтодор выбирает их на конкурсной основе, выдвигая в качестве основных требований не только показатель цены, но и опыт и профессионализм, а также наличие инструментальной базы. Таким образом, если УФАС признает подписание контрактов с «Трассой» нелегитимными действиями, то под пересмотр может попасть вся выполненная в 2017 году реконструкция дорог.

Что грозит самим участникам дорожного сговора, если последний будет доказан? В этом случае их действия подпадут под действие статьи 14.32 КоАП. В первую очередь, может пострадать сама «Трасса», которая рискует нарваться на оборотный штраф. Заказчик же, скорее всего, отделается легким испугом в виде административного штрафа.