Татарстан опустился на 18-ю строчку в рейтинге развития ипотеки

В республике на 1 тыс. экономически активных жителей приходится 18,3 ипотечного кредита

Фото: Артем Дергунов

Татарстан занял 18-е место в рейтинге регионов России по развитию ипотечного кредитования. Об этом сообщает РИА «Новости».

В республике на 1 тысячу экономически активного населения приходится 18,3 ипотечного кредита. За январь — май 2026 года количество выданных ипотек увеличилось на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний размер ипотечного кредита в Татарстане достиг 4,4 млн рублей, говорится в исследовании РИА.

Соседняя Чувашия в этом рейтинге расположилась на 15-й строчке, обогнав Татарстан. Показатель республики — 19 кредитов на 1 тыс. экономически активного населения, рост выдач за пять месяцев составил 55,8%, а средний чек — почти 4 млн рублей.

Лидером рейтинга стала Республика Тыва. По всей России за январь — май прирост числа ипотечных кредитов составил 43,4%, при этом средняя величина займа остановилась на отметке 4,4 млн рублей.

Вадим Вахрушев