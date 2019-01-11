Уловки маркетологов и никакого НДС: налог — лишь предлог для повышения цен на автомобили и смартфоны?

Налоговая ставка поднялась лишь на 2%, а цены на отдельные товары и услуги выросли значительно больше и скоро достигнут роста в 7—10%

Фото: Роман Хасаев

С начала года в России на 2% вырос налог на добавленную стоимость, ставка которого теперь составила 20%. Изменения только вступили в силу, а отдельные товары, например, смартфоны, автомобили уже подорожали и не всегда только на 2%. Более того, эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в среднем на 7—10% на все без исключения товары и услуги. Подробности — в материале «Реального времени».

Цены меняются из-за высокого спроса

Новый год в России начался с подорожания автомобилей, смартфонов и еще ряда товаров и услуг. Так, айфон прибавил в стоимости в среднем 1,7%, некоторые модели смартфонов Samsung подорожали более чем на 2%. Есть изменения и по ценам на автомобили, в зависимости от марки рост составил от 1% до 5%. Рост в первую очередь связывают с изменением ставки НДС, но налог вырос только на 2%, а некоторые товары подорожали намного больше. По словам экспертов, сказывается и ежегодная индексация цен на автомобили.

— Ведущие производители смартфонов уже подняли цены с начала 2019 года на 2—3%. Тенденции по данным категориям товаров, по нашему мнению, сохранятся на протяжении ближайших 12 месяцев, так как расходы компаний на обеспечение деятельности продолжают расти, — комментирует аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук. — Наиболее существенно изменились цены на ряд продуктов питания, прежде всего мясо и сахар. Также подорожали бензин, что тоже является следствием налоговой реформы в данной отрасли, и импортируемые товары, например, техника — по причине ослабления рубля к доллару и евро.

Впрочем, не все спешат связывать рост стоимости товаров с изменением налога.

— Цены повышаются и понижаются не потому, что изменились налоги, это происходит в зависимости от спроса и предложения. Изменение налога в данном случае выступает как предлог для подорожания. Если бы люди были не готовы покупать по более высокой цене, то, скорее всего, цены невозможно было бы поднять. В таком случае была бы попытка все это частично переложить на плечи производителей. Если уже сейчас видим повышение цен, то, скорее всего, можно говорить о том, что спрос это выдерживает, люди готовы покупать, — рассуждает финансист, директор экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.

При этом он приводит и другие возможные причины повышения — продавцы не исключают падение спроса, хотя, вероятно, оно будет небольшим. Это еще один стимул поднять цены сейчас. В любом случае представители бизнеса считают возможным переложить расходы за повышенный налог на плечи покупателей.

— Где цены повышают вслед за изменением налогов, значит, там есть платежеспособный спрос, который и готов оплачивать более высокую цену. Если бы мы увидели, что налоги повысились, а цены расти не стали, пришлось бы говорить о том, что у нас нет такого спроса, — отмечает Мовчан.

Эксперт считает, что на мобильную технику цены, скорее всего, будут устойчивыми, а подорожание автомобилей — это маркетинговый ход, ведь после прибавки в цене от 1% до 5% каждому покупателю предложат индивидуальные скидки.

Бизнес переложит нагрузку НДС на потребителя

Повышенная ставка налога на добавленную стоимость вызовет рост цен на все товары и услуги без исключения.

— Россияне очевидно станут беднее. Увеличится средний чек в магазине при неизменном доходе, со временем это приведет к изменению состава потребительской корзины. Население начнет экономить. Бизнес будет стараться переложить нагрузку на фоне роста НДС на потребителя, так происходит всегда. Рост цен гарантированно приведет к ускорению и росту инфляции, это взаимосвязанные вещи, — считает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

При этом в «Альпари» отмечают, что средний рост цен составит от 7% до 10%, хотя ставка НДС выросла лишь на 2%. Это объясняется ожиданием кумулятивного эффекта от роста цен на бензин, всплеска инфляции. Хотя по новой ставке компании оплатят налог лишь в январе следующего года, цены на товары растут уже сейчас: «К повышению расходов предприниматели готовятся заранее, поэтому потребители и видят ускорение цен», — объясняет аналитик ИФК «Солид» Вадим Кравчук.

— Нет такого понятия, как обоснованность повышения цен, мы не в социализме живем. Поскольку наши отношения ближе к капитализму, то рынок определяет цены. Как тогда можно говорить об обоснованности их повышения? — добавил Андрей Мовчан.

Конечно, на фоне увеличения налоговой нагрузки на бизнес и снижения реальных доходов населения покупательская способность будет падать. Но некорректно связывать с НДС любой рост цен свыше 2%.

— Все эти накрутки уже от лукавого. Да, бизнесу будет труднее, и он станет это объяснять именно таким повышением. При этом в перспективе рынок товаров, услуг сузится, сразу изменения не будут заметны, — отмечает доцент кафедры проектного менеджмента, экономики и предпринимательства УГНТУ Рустем Шайахметов.

По словам эксперта, 2% — это вовсе немало, как может показаться, и подорожание население постепенно заметит: «Да, если товар стоил 100 рублей, а теперь 102 рубля, то, конечно, это мелочи. Но когда покупаешь всего понемногу и везде заложены 2%, это уже ощутимо».

Андрей Мовчан уверен, что заметно подорожать может любая продукция, где есть денежный запас и люди готовы платить больше.

Одежда, лекарства и бытовая техника

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова прогнозирует, что, несмотря на небольшой рост в начале года, в целом цены на гаджеты и бытовую технику, скорее всего, останутся на прежнем уровне. В этих товарах ожидается только изменение ставки НДС. «Больше никаких трат «сверху» не запланировано», — отмечает Бодрова. Также на 2% подорожают лекарства, более существенное повышение она называет маловероятным. Что касается продуктов, то они начали дорожать еще осенью 2018 года. Сказались и сезонный фактор, когда закончились овощи и фрукты местного производства, и предновогодний ажиотаж, когда растет спрос, а за ним и цена. Свою лепту в осеннее подорожание внесло и ожидание роста НДС. «Однако с января продукты дорожать не перестанут. Одномоментный рост составит от 2%, плавный рост цены будет наблюдаться весь январь и часть февраля. К концу зимы цены на продовольственные товары должны стабилизироваться», — рассчитывает Бодрова.

Кроме того, она напоминает о росте тарифов ЖКХ в два этапа — в январе и в июле, в среднем на 1,7% и 2,4% соответственно, о подорожании тарифов ОСАГО, об увеличении акцизного сбора в табачной индустрии. Розничная цена пачки сигарет может вырасти от 10%. Эксперт говорит о том, что с нового года внедряется экологический сбор, который затронет как производителей пластиковой упаковки, так и легкой металлической.

— Тариф для первой категории производителей вырастет в 2,7 раза, для второй — более чем в 8 раз. Производитель переложит свои издержки на плечи конечного потребителя. Это значит, что существенным образом, выше повышения ставки НДС, вырастут цены на замороженную продукцию, которую упаковывают в пластик, а также газированные напитки и упакованные соответствующим образом молочные продукты, — объясняет Анна Бодрова.

Доцент кафедры проектного менеджмента, экономики и предпринимательства УГНТУ Рустем Шайахметов среди товаров, на которых отразится повышение НДС, называет одежду и обувь. Пока в магазинах распродают партии, закупленные до 2019 года, повышение НДС отследить не получится, ведь налог в 20% в них еще не заложен. Эксперт полагает, что продавцы не решатся задрать цены и на заранее купленные изделия. По его мнению, переходный период составит примерно от 3 до 6 месяцев, после чего рост цен для населения станет более ощутимым.

— Из-за повышения НДС, роста цен в целом спрос снизится, все изменения мы заметим поэтапно. Опять-таки бизнес не видит возможности для заработка, отсюда это отыгрывание НДС на цене. Постепенно у населения станет гораздо меньше денег на товары длительного пользования. Люди будут покупать более дешевые товары, и то только те, которые будут действительно необходимы. Глобально все это отразится на темпах роста экономики, — заключил Шайахметов.