В Татарстане изымут земельные участки для реконструкции моста через реку Ошняк

Земельные участки находятся в собственности двух физлиц. Изъятие будет произведено частично у каждого владельца

Фото: Динар Фатыхов

В Рыбно-Слободском районе Татарстана изымут часть земельных участков для проведения реконструкции автомобильного моста через реку Ошняк на трассе «Казань — Оренбург» — Рыбная Слобода. Постановление Кабмина РТ опубликовано на официальном сайте правовых актов.

Соответствующее постановление предусматривает изъятие земель для государственных нужд республики. Всего планируется изъять 4 865 кв. метров из участков общей площадью 57 249 кв. метров.

Земельные участки находятся в собственности двух физических лиц. Изъятие будет произведено частично у каждого владельца. «Главтатдортранс» проведет кадастровые работы, определит размер компенсации и подготовит необходимые документы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Если договориться с собственниками не удастся, вопрос может быть передан на рассмотрение в суд. Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство земельных и имущественных отношений РТ.

В Татарстане изымут из собственности 21 тысячу кв. метров земли под ответвление М-12. Решение связано со строительством и реконструкцией дороги, которая соединит трассу М-12 «Восток» в Лаишевском районе с автодорогой Казань — граница с Республикой Казахстан.

Наталья Жирнова