Деньги вкладчиков «Татфондбанка» ищут в карманах «игорного короля» Рашида Таймасова

Процесс не пошел: успешного бизнесмена, выходца из «Сувар Холдинга» и друга Роберта Мусина, не смогли найти ни суд, ни налоговая инспекция

Сегодня в Арбитражном суде состоялось первое заседание по иску ООО «Роял Тайм Групп» к ПАО «ИнтехБанк» и создателю «игорного подразделения» бизнес-империи «Сувар-Казань», а ныне банкроту Рашиду Таймасову о признании недействительным договора поручительства, заключенного в 2012 году. Заседание оказалось рекордно коротким, суд даже не приступал к рассмотрению дела по существу, поскольку выяснилось: местонахождение Таймасова неизвестно, известить его об иске по всей форме не удалось… Подробнее о злополучном займе «игорного короля» на смешную сумму и предыстории иска «Роял Тайм Групп» к своему создателю — в материале «Реального времени».

В поисках «игорного короля»



Как выяснило «Реальное время», оспариваемый ООО «Роял Тайм Групп» договор поручительства был заключен в июле 2012 года. Под поручительство данной компании ее основатель и на тот момент гендиректор Рашид Таймасов получил в «ИнтехБанке» кредит в сумме 3 млн рублей.

Сумма отнюдь не выглядит неподъемной на фоне масштабов игорного бизнеса «Роял Тайм Групп», основанного в 2008 году Таймасовым и совладельцем «Сувар-Казани» Игорем Корольковым и внешне вполне успешно развивавшегося вплоть до 2016 года. Однако иск о признании договора поручительства недействительным мог быть подан только в том случае, если кредит так и не был возвращен. Можно предположить, что ООО «Роял Тайм Групп», оказавшееся в поле зрения правоохранительных структур в марте 2017 года как одна из коммерческих структур, замешанных в выводе активов из обанкротившегося «Татфондбанка», таким образом спасает собственные активы из конкурсной массы другого банка-банкрота.

Приступить к рассмотрению дела по существу суд сегодня не смог. После того, как судья Тимур Гиззятов выяснил, что в зале присутствуют представители истца — ООО «Роял Тайм Групп», и одного из ответчиков — ПАО «ИнтехБанк», но нет ни второго ответчика — Рашида Таймасова, ни его представителя, а местонахождение Таймасова не установлено, он объявил, что суд признает второго ответчика неизвещенным, в связи с чем дело подлежит отложению.

Приступить к рассмотрению дела по существу суд сегодня не смог. Фото Максима Платонова

Судья уточнил, что суд запросил налоговый орган о наличии статуса индивидуального предпринимателя у Таймасова, а также о его месте жительства и регистрации, однако ответ от УФНС России на запрос суда не поступил. На поиски Таймасова суд отвел почти месяц: следующее заседание по делу назначено на 5 февраля.

До суда — как до Кипра

Между тем какое бы впоследствии решение по иску «Роял Тайм Групп» к «ИнтехБанку» и Рашиду Таймасову ни было вынесено судом, вкладчики разорившегося «Интеха» вряд ли выиграют. Если иск ООО «Роял Тайм Групп» будет удовлетворен, то из конкурсной массы уплывут три миллиона. Ну а если в иске будет отказано, то вернуть эти деньги в конкурсную массу «ИнтехБанка» будет затруднительно: в конце мая прошлого года суд признал Рашида Таймасова банкротом, а в Арбитражном суде РТ уже год рассматривается исковое заявление ПАО «Тимер Банк» о признании банкротом ООО «Роял Тайм Групп».

Последнее заседание по иску банка состоялось в Арбитражном суде РТ 19 апреля 2018 года, тогда от должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем. Суд счел необходимым удовлетворить это ходатайство — как сказано в судебном определении, «для извещения единственного участника должника, местонахождение которого: Республика Кипр, г. Никосия» (ООО «Роял Тайм Групп» зарегистрировано в офшоре). Судебное разбирательство должно продолжиться 17 января.

До этого ООО «Роял Тайм Групп» пыталось оспорить принятие Арбитражным судом РТ к рассмотрению искового заявления «Тимер Банка» о несостоятельности, однако ссылку на отсутствие соответствующей задолженности и отсутствие у заявителя права на предъявление соответствующих требований Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд убедительной не счел и жалобу ответчика не удовлетворил.

«Роял Тайм Групп» пыталось оспорить принятие Арбитражным судом РТ к рассмотрению искового заявления «Тимер Банка» о несостоятельности, однако Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд жалобу ответчика не удовлетворил. Фото royaltimegroup.ru



Вчера партнер, сегодня — истец

Менее чем три года назад владельцы ПАО «ИнтехБанк» и ООО «Роял Тайм Групп» были добрыми партнерами и участвовали в создании нового бизнеса — первой в России интернет-площадки для приема букмекерских ставок онлайн. По данным ресурса rusprofile.ru, с декабря 2015 года 10% (1,8 млн рублей) уставного капитала НКО «Мобильная карта», зарегистрированной в марте 2014 года в Санкт-Петербурге, принадлежало главе ООО «Роял Тайм Групп» Рашиду Таймасову, а 9,99 % — председателю совета директоров ПАО «ИнтехБанк» Рустему Абдуллину. Однако в мае 2017 года Рустем Абдуллин, который, к слову, вместе с Игорем Корольковым, Анисой Таймасовой, Рустемом Галиакберовым, Рустемом Гимадеевым и Рушаном Мингазовым с 2015 года владел ныне находящимся в процессе ликвидации АО «Роял Тайм Групп», продал свою долю в НКО «Мобильная карта». А в июле 2017-го из состава учредителей НКО «Мобильная карта» вышел и Рашид Таймасов.

Оба бизнесмена вышли из числа миноритариев всероссийской площадки для онлайн-ставок на тотализаторах вскоре после того, как силовики пришли в ООО «Роял Тайм Групп» в поисках активов «Татфондбанка», а «Тимер Банк» предъявил этой компании переуступленные «Татфондбанком» требования по кредитам. При этом Рашид Таймасов забрал свою долю (1,8 млн рублей) из уставного капитала НКО «Мобильная карта».

Игры с игорным бизнесом

Что же касается руководящего поста в ООО «Роял Тайм Групп», то его Таймасов покинул еще раньше, 19 декабря 2016 года — через пять дней после того, как у «Татфондбанка» начались первые проблемы и было приостановлено расчетно-кассовое обслуживание клиентов на выдачу наличных в банкоматах. Ушел он, судя по всему, не с пустыми руками.

Согласно данным rusprofile.ru, в июле 2016 года Таймасов зарегистрировал в Казани ООО «Юни Менеджмент», заняв в нем должность генерального директора, после чего ООО «Роял Тайм Групп» потеряло игорный бизнес в «янтарной» игорной зоне под Калининградом.

ООО «Роял Тайм Групп» потеряло игорный бизнес в «янтарной» игорной зоне под Калининградом. Фото royaltimegroup.ru



В феврале 2017 года зарегистрированное в Калининградской области ЗАО (ныне АО) «Ртг Балтик», находящееся под управлением «Юни Менеджмента», открыло там казино Sobranie, а в мае 2017 ООО «Юни Менеджмент» сменило адрес регистрации с Казани на Калининград. После открытия казино в «янтарной зоне» директор по маркетингу компании «Юни Менеджмент» Валерий Сапарин сообщал журналистам, что в этот проект было инвестировано 2,5 млрд рублей, а всего в развитие «янтарного» игорного бизнеса предполагается вложить порядка 3,5 млрд.

А «король» игорного бизнеса — голый…

Личное банкротство для Рашида Таймасова может обернуться не столько финансовым крахом, сколько спасением от претензий множества кредиторов. А взять с него удастся немногое.

Согласно опубликованному 16 октября 2018 года отчету оценщика об имуществе Таймасова Рашида Ниазовича, включению в конкурсную массу подлежат следующие объекты недвижимости и имущество: квартира площадью 81,7 кв. м в доме №44а на улице Толстого в Казани (в ЖК «Суворовский»), которой он владеет на правах общей совместной собственности (оценивается в 6,02 млн руб.), гараж в ГСК «Аэропорт» на улице Патриса Лумумбы и земельный участок под ним, находящиеся в индивидуальной собственности должника (283 тыс. рублей), доли в уставном капитале казанского ООО «Гейминг Констракшн» и калининградского ООО «Юни Менеджмент» (каждая по 5 тыс. рублей), доля в уставном капитале казанского ООО «Роял Девелопмент» (3,8 тыс. рублей).

Однако, по данным rusprofile.ru, 10 декабря 2018 года в отношении ООО «Гейминг Констракшн» было принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ. А ООО «Роял Девелопмент» судебные приставы-исполнители не смогли найти еще в 2017 году, когда по решению суда пытались взыскать с компании задолженность…