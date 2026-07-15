В Казани подешевели комнаты с начала 2026 года

Такие объекты в столице Татарстана стоят столько же, сколько и в Санкт-Петербурге

Фото: Артем Дергунов

Стоимость комнаты в Казани по итогам января — июня 2026 года составила 2,68 млн рублей в среднем. За последние шесть месяцев цена на данный объект недвижимости снизилась на 1,3%. Однако стоимость квадратного метра в таком жилье выросла за тот же период на 5,2%, до 181,9 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Стоимость лота в первом полугодии выросла в 49 российских городах из исследуемых 70, в 20 «упала», в одном осталась прежней. Больше всего подорожали комнаты в Череповце (+24,7%), Мурманске (+18,5%), Улан-Удэ (+17,2%), Кемерове (+15,2%) и Магнитогорске (+13,9%). Самое сильное падение цен случилось в Грозном (–16%), Владивостоке (–13,5%), Архангельске (–9,4%), Кирове (–8,9%) и Новокузнецке (–6,7%).

В Москве комнаты подорожали на 8,3%, до 5 млн рублей, в Подмосковье — на 0,1%, до 2 млн, а в Санкт-Петербурге — на 1,3%, до 2,69 млн рублей.

В среднем по России такое жилое помещение подорожало на 3,3%, до 1,5 млн рублей. Причем количество предложений комнат выросло за полгода на 25%.

— По сравнению с комнатами целиковые квартиры на вторичном рынке подорожали немного больше, на 5,5% за «квадрат» и на 4,9% за лот. И это естественно, ведь спрос на них гораздо выше, чем на отдельные комнаты. Ну а коммуналки, хотя и постепенно уходят в прошлое, но никак не уйдут: всегда будут родственники, которые не могут полюбовно разделить завещанную квартиру и вынуждены продавать ее по частям. Находятся и покупатели, которым невмоготу «потянуть» отдельное жилье и они решают «есть слона по частям». До тех пор, пока владение комнатой дает право не регистрацию в городе, где она приобретена, эти объекты будут продавать и покупать. Ну а цены на них продолжат колебаться в зависимости от конъюнктуры рынка вторичной недвижимости, — прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что стоимость жизни в Москве оказалась почти на 30% выше, чем в Казани.

Никита Егоров