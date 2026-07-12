Девелоперы назвали Казань одним из самых перспективных рынков жилья

Вместо небольших однокомнатных вариантов растет интерес к просторным «евродвушкам» и компактным квартирам с несколькими комнатами

Фото: Максим Платонов

Казань остается привлекательным городом для девелоперов благодаря устойчивому спросу на жилье, развитию инфраструктуры и экономической стабильности. Об этом заявили участники круглого стола «РБК Татарстан», сообщает издание.

По словам представителей строительных компаний, покупатели в Казани все чаще выбирают более функциональные квартиры. Вместо небольших однокомнатных вариантов растет интерес к просторным «евродвушкам» и компактным квартирам с несколькими комнатами. Важную роль играют кухни-гостиные, дополнительные санузлы и гардеробные.



Представители компаний также сообщили о росте интереса к казанской недвижимости со стороны жителей других регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Среди покупателей выделяют семьи, руководителей компаний и инвесторов, которые рассматривают жилье как долгосрочный актив.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам девелоперов, инвестиционный спрос постепенно меняется: вместо краткосрочной перепродажи покупатели чаще приобретают недвижимость для сохранения капитала на длительный срок. При этом эксперты ожидают дальнейшего развития рынка на фоне ограниченного количества земельных участков в центральных районах города.

Напомним, что в Казани, Ставрополе и Волгограде новостройки подешевели сильнее всего в июне. Столица Татарстана оказалась третьей в списке по динамике снижения цен.

Наталья Жирнова