Эксперт Рябухина объяснила, какие квартиры считаются неликвидными

Сюда вошла недвижимость на первых этажах

Фото: Динар Фатыхов

Даже если квартира расположена в привлекательном районе, она может оставаться на рынке длительное время, если имеет определенные недостатки. Об этом сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Самолёт Плюс» Наталья Рябухина, чьи слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, квартиры на первом и последнем этажах труднее продать — их стоимость может быть снижена на 10—15% по сравнению с аналогичными объектами на средних этажах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Серьезным недостатком считается и расположение рядом с оживленной трассой, так как шум и пыль отталкивают семьи с маленькими детьми, — добавила она.

Кроме того, покупателей редко привлекают квартиры с маленькой кухней и неудобной планировкой, а также варианты, которые находятся рядом с кладбищами, промышленными зонами или линиями электропередачи. Важными минусами могут стать состояние подъезда, наличие сырости в подвале и устаревшие инженерные системы. Каждый из этих факторов способен существенно снизить интерес и цену на жилье, заключила Рябухина.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 9-е место среди регионов России по стоимости аренды загородного дома.

Никита Егоров