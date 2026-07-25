С начала года в Татарстане ввели 2,3 млн кв. м жилья

В том числе 93 многоквартирных дома площадью порядка 857 тыс. кв. м

Фото: Артем Дергунов

На конец июля в Татарстане план программ строительства выполнили на 73%. В том числе ввели более 2,3 млн кв. м жилья, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.

Что уже сдано:

82% от плана коммерческого строительства — это 93 многоквартирных дома площадью порядка 857 тыс. кв. м;

60% от плана по программе социальной ипотеки — это 34 дома площадью более 90 тыс. кв. м;

69% по линии индивидуального жилищного строительства — 1,3 млн кв. м жилья.

Напомним, по итогам января — июня 2026 года в Татарстане по договорам долевого участия (ДДУ) реализовано 264 тыс. кв. м жилья. Это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Денис Петров