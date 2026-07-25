С начала года в Татарстане ввели 2,3 млн кв. м жилья
В том числе 93 многоквартирных дома площадью порядка 857 тыс. кв. м
На конец июля в Татарстане план программ строительства выполнили на 73%. В том числе ввели более 2,3 млн кв. м жилья, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин.
Что уже сдано:
- 82% от плана коммерческого строительства — это 93 многоквартирных дома площадью порядка 857 тыс. кв. м;
- 60% от плана по программе социальной ипотеки — это 34 дома площадью более 90 тыс. кв. м;
- 69% по линии индивидуального жилищного строительства — 1,3 млн кв. м жилья.
Напомним, по итогам января — июня 2026 года в Татарстане по договорам долевого участия (ДДУ) реализовано 264 тыс. кв. м жилья. Это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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