Татарстан вошел в пятерку лидеров по ипотеке

Объем ипотечных выдач в Татарстане вырос на 77%

Фото: Артем Дергунов

По итогам первого полугодия 2026 года объемы ипотечного кредитования в Татарстане выросли почти на 80%. Данные опубликовал банк ДОМ.РФ.

— В Татарстане объем ипотечных выдач составил порядка 3,8 млрд рублей, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2025 года, — сказано в исследовании.

Республика заняла 4—5-е место среди всех регионов России. Лидерами стали Москва (более 13 млрд), Московская область (почти 11 млрд) и Санкт-Петербург (3,6 млрд).

В десятку лидеров также вошли Свердловская и Ленинградская области (по 2,7 млрд рублей), Приморский и Краснодарский края (по 2,6 млрд рублей). Кратный рост зафиксирован в Свердловской и Ленинградской областях (более чем в два раза), в Московской области (+93%) и Санкт-Петербурге (+86%).

Ранее Татарстан занял 40-е место среди регионов России по скорости накопления жителей на квартиру.

Вадим Вахрушев