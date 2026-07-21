Продажи новостроек в Татарстане увеличились на 29% за год

В регионе также наблюдается рост предложения

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По итогам января — июня 2026 года в Татарстане по договорам долевого участия (ДДУ) реализовано 264 тыс. кв. м жилья. Это на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, в среднем по России продажи новостроек в этот же период увеличились лишь на 6%, согласно данным ДОМ.РФ.

Помимо высокого спроса на жилье, в регионе также наблюдается рост предложения. С января по июнь 2026 года в эксплуатацию была введена 891 тысяча квадратных метров многоквартирных домов, что на 64% превышает показатели за тот же период прошлого года. Татарстан по этому показателю занимает 4-е место среди российских регионов.

По данным ДОМ.РФ на июнь 2026 года, медианные цены на первичном рынке жилья в Татарстане (регион находится на 11-м месте по объему строящегося жилья) следующие: 1-комнатные квартиры стоят 238 тысяч рублей за квадратный метр, 2-комнатные — 172 тысячи рублей за квадратный метр, а 3-комнатные — 150 тысяч рублей за квадратный метр.

В разрезе по классам недвижимости медианные цены составляют: типовой и комфорт-класс — 176 тысяч рублей за квадратный метр, бизнес— и элитный сегмент — 266 тысяч рублей за квадратный метр.

В среднем по России новостройки за первое полугодие 2026 года подорожали на 3,6%, что не превышает уровня инфляции.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за месяц на 26% выросло число сделок со «вторичкой».

Никита Егоров