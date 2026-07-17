Жилой комплекс ФСК Регион стал одним из самых продаваемых проектов в пригороде Казани

Средняя площадь проданной квартиры в проекте составила 37 кв. м, тогда как в среднем в локации этот показатель равен 40 кв. м

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

По итогам продаж первого полугодия ЖК «ФоРест» вошел в топ-3 самых продаваемых проектов Горьковского направления пригорода Казани. По количеству проданных квартир в сегменте комфорт-класса он находится на третьем месте. Строительство дома ведет ФСК Регион, входящая в структуру ГК ФСК.

Средняя площадь проданной квартиры в проекте составила 37 кв. м, тогда как в среднем в локации этот показатель равен 40 кв. м. При этом планировочные решения в «ФоРесте» продуманы таким образом, чтобы создать комфортные условия в квартире с любым количеством комнат.

«Васильево, Зеленодольск, Октябрьский, Осиново — Горьковское направление вблизи Казани активно развивается. Емкость рынка этой локации в первом полугодии выросла до 21 тыс. кв. м, что на 21,4% выше показателя аналогичного периода 2025 г. Если говорить именно о поселке Октябрьский, то в его развитии активное участие принимает наш проект «ФоРест», первый корпус в котором мы недавно ввели в эксплуатацию. Несколько семей уже успели сделать ремонт, в ближайшее время заселяются и будут наслаждаться этим летним сезоном в загородном жилье с удобствами городской инфраструктуры», — прокомментировал директор департамента клиентских продаж и обслуживания ФСК Регион Евгений Мартынов.

Покупка жилья на начальной стадии строительства по-прежнему остается оптимальным вариантом. В первом полугодии цена реализованного метра в локации выросла на 7,4%, до 185,6 тыс. руб. за квадратный метр, тогда как годом ранее в аналогичный период она составляла 172,9 тыс. руб. за квадратный метр.

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