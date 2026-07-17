Задолженность россиян по ипотеке в июне выросла на 1%
В ЦБ объяснили это новостями об изменении условий господдержки
По итогам июня задолженность населения России по ипотеке выросла на 1%, сообщили в ЦБ. В мае прирост составил 0,3%.
В регуляторе объяснили это новостями об изменении условий господдержки.
— Ранее активный рост ипотеки не раз отмечался в преддверии ужесточения госпрограмм, — говорится в сообщении Центробанка.
Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года объемы ипотечного кредитования в Татарстане выросли на 77%, до 3,8 млрд рублей.
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