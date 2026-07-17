Новости недвижимости

16:45 МСК Все новости
Новости раздела
Недвижимость

Задолженность россиян по ипотеке в июне выросла на 1%

11:40, 17.07.2026

В ЦБ объяснили это новостями об изменении условий господдержки

Задолженность россиян по ипотеке в июне выросла на 1%
Фото: Артем Дергунов

По итогам июня задолженность населения России по ипотеке выросла на 1%, сообщили в ЦБ. В мае прирост составил 0,3%.

В регуляторе объяснили это новостями об изменении условий господдержки.

— Ранее активный рост ипотеки не раз отмечался в преддверии ужесточения госпрограмм, — говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 года объемы ипотечного кредитования в Татарстане выросли на 77%, до 3,8 млрд рублей.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Недвижимость

Новости партнеров

Читайте также