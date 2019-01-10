Генеральскую отставку в Казани ускорил Путин?

Рапорт и. о. главы Следкома по РТ Павла Николаева был подан перед президентской правкой закона

Фото: Максим Платонов

Генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев подал рапорт об отставке, но остался в ранге и. о. руководителя Следкома по РТ. Как утверждают источники «Реального времени», рапорт еще не подписан Александром Бастрыкиным. Зато через 2 дня после информационной бомбы от Николаева президент России Владимир Путин поправил закон «О Следственном комитете РФ», ограничив срок полномочий всех назначенных и. о. руководителя регионального управления лишь шестью месяцами. Для Николаева они истекают в апреле. А вот другие законодательные ограничения, как выяснило «Реальное время», чреваты отставкой главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова.

Почему должность секретаря Совбеза РТ осталась вакантной



5 января Ренату Тимерзянову исполнилось 64 года. В мае он отметит 6 лет в должности главного федерального инспектора по Татарстану. А вот встретить семилетие сможет лишь в случае продления предельного возраста пребывания на посту. Закон о государственной гражданской службе в РФ устанавливает планку в 65 лет, но предусматривает возможность ее повышения до 70 лет для самых ценных руководящих кадров. Источники «Реального времени» полагают, что сложностей с продлением срока у Тимерзянова возникнуть не должно.

Напомним, Ренат Тимерзянов на протяжении 13 лет (1998—2011 гг.) занимал пост первого замглавы МВД Татарстана, еще 2 года рулил Главным управлением МВД по Алтайскому краю. Ну а начинал трудовой путь выпускник Башкирского республиканского техникума физкультуры в 1973 году сельским учителем. В Академию МВД СССР он поступил значительно позже и закончил ее в 1990-м, уже имея за плечами 12 лет службы в органах внутренних дел — участковым, начальником инспекции по делам несовершеннолетних, замначальника и начальником ОВД Октябрьского райисполкома Татарской АССР (Нурлатский район).

Впрочем, политика федеральных властей меняется так стремительно, что возможны варианты. Поэтому источники «Реального времени» не исключают: кресло секретаря Совета безопасности РТ после ноябрьского назначения Айрата Шафигуллина главой УФАС по РТ, а его предшественника Александра Груничева — главой Госкомитета по тарифам, власти республики придержали как раз на случай отставки Тимерзянова. Если это действительно так, то пустовать оно будет еще месяцев 6—8: до решения вопроса о продлении предельного возраста вип-госслужащего. Что лишь подтверждает — пост секретаря Совбеза РТ больше статусный и почетный.

5 января Ренату Тимерзянову исполнилось 64 года. В мае он отметит 6 лет в должности главного федерального инспектора по Татарстану. Фото Олега Тихонова



Впрочем, давно известно, не место красит человека. Случается, что политический вес и амбиции у одних персон значительно превышают, а у других и не дотягивают до занимаемой должности…

Усиление контроля за людьми Чайки и Бастрыкина?

Близкие к правоохранительным органам источники «Реального времени» примеряют на вакансию главы Совбеза РТ и пока еще занятое место главного федерального инспектора генерал-лейтенанта юстиции Павла Николаева. У руля Следкома по РТ он стоял 8 лет — сначала в ранге и. о., затем был назначен руководителем на двухлетний срок, в 2013-м получил переназначение еще на 5 лет. Второй, предельный для системы Следкома срок на одном руководящем посту у Николаева истек 17 октября 2018 года. Перед этим ходила масса слухов о скором уходе казанского генерала с повышением в Москву, но он остался и по приказу Бастрыкина продолжил работу уже в статусе и. о. главы Следкома по РТ.

Пересуды о переводе в Москву продолжались, хотя сам Николаев, говорят, не раз доводил до ближнего круга, что намерен остаться в Казани. И, по слухам, вновь повторил эти слова уже после сенсационного заявления на итоговой коллегии управления 25 декабря. Напомним, тогда Павел Николаев объявил подчиненным — подал рапорт об уходе с поста. Причин не объяснял, в кулуарах якобы обронил фразу — рапорт-то подал, но его ведь могут и не принять, что лишь прибавило раздумий следователям.

А 27 декабря президентом России был подписан документ, который в предновогодней кутерьме многими остался незамеченным, но позволил по-другому взглянуть на рапорт генерала. Похоже, Николаев знал о том, что грядет. Владимир Путин утвердил изменения в статьи федеральных законов о прокуратуре и о Следственном комитете РФ. Так, теперь правом назначать и освобождать от должности и. о. прокурора региона по-прежнему наделен генпрокурор страны, только теперь о таких кадровых решениях он обязан «незамедлительно информировать президента РФ». А еще теперь «срок исполнения обязанностей на вакантной должности не может превышать 6 месяцев» и «одно и то же лицо может быть назначено исполняющим обязанности по одной и той же вакантной должности не более двух раз».

27 декабря Владимир Путин утвердил изменения в статьи федеральных законов о прокуратуре и о Следственном комитете РФ. Фото sledcom.ru

Аналогичные поправки внесены и в закон о Следственном комитете. С политической точки зрения это означает — Путин хочет быть уверен даже в тех людях Чайки и Бастрыкина, которых не назначает сам, и больше не позволит работать в ранге и. о. годами. На словах же из администрации президента якобы уже дано указание силовикам — привести в соответствие с законодательством и вопросы с теми, кто уже работает в ранге исполняющих обязанности. То бишь ограничить их полномочия полугодием. Изменения коснутся руководителей почти в 30 субъектах страны.

Для Николаева 6 месяцев истекают 18 апреля. И в новых аппаратных реалиях его рапорт, который некоторые недоброжелатели хотели трактовать как полный уход со службы, можно толковать и как официальный сигнал руководству — готов возглавить работу ведомства в другом регионе.

Операция «Преемник»

Рапорт Николаева, если верить источникам «Реального времени», пока не подписан. Сам он даже во время проведения коллегии находился в официальном отпуске, который еще не закончился. Учитывая все обстоятельства, из большого числа вариантов развития генеральской карьеры исключить сейчас можно, пожалуй, лишь продолжение его службы на нынешнем посту. С учетом свежих правок в законе уход неминуем. А значит, остро встает вопрос о преемнике!

Поговаривают, на согласование в Москву из Татарстана будут направлены документы по нескольким замам Павла Николаева. Одним из них все источники «Реального времени» называют 50-летнего генерал-майора юстиции Марата Зарипова — бывшего начальника управления по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ, бывшего прокурора Нижнекамска, последние 6 лет работавшего на посту первого замруководителя Следкома по РТ. С сентября 2017 года на Зарипова возложили и общественную нагрузку, выбрав президентом Федерации тенниса РТ, что с учетом элитарности спорта лишь подчеркивает роль нерядового силовика.

В правоохранительных органах ожидают выдвижения в генералы еще одного зама Николаева — полковника юстиции Владимира Циомы. Фото mdms.tatarstan.ru

Кандидатура абсолютно достойная, но согласится ли с ней Москва? Особенно с учетом того, что на посты главы Арбитража РТ и прокурора Набережных Челнов федералы, по данным «Реального времени», изначально просили предлагать лишь тех, для кого второй государственный язык РТ не является родным. В результате должности получили Максим Боровков и Дмитрий Ерпелев.



Поэтому в правоохранительных органах ожидают выдвижения в генералы еще одного зама Николаева — полковника юстиции Владимира Циомы. В Следкоме он служит менее двух лет, однако работу следователем начинал еще в 2000-м — в прокуратуре Ново-Савиновского района Казани. Позже 8 лет возглавлял надзорное ведомство в непростом Лаишевском районе и еще 2 года — в Зеленодольске. Кстати, в июле 2018-го был избран президентом Федерации водного поло РТ.

Кроме того, среди силовиков поговаривают, что в Казань не прочь вернуться главный следователь Кировской области Айрат Ахметшин. Еще обсуждают, что на согласование могут представить и кого-то из заведомо проигрышных, технических кандидатов, в надежде увеличить шансы на прохождение основного претендента. Впрочем, не сбрасывают со счетов и вариант с назначением «варяга».