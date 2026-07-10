В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 72%

Больше всего построили объектов по линии коммерческого строительства

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане с начала года ввели более 2.2 млн кв. м жилья. Это 72% от плана, доложил 10 июля на совещании в Доме правительства республики глава татарстанского Минстроя Марат Айзатуллин. Его слова приводит пресс-служба раиса Татарстана.

План по линии коммерческого строительства выполнен на 77% (ввели 88 многоквартирных домов суммарной площадью порядка 808 тыс. кв. м). По программе социальной ипотеки готовность составляет 60% (построили 34 дома общей площадью более 90 тыс. кв. м), в категории ИЖС план выполнили на 69% (сдано 1,3 млн кв. м жилья).

Среди детей-сирот в этом году 641 получатель. На сегодняшний день заключен государственный контракт на приобретение 49 помещений за счет софинансирования из федерального бюджета. Госкомитетом Татарстана по закупкам 24 июня объявлен аукцион на приобретение 146 помещений в рамках второго госконтракта. Жилье, предназначенное для детей-сирот, расположено в 45 строящихся многоквартирных домах.

Кроме того, на сегодняшний день из 22 сертификатов на получение жилых помещений для семей с пятью и более детьми реализовано 13 на общую площадь 1 044 кв. м. Для остальных девяти обладателей сертификатов подбор жилых помещений ведет Государственный жилищный фонд республики.

В категории молодых семей — 61 получатель. Из них средства субсидии использовали 40 семей, остальными семьями продолжается подбор квартир на рынке жилья.

Вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы — данная категория в текущем году включает трех получателей. На текущий день две семьи приобрели подходящее жилье.

Ранее сообщалось, что в России спрос на частные дома достиг 1 млн объектов в год.

Никита Егоров