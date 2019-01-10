«Застройка закроет вид на кремль!»: как превратить кладбище Биш-Балта в туристический объект?

В Казани завершен первый этап работы над реестром исторических захоронений, но не решена проблема их сохранности

Фото: Максим Платонов

О завершении первого этапа акции «Казанские некрополи» сообщили сегодня на пресс-конференции ее инициаторы — казанские краеведы, исследователи историко-культурного наследия и защитники памятников истории и культуры. Итогом двухлетней совместной работы энтузиастов, ученых и представителей исполкома стало, в частности, создание сайта «Виртуальный некрополь Казани», в базе которого уже содержатся данные не только об исторических, но и о рядовых захоронениях. Однако главной новостью дня стало, пожалуй, эксклюзивное сообщение «Реальному времени» зампредседателя ТРО ВООПиК Фариды Забировой, заявившей, что под угрозой оказалась реализация проекта, разработанного для мусульманского кладбища Биш-Балта.

Реальные прорехи в виртуальном некрополе



По словам открывшей пресс-конференцию помощника президента РТ Олеси Балтусовой, за полтора года, прошедшие с момента, когда акцию «Казанские некрополи» профинансировал республиканский Кабмин (он выделил на реализацию проекта 2,77 млн рублей), «проделана огромнейшая работа». Однако Балтусова подчеркнула, что пока ощутимые результаты достигнуты лишь в Казани, тогда как «работа предстоит по всей республике».

Если год назад в базу данных об исторических захоронениях, охватывавшую только два казанских кладбища — Арское и Ново-Татарское — были включены имена лишь тысячи выдающихся личностей, то сейчас, при участии исследователей Института истории имени Марджани Академии наук РТ, реестр исторических захоронений вырос до трех тысяч имен, а работы ведутся уже на трех кладбищах, включая Архангельское.

По заказу Управления по организации ритуальных услуг разработан сайт «Виртуальный некрополь города Казани», который пока эксплуатируется в экспериментальном режиме и будет еще дополняться.

Олеся Балтусова подчеркнула, что пока ощутимые результаты достигнуты лишь в Казани, тогда как «работа предстоит по всей республике». Фото Максима Платонова

— Всего 38 могил [известных деятелей] в Казани сейчас находятся на охране, как памятники истории, — подчеркнула, в свою очередь, Фарида Забирова. — Мы рассматриваем эту работу (первый этап акции «Казанские некрополи», — прим. ред.) как первый шаг. Есть еще огромный пласт работы в Чистополе, где сохранились тюрбе (усыпальницы) ханского периода. Есть огромный пласт, который еще надо поднимать — захоронения времен Первой мировой войны. Все это — часть историко-культурного каркаса Татарстана.

Кто под камушком лежит?

Говоря о работе над проектом «Казанские некрополи», казанский историк-краевед Анатолий Елдашев подчеркнул два обстоятельства. Первое — что исторических захоронений на городских кладбищах осталось до обидного мало. К примеру, на старейшем кладбище Казани, где представлены все конфессии, кроме мусульманской, — Арском – к настоящему времени уцелело не более 10 процентов дореволюционных могил. А ведь на открытом в 1771 году по указу Екатерины II кладбище похоронено более 240 тысяч человек… Надписи на многих памятниках утрачены — их уничтожили время и вандалы, так что далеко не всегда удается выяснить, кто лежит под богатыми и скромными надгробиями. И даже когда чье-то место захоронения известно точно, найти его без указателей в хаосе могил нелегко.

— С трудом нашли могилу 1818 года, в которой похоронен градоначальник Осип Петров, — отметил Елдашев. — Трудно найти могилу известнейшего этнолога Николая Федоровича Катанова, дом которого смахнули уже в наше время не глядя — спасибо, хоть переулочек его имени оставили. Мы мало знаем о юродивых нашего города: нашли лишь одну могилу — Мардария Федоровича. Другая проблема — на Арском кладбище не атрибутированы более 30 часовен. Пора нам не отставать от Москвы — не такие уж большие деньги нужны на установку на кладбищах указателей, обустройство дорожек к захоронениям…

Ответ на этот риторический вопрос по завершении пресс-конференции корреспонденту «Реального времени» дала Фарида Забирова, заметившая, что кладбищенский бизнес, в котором крутятся огромные, не учтенные налоговыми органами деньги, не желает поступаться даже самой малой частью доходов: «Нам всегда отвечают, что даже на самое элементарное благоустройство кладбищ средств не хватает».

Фарида Забирова заметила, что кладбищенский бизнес, в котором крутятся огромные деньги, не желает поступаться даже самой малой частью доходов. Фото Максима Платонова

Убрать нельзя сохранить

Как уточнил в разговоре с корреспондентом «Реального времени» участвовавший в пресс-конференции первый заместитель начальника городского Управления информационных технологий и связи Антон Тараев, сейчас на примере кладбища в поселке Мирный разрабатывается геолокация захоронений с точной привязкой каждой могилы — по координатам.

— На остальных кладбищах мы планируем обеспечить в этом году хотя бы привязку сведений о захоронениях к участку и сектору, — сообщил Тараев.

А между тем именно точная привязка каждой могилы в условиях «плохой сохранности» кладбищенских книг регистрации захоронений (ее особо отметил еще один участник пресс-конференции — заведующий отделом историко-культурного наследия Института истории им. Марджани Айдар Ногманов) остается единственной гарантией того, что при очередной переписи захоронение не будет вычеркнуто из списков и уничтожено ради перепродажи престижного места новому владельцу. И эта проблема болезненна уже не только в плане высокой вероятности безвозвратной утраты пока еще не идентифицированных в рамках акции «Казанские некрополи» захоронений известных людей. При существующем «учете и контроле» рядовые казанцы, чьи родственники похоронены на престижных погостах под памятниками, на которых имеется информация о покойниках, также рискуют однажды обнаружить на знакомом месте чужой «холмик».

— Как утверждают [в исполкоме], времена, когда могилы исчезали, закончились, — попыталась утешить участников пресс-конференции главный редактор газеты «Казанские истории» Любовь Агеева. — Говорят, что старые могилы даже по итогам переписи не тронут, поскольку невозможно соблюсти законную процедуру [сноса могилы]. Нам остается только в это верить.…

«Как утверждают [в исполкоме], времена, когда могилы исчезали, закончились», — попыталась утешить участников пресс-конференции Любовь Агеева. Фото Дмитрия Резнова

Спасите, грабят!

Тема кладбищенского вандализма неожиданно вышла на первый план, оставив далеко за рамками обсуждения другие проблемы сохранения кладбищенского историко-культурного наследия.

Казанская журналистка Вероника Домрачева рассказала, как разграбили могилу ее брата-летчика и как покойный ныне отец нашел-таки один из украденных с надгробия сына пропеллеров на чьих-то аэросанях. И с еще большей горечью добавила, что ни МУП «Ритуал», ни исполком Казани на слезные просьбы родных защитить могилы от надругательства не реагируют:

— Они всегда отвечают, что к каждому памятнику невозможно приставить полицейского.

— Разграбили все памятники вертолетчикам! — включился в обсуждение автор книги о летчиках-испытателях и штурманах Казани Ильдар Валеев. — Надо закрыть все нелегальные пункты приема цветмета!

— Надо сделать ограждение кладбища, тогда его можно будет сохранять, — известный казанский краевед Сергей Саначин дал понять, что энтузиасты, конечно, рьяно взялись за спасение некрополей, но при этом упустили главное условие спасения. И заодно добавил, что в настоящее время «спасатели» занимаются «сегрегацией», не вполне справедливо отбирая по своему разумению надгробия, которые надо включать в «исторический» реестр, и над созданием своих реестров работают, мягко говоря, бессистемно. — Шесть могил тут нашли, шесть там… А по какому признаку их выделяли? Потому, что дед того, кто лежит в могиле, был великий поэт? Или вот Шамов попал в список охраняемых из-за того, что построил больницу. А Малов — знаменитейший профессор — не попал! Никто не потратил силы на выяснение истории возникновения Арского кладбища — у нас есть только легенды и ни одного документа. А тем временем старообрядцы тихонечко делают подвиг, у них не двенадцать випов, а уже электронная версия всего их кладбища с координатами есть.

Сергей Саначин дал понять, что энтузиасты, конечно, рьяно взялись за спасение некрополей, но при этом упустили главное условие спасения. Фото Максима Платонова

Крест Лобачевского — это «крест» КФУ

Неоднозначную, но бурную реакцию вызвал вопрос корреспондента «Реального времени», пытались ли инициаторы акции «Казанский некрополь» привлечь внимание властей города и республики к жалкому состоянию надгробий памятников людей, прославивших Казань на весь мир.

— Основание надгробия Лобачевского выложено дешевым современным кафелем, — напомнила корреспондент. — Эту могилу стыдно показывать гостям города — спрашивают, почему власти поскупились достойно все оформить. А перед теми, кто бывал на петербургских, даже не мемориальных кладбищах, неловко за хаос, отсутствие четкой планировки и элементарных указателей на аллеях.

Любовь Агеева ответила было, что на могиле Лобачевского, поскольку она охраняется государством, даже плитку на цоколе без согласования с российским Минкультом нельзя выложить. Но Фарида Забирова возразила: можно, достаточно согласования с местным министерством:

— Есть проект реставрации надгробия Лобачевского, надо просто выделить средства и привести надгробие в соответствие с историческим обликом!

— Мы эти вопросы, естественно, поднимали, — отреагировала Олеся Балтусова. — В конце прошлого года нами был сформирован перечень из примерно десяти поручений различным ведомствам… А по поводу реставрации могилы Лобачевского мы попросим ответить университет.

— Да, и надо исправить ошибку — перенести, наконец, кавалерский крест Лобачевского на законное место с могилы его дочери Казиной, — горячо включился Елдашев. – Кресты перепутали еще в 50-е годы прошлого века и до сих пор все так и остается!

Фарида Забирова сообщила, что под угрозой вновь оказался, как еще недавно думали, практически спасенный от уничтожения исторический некрополь — мусульманское кладбище Биш-Балта в Адмиралтейской слободе. Фото ezhik-ty-gde.livejournal.com

Биш-Балта под госохраной, но под угрозой

По окончании пресс-конференции Фарида Забирова сообщила корреспонденту «Реального времени» эксклюзивную информацию о том, что под угрозой вновь оказался, как еще недавно думали, практически спасенный от уничтожения исторический некрополь – мусульманское кладбище Биш-Балта в Адмиралтейской слободе.

Всего 2 месяца назад Олеся Балтусова сообщила журналистам, что это кладбище, поставленное под госохрану еще в октябре 2017 года, внесено республиканским Минкультом в список выявленных объектов археологического наследия.

— Из кладбища Биш-Балта в Кировском районе можно сделать прекрасный туристический объект, со смотровой площадкой, с достойным благоустройством, с туалетами, наконец, приличными, со всей необходимой туристической инфраструктурой, — сказала «Реальному времени» Забирова. — У нас на этот уникальный объект историко-культурного наследия готова экспертиза, она была утверждена еще год назад. А действует этот документ, заметьте, всего 3 года. Время идет, проект надо срочно реализовать, но дело намертво встало из-за того, что для обустройства и защиты кладбища требуется проводить берегоукрепление, и авторы проекта благоустройства исторического кладбища предлагают бетонировать берег, чего действующее законодательство не допускает.

Между тем, по словам Забировой, промедление тут смерти подобно. Если проект «Биш-Балта» не будет реализован, зеленому мысу, на части которого расположено древнее кладбище, в перспективе угрожает застройка.:

— Этого нельзя допустить, застройка закроет вид на кремль! Реализация проекта ее исключила бы в принципе, но беда в том, что проект не сдвигается с мертвой точки.