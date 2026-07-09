В Казани изменят проект планировки территории «Брайт Парк»

Согласно документу, реализация начнется в 2026 году

Исполком Казани подготовил проект постановления о внесении изменений в проект планировки территории «Брайт Парк». Документ, проходящий антикоррупционную экспертизу, предусматривает поэтапное развитие жилого района и строительство необходимой инфраструктуры до 2035 года.

Согласно проекту, реализация начнется в 2026 году. На первом этапе планируется построить жилую застройку, рассчитанную на 3 тыс. человек, а также создать 937 участков для индивидуальных и блокированных жилых домов. Завершить этот этап предполагается к 2030 году.

Второй этап пройдет в пять очередей с 2031 по 2035 год. За это время планируется подготовить еще 1022 участка: 215 — к 2031 году, 216 — к 2032 году, 219 — к 2033 году, 206 — к 2034 году и 166 — к 2035 году.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме жилой застройки, в течение всего периода реализации проекта предусмотрено строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также объектов нежилого назначения.

Ранее экспертиза одобрила строительство высоток у Мамадышского тракта в Казани спустя почти четыре года. В ноябре 2022 года «Реальное время» сообщало, что на территории площадью 1,3251 га планируется возведение 20-этажных жилых домов общей площадью квартир около 27,5 тыс. кв. м.

Наталья Жирнова