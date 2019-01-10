Монополия на рынке доставок: «Почта России» будет удаленно взимать пошлины с онлайн-покупок

Платить нужно только за посылки из-за рубежа от 500 евро, но эксперты не видят, как это поможет экономике России, а покупатели ищут способы обойти пошлину

Фото: Олег Тихонов

Оплатить таможенную пошлину за товары из иностранных интернет-магазинов можно будет онлайн через приложение «Почты России». Это избавит покупателей от необходимости ждать таможенное уведомление и ходить в банк для оплаты. Если ранее только 1% россиян оплачивал таможенную пошлину, то теперь их станет больше — размер беспошлинного ввоза с 1 января снизился с 1 000 до 500 евро. Эксперимент по оплате онлайн, запущенный «Почтой России» и Федеральный таможенной службой, может быть шагом к полной отмене беспошлинного порога. Эксперты, опрошенные «Реальным временем», оценивают решение положительно, но считают, что поправит экономику России скорее не нулевой порог, а введение налогов для иностранных интернет-площадок.

«Почта России» скооперировалась с ФТС

С 9 января «Почта России» совместно с Федеральной таможенной службой запустили эксперимент по онлайн-оплате таможенных пошлин за покупки в иностранных интернет-магазинах. По словам президента Национальной ассоциации дистанционной торговли Александра Иванова, идея снизить порог и оплачивать госпошлину — правильная, но непонятно, почему именно «Почта России» выступила оператором.

— Фискальные органы находятся в поисках удобной схемы взимания платежей, но дальше мы сталкиваемся к небольшой проблемой — почему почта? У нас не только почта занимается доставкой посылок, у нас много компаний, очень конкурентный рынок, благодаря этому стоимость услуг снижается, а качество доставки растет, но мы тут вдруг ставим почту в особое положение, — прокомментировал Иванов «Реальному времени».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в этом решении также видит плюсы. Главное, что физлицу теперь не придется ходить в банк, чтобы оплатить таможенную пошлину. Однако, по его словам, информационную систему можно было ввести несколько лет назад.

— Все экспресс-перевозчики все это уже давно делают — когда посылка доставляется, адресату приходит ссылка для оплаты таможенной пошлины. У «Почты России» не было раньше такой возможности, сейчас этот закон и техническое решение появились, — говорит Соколов.

Пошлины не помогут, надо пересмотреть налоговый режим

Однако нововведение Соколов называет «полумерой». По его словам, упрощение уплаты таможенных пошлин и снижение порога до 500 евро не скажутся на экономике страны и российском бизнесе. Порог беспошлинной торговли был снижен как раз для того, чтобы уравнять российские магазины, которые платят НДС, с зарубежными интернет-магазинами, которые НДС не платят и чьи цены, соответственно, более низкие.

— Во всех цивилизованных странах развиваются другие подходы — пересматривается система налоговой отчетности и распределения налоговых отчислений крупных транснациональных компаний, которыми являются все крупные интернет-площадки. Есть понятие «цифровое присутствие», любой бизнес ориентирован на клиента из конкретной страны. Например, вы — интернет-магазин в Китае и продаете товары в России. Юридически вас в России нет, но за вами закрепляется признак цифрового присутствия, и так же, как и любая другая компания, находящаяся в России, вы должны встать на налоговый учет и предоставить отчетность государству. Эта система сейчас идет во всем мире, у нас же пока полумеры, от которых ни тепло, ни холодно ни стране, ни гражданам, — говорит Соколов.

С 1 января 2019 года сумма беспошлинного ввоза в Россию снижена с 1 000 евро до 500 евро в месяц, беспошлинный вес посылки составляет 31 кг. Размер пошлины при превышении лимита составляет 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за кг. С 2020 года планируется еще снизить нормы беспошлинного ввоза — до 200 евро в месяц. Беспошлинный лимит по весу остается тем же, но при этом снизится сумма налога за превышение — она составит 15%, но не менее 2 евро за кг.

Как обойти таможню: в Сети делятся лайфхаками

Оба эксперта, опрошенные «Реальным временем», считают, что снижение нормы беспошлинного ввоза не скажется на большинстве россиян. По данным исследовательского центра «Ромир», полученным в ходе опроса, чаще всего россияне покупают в Китае, посылки не превышают лимит и укладываются в стоимость 10—50 евро. Заказы на сумму от 50 до 100 евро сделали 16% покупателей, от 100 до 200 — 9%. Только 5% покупателей совершали покупки от 200 до 500 евро. Заказ свыше 1 000 евро совершал только 1% опрошенных.

Однако полная отмена беспошлинного порога, чего добивается Федеральная таможенная служба, и обложение налогами любой покупки в иностранных интернет-магазинах может принести бюджету около 25 млрд рублей ежегодно, подсчитали в ФТС.

В основном в эту категорию попадают покупки не в экономичных китайских интернет-магазинах, а в магазинах Европы и США. Фото missmedia.ru



Пока речи о том, чтобы обнулить порог, не идет, покупатели в России ищут способы избежать уплаты пошлины с посылок от 500 евро. В основном в эту категорию попадают покупки не в экономичных китайских интернет-магазинах, а в магазинах Европы и США. Чаще всего — это комплектующие для компьютеров, техника и дорогостоящая одежда. На форумах пользователи советуют разделять заказы или оформлять каждую покупку на различных родственников и друзей. Один из лайфхаков — следить, чтобы посылки приходили в разные месяцы, так как для расчета пошлины учитывается не дата оплаты заказа, а дата записи в треке «прием на таможню».