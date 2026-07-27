Объем ипотечных кредитов в России в июне достиг рекордных 24 трлн рублей
Один из факторов увеличения задолженности — длительный срок погашения кредитов
В июне объем ипотечных кредитов в России достиг рекордного уровня. За последний год задолженность по ипотеке у граждан страны возросла на 9,5%, составив 24,15 триллиона рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на БКИ «Скоринг Бюро».
Один из факторов увеличения задолженности — длительный срок погашения кредитов. Генеральный директор компании Олег Лагуткин отметил, что средняя продолжительность ипотечных займов колеблется в пределах 20—22 лет.
— Даже небольшой объем новых кредитов способствует увеличению общего ипотечного портфеля, — добавил он.
Кроме того, на данный эффект повлияли и высокие объемы выдачи новой ипотеки. В июне россияне оформили ипотеку в банках на сумму 485,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза превышает показатели годичной давности.
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