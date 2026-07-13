Татарстан занял 40-е место среди регионов России по скорости накопления жителей на квартиру

За последний год срок увеличился на 0,7 года

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял 40-е место среди регионов России по скорости накопления семьи с одним ребенком на квартиру. Так, татарстанцы, не прибегая к кредитным средствам, соберут 7,8 млн рублей (средняя стоимость объекта с указанными параметрами по республике) за 4,8 года, следует из подсчетов РИА «Новости».

Причем за последние 12 месяцев срок накопления на квартиру «своими силами» у татарстанцев увеличился на 0,7 года. Так, в мае 2025-го жители республики могли собрать необходимую сумму на «двушку» за 4,1 года.

Быстрее всех накопят на жилье жители Мурманской области (2,1 года), ХМАО (2,1 года) и Ненецкого автономного округа (2,2 года). Причем срок накопления нужной суммы у жителей первого региона России сократился на 0,2 года, а у жителей второго и третьего субъектов остался неизменным.

В аутсайдерах рейтинга — Крым (13,5 года), Севастополь (13,1 года) и Дагестан (12,1 года).

Ранее сообщалось, что на ипотечном рынке Татарстана ждут всплеска сделок к осени. Перенос правил семейной ипотеки подстегнет спрос на программу на 20-25%, прогнозируют эксперты.

Никита Егоров