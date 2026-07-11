Аренда частных домов в Татарстане подорожала на 47% с начала 2026 года

По динамике роста арендных ставок республика заняла четвертое место среди регионов России

Фото: Динар Фатыхов

По итогам января — июня 2026 года стоимость аренды частных домов в Татарстане выросла на 47,2%, до 54,8 тыс. рублей в месяц в среднем. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Отмечается, что по динамике роста арендных ставок Татарстан занял четвертое место среди регионов России. В тройку лидеров тут вошли Смоленская (+59,8%), Тульская (+57,7%) области и Республика Коми (+49,6%). Замыкает топ-5 Костромская область (+41,8%).

На 6—10-х местах рейтинга по темпам подорожания аренды частных домов оказались Хакасия (+35,1%), Калмыкия (+34%), Севастополь (+24,7%), Ивановская (+22,7%) и Оренбургская (+22%) области.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем сильнее всего за полгода аренда подешевела в Северной Осетии (–40%), Саратовской (–35,4%), Томской (–32,7%), Амурской (–28,6%) областях, Хабаровском крае (–27,1%), Мордовии (–24,2%), Тыве (–23,3%), Якутии (–22,8%), Забайкальском крае (–18,6%) и Сахалинской области (–17,7%).

На территориях, относящихся к Москве, аренда коттеджей подешевела на 5,8%, до 102,4 тыс. рублей в месяц, в Подмосковье — на 4,6%, до 97,2 тыс. При этом в Санкт-Петербурге цены на съем таких объектов выросли на 21,5%, до 98,7 тыс. рублей, в Ленинградской области — на 7,6%, до 87,7 тыс. рублей в месяц.

В среднем по России аренда домов подорожала на 2,9%, до 47,7 тыс. рублей в месяц.

— В сегменте аренды домов наблюдается та же динамика, что и в сегменте аренды квартир: сильный рост ставок произошел в 2024 году, а с начала 2025 года они начали падать, и этот процесс продолжался до мая сего года, когда ситуация наконец преломилась. Высокий летний сезон смог слегка поднять ставки, однако спрос на аренду частных домов сейчас не такой интенсивный, как в аналогичный период 2020—2024 годов, на волне пандемийного и постпандемийного интереса к загородной жизни. Предложение с начала года увеличилось на 17%. Не исключено, что с сентября цены снова поползут вниз, — прокомментировал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что в Казани, Ставрополе и Волгограде новостройки подешевели сильнее всего в июне.

Никита Егоров