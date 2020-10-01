Список персон

Мингазов Илдар Галяутдинович

Гос. ведомства

Общая информация

Родился 6 января 1965 года в с. Богатые Сабы Сабинского района РТ.

Образование

1986 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

Трудовая деятельность

1986-1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1989-1992 гг. — ведущий специалист Управления уполномоченного МВЭС СССР по Татарской АССР.
1992-1996 гг. — ведущий специалист Управления уполномоченного МВЭС России по РТ.
1995-1996 гг. — управляющий филиала Татпростройбанка «Ново-Азинский.
1997-1998 гг. — начальник отдела развития банка и инвестиционных фондов Регионального акционерного промышленно-строительного банка развития РТ.
1998 г. — заместитель управляющего Акционерного коммерческого банка «Мета-Импекс»; первый заместитель начальника финансового управления администрации г. Казани.
1998-2001 гг. — заведующий отделом финансов администрации Кировского района г. Казани
2001-2011 гг. — заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по РТ.
2011-2013 гг. — заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

С 2013 г. — начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ (2007 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» (2002 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, ул. Шуртыгина, 15
  • Телефон: (843) 273-52-11
  • Email: vvfad@inbox.ru
  • Сайт: http://vv-fad.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам