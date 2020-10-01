Мингазов Илдар Галяутдинович

Общая информация

Родился 6 января 1965 года в с. Богатые Сабы Сабинского района РТ.

Образование

1986 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».

Трудовая деятельность

1986-1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1989-1992 гг. — ведущий специалист Управления уполномоченного МВЭС СССР по Татарской АССР.

1992-1996 гг. — ведущий специалист Управления уполномоченного МВЭС России по РТ.

1995-1996 гг. — управляющий филиала Татпростройбанка «Ново-Азинский.

1997-1998 гг. — начальник отдела развития банка и инвестиционных фондов Регионального акционерного промышленно-строительного банка развития РТ.

1998 г. — заместитель управляющего Акционерного коммерческого банка «Мета-Импекс»; первый заместитель начальника финансового управления администрации г. Казани.

1998-2001 гг. — заведующий отделом финансов администрации Кировского района г. Казани

2001-2011 гг. — заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по РТ.

2011-2013 гг. — заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

С 2013 г. — начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».

Награды и звания

Заслуженный экономист РТ (2007 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» (2002 г.).

Дата последнего обновления: