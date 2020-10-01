Мингазов Илдар Галяутдинович
Общая информация
Родился 6 января 1965 года в с. Богатые Сабы Сабинского района РТ.
Образование
1986 г. — окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности «экономист».
Трудовая деятельность
1986-1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1989-1992 гг. — ведущий специалист Управления уполномоченного МВЭС СССР по Татарской АССР.
1992-1996 гг. — ведущий специалист Управления уполномоченного МВЭС России по РТ.
1995-1996 гг. — управляющий филиала Татпростройбанка «Ново-Азинский.
1997-1998 гг. — начальник отдела развития банка и инвестиционных фондов Регионального акционерного промышленно-строительного банка развития РТ.
1998 г. — заместитель управляющего Акционерного коммерческого банка «Мета-Импекс»; первый заместитель начальника финансового управления администрации г. Казани.
1998-2001 гг. — заведующий отделом финансов администрации Кировского района г. Казани
2001-2011 гг. — заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по РТ.
2011-2013 гг. — заместитель начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».
С 2013 г. — начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства».
Награды и звания
Заслуженный экономист РТ (2007 г.).
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), нагрудным знаком «Отличник финансовой работы» (2002 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, ул. Шуртыгина, 15
- Телефон: (843) 273-52-11
- Email: vvfad@inbox.ru
- Сайт: http://vv-fad.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020