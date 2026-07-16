Казань оказалась среди городов России, где «упал» спрос на новостройки

Продажи уменьшились на 0,8% за год

Фото: Максим Платонов

В Казани за шесть месяцев 2026 года продали 3857 квартир в новостройках. Это на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Причем столица Татарстана заняла четвертое место среди крупных российских городов по динамике снижения продаж объектов надвижимости в новых домах, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование BnMap.pro.

В целом по России за полгода продали 99 833 квартиры и апартамента в новостройках. Это на 6,4% меньше, чем было годом ранее, отмечает ее сооснователь Сергей Лобжанидзе.

При этом, со слов эксперта, спрос упал только в пяти мегаполисах, а в 11 он вырос. Сильнее всего объем реализации лотов на первичке сократился в Москве (-35,9%, до 24 503 штук), Краснодаре (-3,5%, до 8799 штук) и в Новосибирске (-3,4%, до 4868 штук). Замыкает топ-5 Санкт-Петербург (-0,5%, до 14 551 штуки).



При этом валовая выручка застройщиков по итогам января — июня сократилась немного меньше: по данным BnMap.pro, в мегаполисах — на 4,9% год к году, до 1,29 трлн рублей, а в Москве — на 20,9%, до 634,5 млрд. Это результат роста цен на новостройки, объясняют эксперты. Средняя стоимость 1 кв. м по итогам сделок прибавила в среднем 4%, до 277 500 руб., в городах-миллионниках и 23%, до 414 601 руб., в столице, уточняют в «Авито недвижимости». Там также подтверждают и статистику по динамике продаж — в первом полугодии 2026 г. на первичном рынке мегаполисов было заключено около 100 000 договоров (-5% год к году). Совокупная площадь приобретенного жилья за это время снизилась на 8%, до 4,6 млн кв. м, говорит руководитель этой компании Ольга Клещеева.

Ранее сообщалось, что Москва, Подмосковье и Татарстан — лидеры среди субъектов России по строительству.

Никита Егоров