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Рафаэль Хакимов: «В истории тюркских каганатов татары были активной политической силой»

15:00, 01.12.2018 10

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 13

Рафаэль Хакимов: «В истории тюркских каганатов татары были активной политической силой» Фото: russian7.ru

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 — здесь, часть 6 — здесь, часть 7 — здесь, часть 8 — здесь, часть 9 — здесь, часть 10 — здесь, часть 11 — здесь, часть 12 — здесь).

Тюргешский каганат (704—756 гг.)

Тюргеши входили в Западно-тюркский каганат. Затем создали собственное государство, которое простиралось от Шаша (Ташкента) до Турфана, Бешбалыка, Семиречья, бассейнов рек Или, Чу и Талас. Каганат просуществовал полвека.

Тюргеши входили в племенной союз дулу и в свою очередь делились на кара- и сары-тюргешей. В 699 году Уч-элиг, вождь тюргешей, вытеснил в Китай претендента на власть в Западном каганате, и направил в Китай посольство с требованием признать его каганом. Восточные тюрки также вынуждены были признать существование нового государства.

Уч-элик учреждает свою столицу в городе Суяб и делит всю территорию каганата на 20 областей — тутук. В каждой области насчитывалось до 7 тыс. воинов.

При наследнике Уч-элига, Сакале начались первые мятежи племенной аристократии, поддержанной китайскими войсками. Сакал нанес поражение восставшим и разбил китайскую армию. Для тюргешей угроза с юга на некоторое время исчезла. Однако вслед за этим поднял восстание младший брат Сакала, обратившийся за помощью к восточному соседу, Капаган-кагану.

В 711 году восточнотюркское войско, во главе которого были сын Капагана, Инэль, и главнокомандующий Тоньюкук, разбило армию Сакала. Одновременно на западе угрожали арабы.

Сулук для укрепления своего положения предпринял ряд дипломатических шагов. Он заключил брачные союзы: женился на дочери потомка западно-тюркских каганов из рода Ашина; второй женой сделал дочь Бильге-кагана, сменившего Капагана на троне Восточно-тюркского каганата; третьей женой Сулука стала дочь царя Тибета. Своего сына Сулук женил на дочери Бильге-кагана.

Сулук активно помогал согдианцам бороться с арабскими вторжениями. Арабы, в свою очередь, не надеясь на силовое решение вопроса, сделали попытку решить дело дипломатическими средствами, обратив тюргешского кагана в ислам. Историк Ибн ал-Факих, приехавший к тюргешскому кагану в качестве посла омейядского халифа Хашима (724—743 годы), чтобы склонить его к исламу, объяснил, что мусульмане — жители городов, среди которых есть банщики, портные, сапожники. Ибн ал-Факих сохранил воспоминания: тогда каган просил подождать несколько дней, затем «сел на коня, и его сопровождали 10 человек, каждый из которых держал знамя. Он велел мне ехать с ним. Мы достигли окруженного рощей холма. Как только взошло солнце, он приказал одному из десяти сопровождавших его людей развернуть свое знамя, и оно засверкало… И появились 10 тысяч вооруженных всадников, которые кричали: «Чах! Чах!». И они выстроились под холмом. Их командир выехал перед царем. Один за другим все знаменосцы разворачивали свои знамена, и каждый раз под холмом выстраивалось 10 тысяч всадников. И когда были развернуты все 10 знамен, под холмом стояли 100 тысяч вооруженных с головы до ног всадников. Тогда каган приказал толмачу: скажи этому послу и пусть он передаст своему господину — среди моих воинов нет ни банщиков, ни сапожника, ни портного. Если же они примут ислам и будут выполнять все его предписания, то что же они будут есть?». Это была демонстрация военно-административной организации союза «десяти стрел». Арабы больше не пытались склонить кагана к принятию новой веры.

Сулук активно помогал согдианцам бороться с арабскими вторжениями. Фото wikipedia.org

После гибели Сулука началась двадцатилетняя борьба за власть среди тюргешей, приведшая к упадку Тюргешского каганата. Китайские наместники в Восточном Туркестане воспользовались ситуацией для вмешательства в дела страны. Между тем Второй Тюркский каганат, после гибели Капаган-кагана (716 г.), был возрожден Бильге-каганом и его братом Кюль-тегином, которые также вмешались в дела тюргешей.

В середине VIII века джунгарские тюргеши были покорены уйгурами, а семиреченские — карлуками.

***

В истории тюркских каганатов татары («отуз-татар», «токуз-татар») участвовали в качестве активной политической силы. Они вместе с кыргызами поддержали токуз-огузов, воевавших с тюркютами. В 723—724 гг. токуз-татары вместе с токуз-огузами восстают против Бильге-кагана, но, видимо, безуспешно, поскольку есть свидетельство, что каган (около 742 года) «опять подчинил и восьмиплеменных татар», а чуть ниже утверждается, что «в год Свиньи (747 год), трехплеменные карлуки и девятиплеменные татары… почтительно просили стать ханом». В Терхинской надписи сообщается: «когда писались эти письмена — о мой хан! — то присутствовали именитые моего Небесного хана, восьмиплеменные татары, семнадцать аз'ских буюруков, сенгуны и тысячный отряд из (народа) тонгра, уйгурский народ вместе с моими тегинами» (753 г.). В период создания Тюркского каганата татары уже играли существенную роль во взаимоотношениях тюрков с китайской империей и проявляли относительную независимость. В конце 40-х годов VIII века они вместе с огузами восстают против Уйгурского каганата и терпят поражение. В рунических надписях упоминается и об одной войне с кыргызами. В данном случае для нас важно отметить политическую самостоятельность татар, они в VII—VIII веках упоминаются наряду с тюркютами, уйгурами и кыргызами, при этом кипчаки и монголы еще не фигурируют в качестве самостоятельной политической силы.

Общетюркская история охватывает времена скифов, хунну, гунну и тюркских каганатов. Хотя уже в этот период складываются некоторые основные группы тюркских племен: телесских, уйгур, кыргызов, татар и др., тем не менее близость хозяйства, военного и общественного устрова, языка, культуры, включая общую веру в виде тенгриантства, позволяют говорить о слабой дифференциации общетюркского пространства. Доминирование тех или иных племен выглядит как результат конкуренции внутри одного «вида», а главными противниками оказываются Китай, кидани, юэджи, тангуты и некоторые другие.

Продолжение следует

Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория
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комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 15:23
    Скорей бы уже и полную книгу смогли купить. А то по частям долго приходится ждать продолжения. Очень интересно пишет автор.
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    Анонимно 16:08
    Да уж, скорее хочется узнать, как "татары" переместились с берегов Байкала и Балхаша на Среднюю Волгу.
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    Анонимно 17:09
    Тюркские племена под названием "татары" могли придти на Среднюю Волгу лишь с монгольскими окупационными войсками Чингизхана.
    Но каким образом?
    Интересно - надо ждать, осталось всего 500 лет.
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  • Анонимно 16:17
    не удивлюсь, если к концу книги выяснится, что земляне высадились на марс, а там их чак-чаком встретили татары
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    Анонимно 16:41
    Не удивлюсь, что болезнь головного мозга у тебя прогрессирует. Может всё же нужна квалифицированная медицинская помощь?
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    Анонимно 16:47
    Так оно и было.
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    Анонимно 17:01
    Конечно с чак-чаком, ну не с пиццей же и бутербродами с харамным салом).
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  • Анонимно 17:10
    Хакимов здесь описывает древних татар , которые на самом деле существовали , НО до 1202 года , когда они были уничтожены по приказу Чингисхана.
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  • Анонимно 17:12
    Полезное дело делает Рафаэль Сибгатович. Но, мне кажется. Его институт должен открыть ещё два направления: по истории финоугров и по истории славян. Целью чего должно быть правдивое описание истории Евразийского континента в целом. С древности. По истории славянизма, кстати, очень много наработок у профессора РГПИ Александра Пыжикова. Может скооперироваться как-то?
    С уважением и пожеланием успехов Габдель Юссон.
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  • Анонимно 17:14
    Разве можно серьезно относиться к опусам Хакимова? Все что он пишет, это просто компиляция трудов Гумилева, Кляшторного, Бичурина и др. авторов. Удивляюсь ему, не лень же ему сидеть и переписывать чужие работы. Его усидчивость прямо пропорциональна бесполезности этого многотрудного занятия. Зачем читать переделки в исполнении Хакимова, если можно напрямую знакомиться с оригиналами? Связь казанских татар с отуз-татарами Буир-Нура недоказуема. Так зачем тратить на это время? Впрочем, это его время, пусть тратит его как хочет
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