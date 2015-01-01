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Хроника тюрко-татарских государств

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Хроника тюрко-татарских государств
Фото: wikipedia.org

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Издание готовится к печати. Специально для «Реального времени» ученый подготовил отрывки из этого труда.

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