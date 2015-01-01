Хроника тюрко-татарских государств
Сюжет 14 материалов
Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Издание готовится к печати. Специально для «Реального времени» ученый подготовил отрывки из этого труда.
- Общество 08 дек, 15:00 66 Рафаэль Хакимов: «Чингисхан заранее предупреждал: население, сдавшееся без боя, сохранит свой уклад» Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 14
- Общество 24 нояб, 15:00 102 Рафаэль Хакимов: «Тюркские каганаты — от славных побед в Китае до поражения от арабов» Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 12
- Общество 10 нояб, 15:00 177 Рафаэль Хакимов: «Наследниками гуннов являются татары, чуваши, балкары и венгры» Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 10
- Общество 27 окт, 14:00 289 Рафаэль Хакимов: «Надо зафиксировать факт принадлежности скифов к тюркоязычным народам» Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 8
- Общество 06 окт, 15:00 21 Рафаэль Хакимов: «Именно ираноязычные юэчжи научили гуннов набегам на китайские территории» Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 6
- Общество 01 сент, 15:00 40 Рафаэль Хакимов: «Тенгрианство — религия тюрков — была достаточно абстрактной и простой» Отрывок из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 4
- Общество 18 авг, 15:00 42 Рафаэль Хакимов: «Кочевник мог существовать без грабежа и получения дани» Отрывок из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 2