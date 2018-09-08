Рафаэль Хакимов: «Тюрки изначально были земледельцами, ремесленниками и торговцами»

Отрывок из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 5

Фото: Максима Платонова

Директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Издание готовится к печати. Специально для «Реального времени» ученый подготовил новый отрывок из этого труда из главы «Великая Степь» (часть 1 см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь).

Роль земледелия

Степь хотя и ассоциируется с кочевым образом жизни, но объединяла различные типы хозяйства. Это наблюдается уже у скифов. По свидетельству Геродота, скифы занимались и земледелием, и скотоводством. Описывая реку Пантикап, он замечает, что «посредине между ним и Борисфеном обитают скифы-земледельцы… Шестая река — Гипакирис, которая, устремляясь из озера и протекая посредине [области] скифов-кочевников, впадает [в море] близ города Каркинитида… Седьмая река — Герр… Протекая к морю, она разделяет область кочевников и область царских скифов, впадает же в Гипакирис. Восьмая река — Танаис, которая течет сверху, устремляясь из большого озера, впадает же в еще большее озеро, называемое Меотийским, которое разделяет царских скифов и савроматов».

Геродот царских скифов называет самыми храбрыми и многочисленными, «которые считают других скифов своими рабами». Степные империи не были только кочевыми. Это сложный симбиоз различных экономик. «Территория Восточного Туркестана никогда не была однородной в хозяйственно-культурном отношении, — пишет С.Г. Кляшторный. — Здесь соседствовали оседлоземледельческое хозяйство оазисного типа и экстенсивное кочевое скотоводческое хозяйство. Оба типа экономики не только не были изолированы друг от друга, но достигли известных форм симбиоза, получившего также отражение в культуре и политической жизни».

Тюрки изначально были земледельцами, ремесленниками и торговцами, что отразилось в языке. Все знают татарский сабантуй — очень древний праздник. «Сабан» означает плуг, он существует в древнетюркском языке в форме «сапан» от слова «сапмак» — «рвать». Такие слова как «будай» (пшеница), «арпа» (ячмень), «тары» (просо) являются чисто тюркского происхождения и присутствуют во всех тюркских наречиях. Не только уйгуры и кыргызы, но «белые, т.е. южные татары» (онгуты) были земледельцами. Летопись «Мэн-да бей-лу» свидетельствует, что «белые татары» «умеют сеять просо, варят его в глиняных котлах с плоским дном и едят». Значит, предки тюркских народов были земледельцами.

Слово «арык» является исконно тюркским. У тюрков с древнейших времен существовало поливное земледелие. «Ат» (лошадь), «сыер» (корова), «угыз» или «буга» (бык) также чисто тюркского происхождения. Такие слова, как «алтын» (золото), «кемеш» (серебро), «бакыр» (медь), «тимер» (железо), общие для всех тюркских наречий, иначе говоря, тюрки с древнейших времен еще в период формирования самого языка использовали металл и были ремесленниками. В тюркских наречиях дом всегда означал постоянное жилище в отличие от юрты. «Шатер — это временное жилище, которое кочевые тюрки сооружали в местах своих летних кочевок. Дом — это постоянное жилище оседлых тюрков. Здания же, расположенные вокруг дома, древние тюрки обозначали словом «bark»». Слово барак сохранилось в русском языке.

Роль металлургии

Появление тюрков на исторической арене во многом связано с металлургией, производством высококачественного металла. Уже вначале I тыс. до н.э. племена Центральной Азии, Восточного Туркестана, нынешней китайской провинции Ганьсу «освоили металлургию бронзы и железа, металлообработку, колесные повозки и всадничество. Жилищем им служила полусферическая войлочная кибитка с коническим верхом, которую при перекочевке укрепляли на большой повозке, влекомой быками».

Тюрки добывали железо, медь, золото, выплавляли и изготавливали орудия труда, вооружение, украшения. Для содержания многочисленных армий степным империям нужно было много металла. Алтай, Хакассия, Тува, Минусинская котловина с древнейших времен славились производством металла. По сообщениям китайских хроник, «Ашина с 500 семейств бежал к жужаньцам и, поселившись по южную сторону Алтайских гор, добывал железо для жужаньцев». В начале VI века тюрки были известны как кузнецы, платившие дань жужанцям железными изделиями. О енисейских киргизах начала VI века сказано: «В каждый дождь обычно получают железо, называют его: цзя-ша. Делают оружие, крайне острое; постоянно вывозят к тукюе». Качественное оружие стало преимуществом тюрков.





Тюркские наконечники стрел



Роль торговли

Для развития тюркских государств исключительное значение имели торговые пути. Если Средиземноморье нельзя представить себе без каботажного флота, точно так же государства Евразии не могли существовать без дорог, транспортных средств, караван-сараев, финансовой системы.

Для возникновения Евразии не как географического, а культурного пространства Великий шелковый путь по значимости был много выше всех остальных торговых связей. «Территория Таримского бассейна, где сейчас находится китайский Туркестан, — пишет Груссе, — была центром торговли и караванных путей, и из цепей оазисов здесь образовалась линия сообщения между великими цивилизациями Запада, которые находились в Средиземноморье, Иране и Индии, и цивилизациями на Дальнем Востоке, а именно в Китае».

Великий шелковый путь пронизывал всю Центральную Азию — колыбель многих тюркских народов, и имел ответвления в сторону Волжско-Камской Булгарии, а также Крыма. Благодаря этому связь между тюрками Ганьсу, Турфанского оазиса, Бухары, Хорезма, Крыма, Причерноморья и Поволжья не прерывалась. Вместе с купцами из Хорезма в Поволжье проникли мусульманские миссионеры.

Статуэтка западного купца, изготовленная в китайском государстве Северная Вэй



Предпосылки империй

Кочевой мир позволял передвигаться целым народам на большие расстояния с большой скоростью даже по сегодняшним меркам. Вместе с этим появилась сама возможность возникновения великих империй. Многие государства, например, русские княжества, строились вдоль речных коммуникаций, но такой образ жизни не содействовал созданию империй. Разбросанные мелкие княжества могли быть объединены только благодаря степи (в Европе аналогичную функцию выполняло Средиземное море), где жили тюрки. «Всякий народ, — пишет Н.С. Трубецкой, — овладевший той или иной речной системой, оказывался господином только одной определенной части Евразии; народ же, овладевший системой степи, оказывался господином всей Евразии, т.к. господствуя над протекающими через степь отрезками всех речных систем, он тем самым подчинял себе и каждую из этих речных систем в ее целом. Итак, объединить всю Евразию могло только государство, овладевшее всей системой степи». Это и предопределило характер Евразии и возможность возникновения великих империй. Так возникла Великая Степь.

Рассматривая историю тюркских государств в пространстве Степи, необходимо отвлечься от европеизированного «оседлого» мышления. Не было «прописки» тех или иных народов по конкретным территориям. Отдельные племена знали территорию перекочевок, угодья кормили людей и войны шли между ними за обладание пастбищами, вместе с тем родиной для кочевника было все пространство степной зоны от Великой Китайской стены до Каспия и Дуная. Для номадов не существовали границы в их нынешнем понимании. Номады рассматривали Великую Степь как свою Большую Родину, заселенную близкородственными народами.

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Великая Степь была окружена различными народами, выступавшими или союзниками, или врагами. Мировая история во многом формировалась начиная с Востока и двигалась в западном направлении. Достаточно взглянуть на Великое переселение народов, с тем чтобы стал виден вектор движения мировых процессов. Обратные потоки тоже существовали, но были часто связаны с народами, пришедшими с востока и возвращающимися на историческую родину.

Распространение древних тюркских народов

Прототюркские, тюркские народы жили в окружении ряда государств и племенных союзов, общение с которыми влияло на ход истории. Понимая всю условность выделения тюркских племен из общей канвы мировой истории, тем не менее ограничения по объему требуют установления определенных рамок. При этом мы исходим из лингвистического определения тюркских народов, независимо от их происхождения. В силу близости и устойчивости тюркских языков о каких-то исключениях говорить не приходится.

Тюркские языки относятся к алтайской группе. Во II-I тыс. до н. э. постепенно отделяются «пратюрко-монгольская и пратунгусо-маньчжурская языковые общности. Внутри первой из них в середине I тыс. до н. э. началось сложение прототюркских и протомонгольских языков, причем племена — носители протомонгольских языков — консолидировались в Северной Маньчжурии и Северо-Восточной Монголии, а племена — носители прототюркских языков — расселялись главным образом в Центральной и Внутренней Монголии, от Байкала до Ордоса. Процессы языковой дифференциации были весьма сложными и протекали в разных областях неодинаково; на многих территориях прототюркские и протомонгольские племена жили смешанно; в Западной и Центральной Монголии, где до начала II в. до н. э. преобладали ираноязычные юэчжи, прототюркские племена находились в непосредственном соседстве с ними». Такова была этнолингвистическая карта Средней и Центральной Азии до образования кочевых империй в Великой Степи.