Рафаэль Хакимов: «Монгольские племена были одной из групп тюркских племен»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 11: легенды о происхождения тюрков

Фото: «Бугутская стела» VI в. на черепахе — древнейший дошедший до нас памятник Тюркского каганата

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 — здесь, часть 6 — здесь, часть 7 — здесь, часть 8 — здесь, часть 9 — здесь, часть 10 – здесь).

Первый Тюркский каганат (551—603 гг.)

Появление тюрков легенда связывает с праматерью-волчицей. У Н. Бичурина читаем: «Предки тукюеского Дома обитали от западного моря на запад и одни составляли аймак. Это есть отдельная отрасль Дома Хунну, по прозванию Ашина. Впоследствии сей род был разбит одним соседним владетелем и совершенно истреблен. Остался один десятилетний мальчик. Ратники, видя его малолетство, пожалели убить его: посему, отрубив у него руки и ноги, бросили его в травянистое озеро. Волчица стала кормить его мясом. Владетель, услышав, что мальчик еще жив, вторично послал людей убить его. Посланные, увидя мальчика подле волчицы, хотели и ее убить. В это время, по китайским сказаниям, волчица эта появилась в стране на восток от западного моря, в горах, лежащих от Гао-чан на северо-запад. В горах находится пещера, а в пещере есть равнина, поросшая густою травой на несколько сот ли окружностью. Со всех четырех сторон пещеры лежат горы. Здесь укрылась волчица и родила десять сыновей, которые, пришел в возраст, переженились и все имели детей. Впоследствии каждый из них составил особливый род. В числе их был Ашина, человек с великими способностями, и он признан был государем: почему он над воротами своего местопребывания выставил знамя с волчьею головою — в воспоминание своего происхождения. Род его мало по малу размножился до нескольких сот семейств. По прошествии нескольких колен, некто Асянь-ше со всем аймаком вышел из пещеры, и признал себя вассалом жужаньского хана». В другой легенде опять-таки фигурирует волчица и мальчик, но место событий находится в горах Алтая.

По китайским источникам, пятьсот семей хуннского племени во главе с Ашина под давлением протомонгольских племен бежали с территории северного Китая на Алтай к жуаньжуаням, где занимались обработкой железа. На Алтае, вобрав в свой состав местных жителей, племя принимает наименование тюрк, которое, якобы, связано с местным названием Алтайских гор.

Фото wikiway.com

Другая легенда гласит об избавлении тюрок от жужаньской зависимости. Абуль-Гази сообщает следующее: «Тут один кузнец сказал: в таком-то месте есть железная руда: гора изменится в долину, если в ней растопить железо. Они пошли, осмотрели место и согласились на умное мнение кузнеца. На плечах наносили дров и углей и на широте горы положили слой дров и слой угольев, завалили ими вершину горы, и уступы боков ея, и скаты ея, и, сделав из кож семьдесят мехов, на семидесяти местах поставили их и стали сильно дуть. Когда всемогуществом Божиим огонь возгорелся, гора расплавилась и растеклась, открылась дорога такая, что мог пройти навьюченный верблюд. Несколько дней и ночей они выбирались из гор. С этого времени у Монголов вошло в обычай праздновать этот день и класть в огонь кусок железа и его раскаливать. Прежде хан, взяв клещами железо, кладет его на наковальню, ударяет по нему молотком, и потом князья его. Этот день много почитают как день, в который они, вышедши из теснины, возвратились в юрт праотцовский. В то время государем Монголов был Бурте-чино, из рода Кыянова, из поколения Курлас». Сходные сообщения есть и в китайских хрониках, приводимых Бичуриным.

С тем, чтобы не было путаницы с монголами, следует привести сообщение Рашид ад-Дина: «Согласно тому, что изложено в предисловии к этой благословенной книге, монгольские племена были одной из групп общей массы тюркских племен, их облик и речь сходны между собою… Все их юрты простираются от пределов страны уйгуров до границ Хитая и Джурджэ в тех областях, которые ныне называют Могулистан…». Н.Я. Бичурин, комментируя источники, дает следующие ссылки: «Персидский историк Хондемир, почитая Тюрка главою двух Домов — Татар и Монгол, господствовавших в Монголии, называет Монголию Тюркистаном. См. Историю Монголов, переведенную с персидского Г. Гри­горьевым, стран. 2. Тюркский историк Абюль-кази-хан хотя производит монголов от Тюрка, но нынешние тюркские племена, т. е. говорящие татарским языком, почитает не одного племени с монголами. См. Историю о Татарах. Ч. II, гл. 2, стран. 52. Он называет Монголию Могульскою державою, а под Тюркистаном разумеет оседлые владения в Средней Азии, как-то: Коканд и пр. См. Ч. III, гл. 1 стран. 421 и след.». К сожалению, ассоциация с современными монголами мешает пониманию процессов древнетюркского периода.

В сообщениях Рашид ад-Дина, Абуль Гази и других речь идет о возвышении тюркских племен благодаря изобретению плавки качественного металла, что позволило выйти на простор степи. Расплавленная гора — всего лишь символ выхода на историческую арену. Ко времени основания Тюркского каганата тюрки производили такое количество высококачественного металла, что могли снаряжать громадные армии как оружием, броней, конской упряжью, так и обеспечивать хозяйство утварью и инструментами.

Тюркский каганат был создан в 551 году племенным союзом тюрок (тюркютов) во главе с правителем Бумыном из хуннского рода Ашина. В то время не существовало обобщающего понятия «тюрки», поэтому лучше называть народ, давший имя государству, «тюркютами» (Л. Гумилев). Другие племена, входившие в Тюркский каганат, как-то кыргызы, уйгуры, татары и др. тоже были тюрками, но стояли особняком, порой даже воевали с Тюркским каганатом.

В период наибольшей экспансии (конец VI века) каганат занимал территорию Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Средней Азии, Казахстана и Северного Кавказа.

После смерти Бумына в 552 году на престол вступил его сын, принявший титул Кара Иссык каган. Он победил жужаней, и тюрки стали хозяевами всей степи к востоку от Алтая. Однако каган погибает при загадочных обстоятельствах, и государство возглавляет его брат Мукан-каган.

В 554 году начался поход тюрков на запад, возглавленный младшим братом Бумына Истеми-каганом. В 555 году войска Истеми достигли Аральского моря, а в 557—558 годах тюркюты вышли к Волге, но не стали ее переходить. Так, за короткий срок была создана огромная кочевая империя, охватывающая территорию от Волги до Хинганских гор. Каганат стал контролировать все важные участки Великого шелкового пути. Он включился в систему политических и экономических отношений крупнейших государств того времени — Византии, Сасанидского Ирана, Китая.

Источник: tak-to-ent.net



Население каганата было организовано по военно-административному принципу «десяти стрел» Великого Шелкового пути «он ок бодун». Истеми-кагана порой называли «каганом десяти племен». Это была неродоплеменная организация. Каждая «стрела» выставляла один тюмен, т. е. десятитысячное войско, и имела свой боевой стяг. Все «десять стрел» были сгруппированы в восточный и западный союзы, по пять «стрел» в каждом. Позднее каждая «стрела» стала называться племенем, а великим вождям «стрел» было дано звание великих предводителей.

После смерти Тобо-хана в 581 году произошло ослабление Тюркского каганата, усилилась междоусобица, обострились социальные противоречия, наступил голод и болезни, окрепший Китай не давал покоя, начались войны с соседними странами. В 603 году Тюркский каганат распался на Западно-тюркский и Восточно-тюркский каганаты. О причинах раскола повествуют надписи на камнях: «Тюркский народ, покайся! Ты сам провинился и сделал низость к твоему кагану, возвысившему тебя ради твоей же преданности, и к твоему племенному союзу, хорошему по своим качествам и делам. Откуда пришли вооруженные и рассеяли тебя? Откуда пришли копьеносцы и увлекли тебя? Ты, о народ священной Отюкэнской черни, ушел. То ходил ты вперед, то ты ходил назад, в странах, куда ты ходил, вот что было для тебя хорошего: твоя кровь бежала, как вода, твои кости лежали, как горы; твое крепкое мужское потомство стало рабами, твое чистое женское потомство стало рабынями…».