Рафаэль Хакимов: «Тюркские каганаты — от славных побед в Китае до поражения от арабов»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 12

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 — здесь, часть 6 — здесь, часть 7 — здесь, часть 8 — здесь, часть 9 — здесь, часть 10 – здесь, часть 11 – здесь).

Западно-тюркский каганат (603—704 гг.)

После распада в 603 году Первого Тюркского каганата возник Западно-тюркский каганат, куда вошли территории нынешнего Казахстана, Средней Азии, Северного Кавказа, Крыма, Урала и Поволжья. Этнополитическим ядром каганата стали «десять племен» («он ок будун»), занимавшие древние усунские земли от гор Каратау до Джунгарии. К востоку от реки Чу расположились племена дулу, а к западу — племена нушиби. Столицей стал город Суяб (около города Токмак нынешнего Кыргызстана).

Отличие западнотюркского от восточного каганата состояло в наличии значительного количества оседлого населения, в то время как на востоке преобладала кочевая жизнь. Социальная структура Западнотюркского каганата была несравненно сложней в силу занятий землепашеством, ремеслом, торговлей. Роль согдийцев в Западном каганате была очень значительна — под их контролем находилась вся экономическая жизнь государства, включая денежную эмиссию.

Вершины своего могущества каганат достиг во время правления Шегуй-кагана (610—618 годы) и его младшего брата Тон-ябгу кагана (618—630 годы). Новые походы в Тохаристан и Афганистан раздвинули границы государства до северо-западной Индии, восстановили границы на Алтае, в бассейне реки Тарим и по Амударье. Тон-ябгу каган провел административную реформу, назначив в области для сбора дани своих представителей — тудунов. Местным владетелям были «пожалованы» тюркские титулы, определявшие их место в административной иерархии каганата. Одновременно Тон-ябгу укреплял личные связи с влиятельными местными владетелями; так, он выдал свою дочь за правителя Самарканда.

В союзе с византийским императором Тон-ябгу каган начал войну против Сасанидского Ирана. В 626 году тюркские войска штурмом овладели Тифлисом. Сам византийский император Ираклий возложил на голову тюркского кагана собственную корону и пообещал выдать за него свою дочь Евдокию. Однако заключение мирного договора между Византией и Ираном вынудило Тон-ябгу прекратить военные действия. Сепаратизм разбогатевшей местной племенной знати пришел в противоречие с деспотическим характером власти Тон-ябгу. В 630 году каган был убит в результате заговора.

Ослабление каганата привело уже в 630—634 годах к потере всех среднеазиатских владений к западу от Сырдарьи. Государство вступило в полосу затяжного политического кризиса, главной причиной которого была борьба за власть между дулу и нушиби.

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В 634 году к власти пришел Ышбара Эльтериш Шир-каган, опиравшийся на нушиби. Он сделал попытку возродить действенность военно-административной системы «десяти стрел», превратив племенных вождей в назначаемых каганом «администраторов», однако ресурсы власти оказались недостаточны для удержания племен в повиновении. Уже в 638 году племена дулу провозгласили собственного кагана. После кровопролитной войны между дулу и нушиби каганат распался на два царства, граница между которыми проходила по реке Или. Ышбара-каган был низложен и бежал в Фергану.

Затяжная междоусобица (640—657 годы) облегчила вторжение в Семиречье китайских войск. Танские губернаторы пытались управлять западно-тюркскими племенами, опираясь на своих ставленников из каганского рода. Однако непрекращавшаяся борьба тюрков против танской экспансии и их ставленников привела к возвышению тюргешей и установлению в 704 году их политической гегемонии в Семиречье. Государство западных тюрков восстановил вождь племени тюргешей Уч-элиг, создавший новое государство — Тюргешский каганат. К этому времени в Центральной и Средней Азии сложилась новая политическая ситуация, определившаяся возрождением Восточно-тюркского каганата и арабскими завоеваниями в Средней Азии.

Восточно-тюркский каганат (682—744 гг.)

Восточно-тюркский каганат вел непрерывные войны с Китаем и, несмотря на несколько победоносных сражений, в 630 году был покорен Танской империей, после чего тюркские племена были расселены в Ордосе и Шаньси. Часть тюркской аристократии поступила на имперскую службу, но для основной массы кочевников условия существования были трудными. Наиболее тяжелой повинностью была «дань кровью» — обязанность участвовать в войнах империи.

Восстание тюркютов в 679—681 годах потерпело неудачу, но привело в 682 году к уходу в Гоби одного из тюркских вождей из рода Ашина Кутлуг-чора. Закрепившись в горах Иньшань, Кутлуг-чора и его спо­движники сумели привлечь на свою сторону большую часть тюркютов и вести успешные военные действия против императорских войск в Шаньси (682—687 годы). Кутлуг объявил себя Ильтериш-каганом и начал возрождение государства под именем Кок-тюркский каганат.

Центр каганата находился в Отюкене (Хангайские горы), а его западной границей был Алтай. В 691 году, после смерти Эльтериша, на престол сел его брат Капаган-каган (правил в 691—716 годы), при котором отмечен наивысший подъем военно-политического могущества Второго Восточно-тюркского каганата. Несколько успешных кампаний против китайских армий в Северном Китае, разгром киданей (696—697 годы), разгром государства енисейских кыргызов (709—710 годы) сделали Капагана господином Центральной Азии. Состояние дел в Западном каганате дало ему повод для военного вмешательства и объединения Восточного и Западного каганатов.

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Второй Тюркский каганат (VII—VIII вв.)

Первоначальные победы в Китае, подчинение киданей, разгром енисейских кыргызов и тюргешей сменились поражением в войне с арабами под Самаркандом. Военные неудачи резко изменили обстановку. Восстание токуз-огузов было особенно грозным для империи. В пяти сражениях токуз-огузы были разбиты (715 год), но восстание не было подавлено. В 716 году в ходе очередного сражения Капаган попал в засаду и погиб. В том же году, после непродолжительной, но напряженной борьбы за престол, каганом стал его племянник, правивший под именем Бильге-кагана.

Новый каган вступил на престол, когда империя находилась на краю гибели. Западные владения отпали окончательно. Тюргешский вождь Сулук объявил себя каганом. Кидани отказались платить дань. Продолжалось восстание огузов. Смута охватила и собственно тюркютские племена. Кюль-тегин, брат Бильге, был поставлен во главе войска, а семидесятилетний Тоньюкук, пользовавшийся огромным авторитетом, назначен ближайшим советником кагана. Бильге и Кюль-тегин разгромили уйгуров, а в 718 году — киданей. Один из полководцев Бильге напал на карлуков, принудил их к подчинению. Кагану удалось вернуть под свою власть племена, отпавшие во время междоусобиц.

При наследовавших Бильге сыновьях Инань-кагане (734—739 годы) и Тенгри-кагане (740—741 годы) начался распад каганата. Все меньше с центральной властью считались удельные правители из рода Ашина. Малолетний Тенгри-каган был убит своим дядей, Кутлугом-ябгу, захватившим престол. Война с племенными союзами уйгуров, басмылов и карлуков привела в 745 году к закату Второго Тюркского каганата.

Продолжение следует