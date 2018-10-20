Рафаэль Хакимов: «После завоевания Средней Азии тюрки стали хозяевами Великого шелкового пути»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 7

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 – здесь, часть 6 – здесь)

Империя Нёкёр

В конце IV — первой половине VI века этнополитическую обстановку в глубинной Центральной Азии определяли три крупнейшие племенные объединения — табгачи-сяньбийцы, властвовавшие над Северным Китаем; жуаньжуани (жоужани), создавшие в Монголии и Джунгарии свою степную империю; гаоцзюйцы (гаоцзюйские динлины, гаочэ). Для нас интерес представляют жуаньжуане (с кит. «ядовитые насекомые») и гаоцзюй (с кит. «высокие телеги»), поскольку они относятся к тюркоязычным народам.

Табгачская уничижительная кличка жуаньжуане — это переделанное название жоужань, относящееся к вождю группы степных удальцов. Согласно южнокитайской историографической традиции жуаньжуани были «отдельной ветвью сюнну» и их «другим названием» был этноним датань (таньтань).

«Еще интереснее сообщение обеих историй Южных династий о «другом имени» жуаньжуаней, — пишет С.Г. Кляшторный. — Оно явно связано с личным именем «победоносного кагана» Датаня, племянника фактического основателя империи Шэлуня. Датань восстановил единство империи после кровавой междоусобицы, последовавшей после смерти Шэлуня, и серьезно угрожал государству Тоба Вэй в 20-е годы V века. Здесь стоит вновь процитировать китайское наблюдение о родовых (племенных) названиях у дунху, потомками которых были жуаньжуани — «в качестве (родовых) фамилий используют имя сильного старейшины». Вот таким именем-эпонимом для жуаньжуаней или их части и стало имя Датаня, не связанное с появившимся ранее названием государства. Реконструкцию произношения этого имени в середине I тыс. н.э. осуществил, по моей просьбе, С.Е. Яхонтов, — продолжает С.Г. Кляшторный. — И оказалось, что здесь мы впервые фиксируем этноним, ставший хорошо известным через два столетия после описываемых событий, ибо иероглифическое написание датань произносилось в V веке н.э. как *dadar / *tatar. Согласно тюркским памятникам 732—735 годов послы от otuz tatar «тридцати (племен) татар» пришли в 552 году почтить память почившего годом ранее тюркского Бумын-кагана, победителя жуаньжуаней и нового владыки тех их племен, которые покорились Тюркскому элю. «Тридцать (племен) татар» — та самая группа племен, входивших ранее в государство жуаньжуаней, которая сплотилась в 20-е гг. V в. вокруг Датаня / Татара; эта группа племен обеспечила его победу в междоусобице, победу над другими претендентами, которых поддерживали другие племенные группировки жуаньжуаней. И, в отличие от этих других группировок, «тридцать племен» носили имя своего вождя, имя, закрепившееся как самоназвание, подобно тому, как много веков спустя стали этнонимами имена Ногая и Узбека».

Итак, этнополитоним татар (датань) превратился в этнонимическое название крупной группы жуаньжуаньских племен.

«Иероглифы жоужань в своем звучании для середины I тыс. н.э. должны быть переданы, с некоторыми вариантами, транскрипцией *nönör. Этот термин обозначил в IV веке некую группу степной вольницы, возглавленную оторвавшимся от своего роду-племени вождем». Древний смысл слова nökör означал нукер в нынешнем понимании, т.е. воина, связанного узами добровольной службы с каким-либо военным предводителем, а не с родом-племенем. Нёкёр — дружинник степного вождя, а не участник племенного ополчения. И одновременно он член военного сообщества, дружины, возглавленной вождем. Тот же термин означал и само военное сообщество, сложившееся вокруг вольного степного вождя.

Итак, главными этнополитическими составляющими степной империи Нёкёр (Жоужань) были племенные объединения авар (ухуаней), сяньби и татар, поглотившие, но не ассимилировавшие многочисленные хунну и гаоцзюй. Во главе государства стоял династийный род, принявший в конце IV веке имя Нёкёр. В китайских исторических сочинениях это имя стало названием государства.

Жужаньский каганат (330—555 годы)

Союз монголоязычных племен (часть жуаньжуаней) создал Жужаньский каганат и господствовал в степях Северного Китая с IV века и до появления Тюркского каганата. Сами жужани считали себя одного происхождения с тоба. Придворный историк династии Северная Вэй также подтверждает, что господствующее племя представляло собой ветвь сяньби. В 402 году правитель жужаней первым среди степных народов принял титул кагана.

Тюрки, бывшие данниками жужаней и производившие в горах Алтая для них оружие, в 552 году разбили жужаньское войско, и вслед за этим в каганате начинается смута. Жужане попадают в зависимость от китайского двора.

В 554 году жужане восстают против китайской власти и бегут в степь, где им пришлось сражаться на два фронта — против тюрок и китайских войск. После поражений в битвах остатки жужаней бежали в Западную Вэй, не зная, что вэйцы были союзниками тюрок.

После конца Жужаньского государства часть народа ушла на восток, а другая часть осталась на территории современной Монголии.

Сасанидский Иран

Иран во все века имел непосредственные контакты с тюркским миром. Наибольшего расцвета империя достигла при Хосрове I Ануширване, после заключения династийного брака с братом кагана Тюркского каганата (правил в 531—579 годах).

На востоке Сасаниды вместе с тюрками уничтожили государство эфталитов, при этом территории ряда областей в Афганистане и Средней Азии вошли в состав государства Сасанидов на правах выплаты дани Хосровом Тюркскому Каганату.

Между тюрками и Сасанидами были две войны, не принесшие успеха ни одной стороне, а потому страны заключили мир.

После завоевания Средней Азии тюрки стали хозяевами значительной части торгового пути из Китая в страны Средиземноморья — Великого шелкового пути. Главными посредниками в торговле шелком были согдийцы и персы. Основным покупателем тканей была Византия. Торговля приносила ханам огромные доходы. Тюрки получали возможность сбывать через согдийцев военную добычу и дань, выплачиваемую им китайскими царствами. Однако со временем шелкоткацкое производство появилось не только в Согде, но также в Иране и даже Византийской империи. Конкуренция росла, а вместе с тем возникали конфликты между странами. Тем не менее граница между тюркскими владениями в Средней Азии и Ираном оставалась неизменной. Все эти годы караваны с шелком и другими товарами шли на запад и через Иран, и через Хорезм, и через Поволжье.

Длительная война с Византией привела к истощению материальных ресурсов государства Сасанидов. Резкое увеличение налогов подорвало политическую и экономическую стабильность государства. С 628 по 632 годы сменилось около 10 царей. При Йездигерде III государство Сасанидов было завоевано арабами.