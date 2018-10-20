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Рафаэль Хакимов: «После завоевания Средней Азии тюрки стали хозяевами Великого шелкового пути»

14:00, 20.10.2018 5

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 7

Рафаэль Хакимов: «После завоевания Средней Азии тюрки стали хозяевами Великого шелкового пути» Фото: dispatchnewsdesk.com

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 – здесь, часть 6 – здесь)

Империя Нёкёр

В конце IV — первой половине VI века этнополитическую обстановку в глубинной Центральной Азии определяли три крупнейшие племенные объединения — табгачи-сяньбийцы, властвовавшие над Северным Китаем; жуаньжуани (жоужани), создавшие в Монголии и Джунгарии свою степную империю; гаоцзюйцы (гаоцзюйские динлины, гаочэ). Для нас интерес представляют жуаньжуане (с кит. «ядовитые насекомые») и гаоцзюй (с кит. «высокие телеги»), поскольку они относятся к тюркоязычным народам.

Табгачская уничижительная кличка жуаньжуане — это переделанное название жоужань, относящееся к вождю группы степных удальцов. Согласно южнокитайской историографической традиции жуаньжуани были «отдельной ветвью сюнну» и их «другим названием» был этноним датань (таньтань).

«Еще интереснее сообщение обеих историй Южных династий о «другом имени» жуаньжуаней, — пишет С.Г. Кляшторный. — Оно явно связано с личным именем «победоносного кагана» Датаня, племянника фактического основателя империи Шэлуня. Датань восстановил единство империи после кровавой междоусобицы, последовавшей после смерти Шэлуня, и серьезно угрожал государству Тоба Вэй в 20-е годы V века. Здесь стоит вновь процитировать китайское наблюдение о родовых (племенных) названиях у дунху, потомками которых были жуаньжуани — «в качестве (родовых) фамилий используют имя сильного старейшины». Вот таким именем-эпонимом для жуаньжуаней или их части и стало имя Датаня, не связанное с появившимся ранее названием государства. Реконструкцию произношения этого имени в середине I тыс. н.э. осуществил, по моей просьбе, С.Е. Яхонтов, — продолжает С.Г. Кляшторный. — И оказалось, что здесь мы впервые фиксируем этноним, ставший хорошо известным через два столетия после описываемых событий, ибо иероглифическое написание датань произносилось в V веке н.э. как *dadar / *tatar. Согласно тюркским памятникам 732—735 годов послы от otuz tatar «тридцати (племен) татар» пришли в 552 году почтить память почившего годом ранее тюркского Бумын-кагана, победителя жуаньжуаней и нового владыки тех их племен, которые покорились Тюркскому элю. «Тридцать (племен) татар» — та самая группа племен, входивших ранее в государство жуаньжуаней, которая сплотилась в 20-е гг. V в. вокруг Датаня / Татара; эта группа племен обеспечила его победу в междоусобице, победу над другими претендентами, которых поддерживали другие племенные группировки жуаньжуаней. И, в отличие от этих других группировок, «тридцать племен» носили имя своего вождя, имя, закрепившееся как самоназвание, подобно тому, как много веков спустя стали этнонимами имена Ногая и Узбека».

Итак, этнополитоним татар (датань) превратился в этнонимическое название крупной группы жуаньжуаньских племен.

«Иероглифы жоужань в своем звучании для середины I тыс. н.э. должны быть переданы, с некоторыми вариантами, транскрипцией *nönör. Этот термин обозначил в IV веке некую группу степной вольницы, возглавленную оторвавшимся от своего роду-племени вождем». Древний смысл слова nökör означал нукер в нынешнем понимании, т.е. воина, связанного узами добровольной службы с каким-либо военным предводителем, а не с родом-племенем. Нёкёр — дружинник степного вождя, а не участник племенного ополчения. И одновременно он член военного сообщества, дружины, возглавленной вождем. Тот же термин означал и само военное сообщество, сложившееся вокруг вольного степного вождя.

Итак, главными этнополитическими составляющими степной империи Нёкёр (Жоужань) были племенные объединения авар (ухуаней), сяньби и татар, поглотившие, но не ассимилировавшие многочисленные хунну и гаоцзюй. Во главе государства стоял династийный род, принявший в конце IV веке имя Нёкёр. В китайских исторических сочинениях это имя стало названием государства.

Жужаньский каганат (330—555 годы)

Союз монголоязычных племен (часть жуаньжуаней) создал Жужаньский каганат и господствовал в степях Северного Китая с IV века и до появления Тюркского каганата. Сами жужани считали себя одного происхождения с тоба. Придворный историк династии Северная Вэй также подтверждает, что господствующее племя представляло собой ветвь сяньби. В 402 году правитель жужаней первым среди степных народов принял титул кагана.

Тюрки, бывшие данниками жужаней и производившие в горах Алтая для них оружие, в 552 году разбили жужаньское войско, и вслед за этим в каганате начинается смута. Жужане попадают в зависимость от китайского двора.

В 554 году жужане восстают против китайской власти и бегут в степь, где им пришлось сражаться на два фронта — против тюрок и китайских войск. После поражений в битвах остатки жужаней бежали в Западную Вэй, не зная, что вэйцы были союзниками тюрок.

После конца Жужаньского государства часть народа ушла на восток, а другая часть осталась на территории современной Монголии.

Сасанидский Иран

Иран во все века имел непосредственные контакты с тюркским миром. Наибольшего расцвета империя достигла при Хосрове I Ануширване, после заключения династийного брака с братом кагана Тюркского каганата (правил в 531—579 годах).

На востоке Сасаниды вместе с тюрками уничтожили государство эфталитов, при этом территории ряда областей в Афганистане и Средней Азии вошли в состав государства Сасанидов на правах выплаты дани Хосровом Тюркскому Каганату.

Между тюрками и Сасанидами были две войны, не принесшие успеха ни одной стороне, а потому страны заключили мир.

После завоевания Средней Азии тюрки стали хозяевами значительной части торгового пути из Китая в страны Средиземноморья — Великого шелкового пути. Главными посредниками в торговле шелком были согдийцы и персы. Основным покупателем тканей была Византия. Торговля приносила ханам огромные доходы. Тюрки получали возможность сбывать через согдийцев военную добычу и дань, выплачиваемую им китайскими царствами. Однако со временем шелкоткацкое производство появилось не только в Согде, но также в Иране и даже Византийской империи. Конкуренция росла, а вместе с тем возникали конфликты между странами. Тем не менее граница между тюркскими владениями в Средней Азии и Ираном оставалась неизменной. Все эти годы караваны с шелком и другими товарами шли на запад и через Иран, и через Хорезм, и через Поволжье.

Длительная война с Византией привела к истощению материальных ресурсов государства Сасанидов. Резкое увеличение налогов подорвало политическую и экономическую стабильность государства. С 628 по 632 годы сменилось около 10 царей. При Йездигерде III государство Сасанидов было завоевано арабами.

Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Очень интересно! Найти найти данную книгу
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  • Анонимно 14:58
    Позновательно и увлекательно. Спасибо.
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  • Анонимно 15:05
    Рафаэль Хакимов молодец не устану это повторять!
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    Анонимно 15:19
    Да, познавательно.

    Но где РТ и где Северный Китай и Монголия.

    Да и 4 век далековат от 21 века.

    Такими темпами до 21 века лет 50 ждать придётся.

    Но историку виднее.
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  • Анонимно 15:42
    За несколько тысяч лет цивилизации если покопаться можно найти полно слов типа та-та-р или тар-тар.Это элементарное сочетание букв.Только какое отношение это имеет к современным татарам.А китайские мандарины и чиновники ещё во времена Древнего Рима ездили на отдых в этот самый Древний Рим и ездили они южным маршрутом минуя дикие края как сейчас они проложили новый железнодорожный шёлковый путь через 14 стран минуя Россию.Волжская Булгария была конечной точкой северного отроска шёлкового пути из Средней Азии.Дальше шли уже племена с которыми было трудно договариваться.Предков современных татар нужно искать между Волгой и Камой.На пути миграции финно-угорских народов.
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