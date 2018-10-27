Рафаэль Хакимов: «Надо зафиксировать факт принадлежности скифов к тюркоязычным народам»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 8

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию наших читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте», посвященный скифам. (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 – здесь, часть 6 – здесь, часть 7 – здесь.)



Скифы в узком и широком смысле слова

О происхождении скифов существует огромное количество литературы. Все авторы исходят из немногочисленных свидетельств древних летописцев и археологических находок последних десятилетий. «Наиболее ранние упоминания о народе «ашкуза», или «ишкуза», известны из клинописных текстов государств Передней Азии, и исследователи идентифицируют название «ишкуза» («ашкуза») со скифами. Подобное отождествление дает основание поместить скифов на арену борьбы между государствами Малой и Передней Азии уже в VII в. до н. э. Нам пока неизвестно, откуда и каким путем проникли скифские орды на территории государств Древнего Востока. Из «Истории» Геродота следует, что в начале VI в. до н. э. скифы были разгромлены мидийским царем Киаксаром, после чего им пришлось уйти в районы Северного Причерноморья». Народы, которых греки знали под именем скифов, были теми же, кого ассирийцы называли ашкузаи, а персы и индусы — саки или шаки. Традиционно скифов называют ираноязычным народом, хотя Геродот, который сам наблюдал жизнь скифов, упоминает семь языков Скифии. Среди них наверняка присутствовало и тюркское наречие.

Диодор Сицилийский (I в. до н. э.) сообщает, что скифы первоначально занимали территорию на р. Аракс (Сыр-Дарья), а затем «захватили страну к западу от Танаиса (Дон)». Геродот сообщает, что скифы были вытеснены массагетами, перешли реку Аракс и удалились в Киммерийскую землю.

В узком смысле скифами называют кочевников степей Причерноморья, в широком — все племена кочевых скотоводов, которые в первом тысячелетии до н. э. широко распространились по евразийской степи.

Русский историк Андрей Лызлов в книге «Скифская история» (1692 г.) границы Скифии определяет от Дона на восток: «Границы же скифийския з запада от реки Дону [а Ботер, описатель всего света, полагает от Волги, еже и приличнее имать быти]. На восток солнца до пределов хийских, иже со Индиею. С полудня от моря Меотскаго, то есть Азовскаго, и Каспийскаго, то есть Хвалисскаго. На полнощь даже до океана скифийскаго Ледоватаго». По разным историческим и археологическим данным получается, что прародина скифов находилась где-то в пределах довольно обширной азиатской территории: между Тувой, Северной Монголией, Алтаем, Средней Азией и Казахстаном. Там они жили в окружении родственных им по культуре и языку племен: саков, массагетов, «пазырыкцев» Алтая.

В. М. Васнецов «Бой славян со скифами» (wikipedia.org)



Общность скифской культуры прослеживается от Сибири до Причерноморья, что подтверждается генетическими исследованиями. Генетики пришли к выводам, «что группы кочевников железного века из Южного Урала и Казахстана, по культурным особенностям сходные с классической культурой скифов Северного Причерноморья, располагаются недалеко друг от друга, то есть связаны между собой и генетическим сходством. Ближе всего к ним находятся популяции позднего бронзового века и железного века из России, позднего неолита и бронзового века из Центральной Европы, популяции энеолита из Самары, популяции ямной и срубной культур бронзового века».

Однако ученые из 16 стран под руководством Эске Виллерслева (Eske Willerslev) из Копенгагенского университета не увидели общности скифов и популяции ямной культуры. Обобщая их результаты, Екатерина Русакова пишет: «Биологи, археологи и антропологи построили «генетическую карту» кочевников, населявших евразийские степи в древности и в средние века. В двух статьях, опубликованных в Nature и Science Advances, ученые описали генетические связи между степными народами, а также пути распространения по Евразии некоторых заболеваний. В частности, выяснилось, что этнически неоднородные скифы в начале нашей эры смешались с выходцами из Восточной Азии хунну. Позднее пришедшие с востока гунны принесли с собой бактерию Yersinia Pestis, которая дала начало пандемии чумы, вспыхнувшей в V веке. Также ученые выяснили, что люди ямной культуры не имели отношения ни к центральноазиатским степнякам, одомашнившим лошадей, ни к миграции в Южную Азию, в результате которой в Индии стали известны индоиранские языки».

Для нашего исследования существенно зафиксировать факт принадлежности скифов к тюркоязычным народам и их связь с хунну, а затем и гуннами.

Говорили как на протоиранском, так и на тюркском языке

Расцвет Скифии приходится на правление Атея. Усиление скифов насторожило македонских правителей, и «в 339 г. до н. э. Филипп II Македонский совершил вторжение в Скифию. У реки Истр (совр. Дунай) произошло сражение, в котором погиб сам Атей, и скифам пришлось покинуть Добруджу». Источники сообщают о неспокойной обстановке в Скифии и в последующие десятилетия.

Появление новых кочевников привело к сокращению территории Скифии. «На протяжении II в. до н. э. сарматы вытеснили скифов из степей между Доном и Днепром, ограничив тем самым район их обитания бассейнами нижнего Днепра и Буга и степным Крымом. С этого времени начался новый и последний этап истории Скифии, которая с первых веков нашей эры стала именоваться Малой Скифией». Крым стал центром Скифского государства, где находилась резиденция царя скифов Скилура и сына его Палака. Письменные источники сообщают о скифских крепостях в Крыму — это Неаполь (совр. Симферополь), Палакий и Хаб, упоминают о войнах скифов с Херсонесом, о сарматах, которые выступали то как союзники Херсонеса, то как союзники скифов.

Карта wikimedia.org



В III веке н. э. на Крым обрушились готы, под натиском которых скифам частично пришлось отступить в горные районы и налаживать новую жизнь в этих труднодоступных местах. Нашествие гуннов в IV веке н. э. нанесло последний удар по скифам, после чего Скифия перестала существовать.

Признание за скифами протоиранских корней стало общим местом. Такое единодушие сложилось в силу отсутствия каких-либо данных о языке скифов. Поскольку, по мнению ученых, скифы пришли откуда-то из Азии, то и должны говорить на североиранском языке. Кое-кто утверждает, что скифы говорили на различных диалектах древнеиранского языка или даже древнем осетинском. При этом не оспаривается территория расселения скифов, где до сегодняшнего дня живут в основном тюрки.

О языке скифов можно судить только по именам их правителей: Таргитай, Липоксай, Арпоксай, Колаксай и т. д., которые звучат явно по-тюркски. Других примеров не сохранилось. По мнению Заура Гасанова, племя «царские скифы», а также племя, которое Геродот называет «сыны слепцов», относятся к алтайской языковой семье». Он не одинок в своем утверждении. Действительно, на такой обширной территории под обобщающим названием «скифы» могли жить разноязыкие племена.

Возможность существования тюркоязычных скифов подтверждается выводами генетиков. И.Л. Рожанский пишет: «Возникновение кыпчакской ветви тюркских языков может быть связано с тюркизацией одной из групп скифских по происхождению племен, как можно судить по преобладанию ветвей одного и того же субклада R1a-Z2125 среди всех без исключения народов этой группы». Рассматривая происхождение скифов от арийских племен, А.А. Клесов как специалист по ДНК-генеалогии делает вывод: «Но была еще одна ветвь ариев, которые прошли за Урал до Алтая, и стали там скифами, если придерживаться общепринятой классификации. Они основали там археологические «культуры скифского круга», и после жизни там, фактически в изоляции от своего древнего ИЕ [индоевропейского] языка, в течение как минимум тысячи лет, и живя в окружении носителей тюркского языка, многие перешли на тюркский язык». Итак, скифы говорили как на протоиранском, так и на тюркском языке.





Скифские воины. Рельеф чаши из кургана Куль-Оба (Эрмитаж)

В Поволжье находят археологический материал, связанный со скифами

Обратимся к зарубежным генетикам, более независимым от внутрироссийских дискуссий, зачастую политизированных, как, например, палеогенетики. Весьма солидный журнал «Nature» опубликовал данные, согласно которым оказывается, что «современные популяции с наибольшей вероятностью существования непосредственно произошли от восточных скифских групп почти исключительно тюркского языка. Особо высокая статистическая поддержка была задокументирована для некоторых тюркоязычных групп, географически расположенных вблизи археологических памятников восточных скифов (например, теленгитов, трубчатых, тофаларов), но и среди тюркоговорящего населения Центральной Азии (например, киргизы, казахи и каракалпаки). Эти же результаты были получены для некоторых тюркских групп, живущих западнее, например, для казанских татар». Гипотеза ученых о существовании тюрко­язычных скифов сегодня подтверждаются генетиками.

Для нас также важно, что археологи в Поволжье находят материал, связанный со скифами. Д. Раевский пишет: «В ряде ананьинских могильников, расположенных по течению Волги между впадением в нее Камы и Ветлуги, часто попадаются скифские предметы VII—VI вв. до н. э. в сочетании со специфическими вещами цент­рально-кавказского и даже урартского происхождения. Точно такое же сочетание скифских и кавказских вещей мы находим в синхронных названным ананьинским памятникам могильниках Центрального Кавказа, и это позволяет реконструировать переселение какой-то группы воинов с Кавказа на Среднюю Волгу примерно тогда же, когда происходило расселение по разным регионам Восточной Европы возвращавшихся через Кавказ из Передней Азии скифов. Тогда скифские и кавказские вещи, найденные в ананьинских могильниках, можно рассматривать как археологические следы тех самых «других скифов», которые, по свидетельству Геродота, отделились от основного массива своих соплеменников и продвинулись далеко на северо-восток Европы».

Благодаря новым археологическим и генетическим исследованиям расширяются возможности исследования скифской темы, которая несомненно оставила глубокий след в тюркской истории.

Продолжение следует