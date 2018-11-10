Рафаэль Хакимов: «Наследниками гуннов являются татары, чуваши, балкары и венгры»

Отрывки из книги «Хроника тюрко-татарских государств». Часть 10

«Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги директора Института истории им. Ш. Марджани Рафаэля Хакимова «Хроника тюрко-татарских государств: расцвет, упадок, возрождение». Сегодня вниманию читателей предлагается очередной фрагмент из главы «Основные игроки на евразийском континенте». (Часть 1 серии публикаций см. здесь, часть 2 — здесь, часть 3 — здесь, часть 4 — здесь, часть 5 — здесь, часть 6 — здесь, часть 7 — здесь, часть 8 — здесь, часть 9 — здесь).

Империя гуннов (II—V вв.)

Нашествие гуннов в IV в. в Восточную Европу положило начало «Великому переселению народов».

Первым среди царей «Гуннии» называют Тедрехона. Возглавляемые им войска барсилов, пройдя через Кавказскую Албанию («Каспийские ворота»), вторглись на территорию Малой Азии. Затем его имя было обожествлено («Тенгрихан») тюрками на Кавказе. Основателем империи гуннов на территории Европы в 374 г. стал Баламир.

В 376 г. гунны захватили территории аланов, граничившие с остготами. В хронике Аммиана Марцеллина читаем: «И вот гунны, пройдя через земли аланов, которые граничат с гревтунгами [остготами] и обычно называются танаитами, произвели у них страшное истребление и опустошение, а с уцелевшими заключили союз и присоединили их к себе. При их содействии они смело прорвались внезапным нападением в обширные и плодородные земли Эрменриха». В то время как основные силы гуннов сосредоточились в степях Северного Причерноморья, какая-то часть их действовала на Дунае. Как сообщает греческий автор Зосим, «в 400-х гг. гунны под предводительством Ульдиса воевали против готского военачальника Гайны на стороне Рима». Эта часть гуннов в 425 г. помогла римскому военачальнику Аэцию, за что получила в управление провинцию Паннония. Впоследствии они во главе с Ульдисом (Ульдином) исчезают со страниц летописцев. Чуть позже имя Ульдин всплывает в иной ипостаси, как Один, которому поклонялись викинги. Потомки гуннов в Скандинавии открывают новые страницы мировой истории — эпоху походов викингов.

Гунны Северного Причерноморья во главе с Руа, по словам знаменитого летописца Приска, стремились подчинить готов в целях создания «единой державы». Однако в 433 г. Руа умирает, и власть переходит к его племянникам Бледе и Аттиле. Именно к этому времени относится занятие Аттилой Паннонии, куда была перенесена главная ставка вождя. В 445 г. Бледа был убит, и Аттила стал единоличным правителем державы.



Расцвет империи западных гуннов приходится на время правления Аттилы. Илл. rus-imperia.ru/Plemena_2017.htm

Расцвет империи западных гуннов приходится на время правления Аттилы (434—453 гг.). Существуют разные версии происхождения имени вождя гуннов. По одной из версий имя Аттила восходит к названию реки Волга — Итиль/Атиль, по другой, имя происходит от тюркского слова «атлы», что означает «именитый», «прославленный», или же в значении «всадник», по третьей версии имя восходит к слову «ата», что с тюркских языков переводится «отец». Иные версии (готская, хазарская) выглядят экзотическими.



Готский историк Иордан оставил описание Аттилы: невысокого роста, с широкой грудью, большой головой, маленькими и глубоко сидящими глазами, с приплюснутым носом, со смуглым, почти темного цвета, лицом, с жиденькой бородкой. Он был хитер и расчетлив, речи были полны патетики с завуалированными угрозами, далеко идущими планами. Его отличало глубокое суеверие, наивная доверчивость шаманам.

Завоевания Аттилы были глубоко продуманными. Он чаще прибегал к хитрости, чем к прямым военным действиям. В битвах проявлял себя не столько военачальником, сколько отважным воином, увлекавшим людей за собой. Вместе с этим, летописцы Иордан и Приск описывают его как честного судью для своих соплеменников, великодушного по отношению к своим слугам, благосклонного к тем, кто искренне служил ему. Аттила вел простую жизнь среди варварской роскоши приближенных, пользовался деревянной посудой, тогда как вокруг все стремились к золотой утвари. Пристрастие к крепким напиткам превращало различные церемонии в оргии; в то же время, ему была присуща привычка окружать себя министрами и греческими писарями. Аттиле был присущ юридический формализм, стремление к крючкотворству, поиск дипломатических отговорок для создания, пусть видимости, но законности решения тех или иных вопросов. Как пишет Отто Менхен-Хельфен, «в германских странах великий и ужасный Аттила в одно и то же время, стал в ранние времена фигурой сверхчеловеческого величия. Даже историки не могут освободиться от идеи, что гуннский король был предшественником великих монгольских завоевателей». В правление Аттилы гуннский союз достиг максимальной экспансии, охватив территорию от Волги и Кавказа до Рейна. Аттила наложил дань на Римскую империю. Гунны объединили около 50 различных народов. В этом была их сила, и одновременно угроза.

Аттила умер в 453 г. при загадочных обстоятельствах. Память о вожде гуннов сохранялась на протяжении веков в устном германском эпосе и перешла в скандинавские саги. Его воспевали как добродетельного славного правителя, гостеприимного и справедливого с вассалами. Такой образ сохранился в скандинавских песнях «Старшей Эдды» и героическом сказании «Песня о Нибелунгах». В католических кругах его называли «Бичем Божьим».



Аттила (Атли). Иллюстрация к изданию «Старшей Эдды» (1893 г.). Илл. wikipedia.org



Сыновья Аттилы разделили подвластные племена путем жребия, что возмутило вассальных правителей. Первыми откололись от гуннов гепиды. К ним присоединились и другие племена. В сражении при Недао в Паннонии победили гепиды. Старший сын Аттилы был убит, остальные бежали в степи Северного Причерноморья.



Гунны-кутригуры кочевали на северо-западе Азовского моря, а утургуры или утригуры, в устье реки Дон. Эти две орды быстро стали непримиримыми врагами, их противоречия разжигались не без участия византийских дипломатов. Братоубийственная война гуннских племен продолжалась, пока авары не одержали верх над воюющими ордами и захватили власть над территорией южнорусских степей. Наступил конец гуннской державы, который держался силой оружия и за счет авторитета непобедимого властелина, каким был Аттила.

Происхождение гуннского языка достоверно неизвестно. Тем не менее не вызывает сомнений, что в гуннской империи были тюрки, ведь болгарские племена — западные гунны — были несомненно тюркоязычными. Наследниками гуннов являются татары, чуваши, балкары, а также венгры.

На скифо-гуннской основе возникло множество тюркских племен и государств. Как пишет С.Г. Кляшторный: «Тюркоязычные народы Евразии, так же, как и их предшественники, в течение многих веков имели общую историю и общую по происхождению культуру, ставшую их общим наследием. Смена на исторической арене одних племенных объединений другими вовсе не означает полного исчезновения первых — древние племена сохранялись во вновь возникших этнических и политических структурах, часто под другими названиями, и формировали новые народы, претерпевшие свои деформации. Судьба каждого из них неотделима от судьбы соседей и сородичей». Древнетюркский период — общий для всех современных тюрков. Там даже кыпчакская и огуская ветви еще не разделились, хотя уже обозначились кыргызы, племена теле, уйгуры, татары вместе с кимаками и кыпчаками, да и те скорее выделилились в качестве политических, нежели этнических единиц. Различия в названиях часто определялись доминирующей династией этнополитических объединений, куда могли входить не только тюркские, но также монголоязычные, тангутские и другие племена.

Продолжение следует