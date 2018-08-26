Башкирская неделя: арест краснокамского главы, о заказчике атаки на Хамитова и «Уфа» в Шотландии

Главные события недели Башкортостана: загоревшийся двигатель рейса Уфа — Сочи, реконструкция набережной Белой и точка в деле о пожаре в стерлитамакском реабилитационном центре

Прошедшая неделя запомнится жителям Башкирии пожаром на самолете авиакомпании Red Wings, летевшем из Уфы в Сочи. Благодаря записям горящего двигателя, сделанным пассажирами на смартфоны, сюжеты об инциденте показали почти все российские телеканалы. Во второй части интервью политтехнолог Константин Калачев высказал мнение о заказчиках информационной кампании против Хамитова. Он также усомнился в возможности снятия главы РБ в этом году. ФК «Уфа» проиграл «Глазго Рейнджерс» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Однако шанс наверстать упущенное еще есть.

Видео — огонь!

Утром 22 августа самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings вылетел из Уфимского аэропорта в Сочи. Сразу после взлета один из двигателей загорелся и лайнеру пришлось вернуться. Никто из 202 пассажиров не пострадал. Как и члены экипажа. Уже приблизительно через час клиенты авиакомпании смогли отправиться в пункт назначения на другом самолете.

История могла не выйти за пределы регионального инцидента, если бы не гаджеты. Пассажиры сняли на смартфоны горящий двигатель самолета из иллюминатора. Видео и фотографии разлетелись по интернету. Сюжеты об «огненном рейсе» показали многие телеканалы, о нем писали интернет-издания и рассуждали блогеры.

Популярный блогер, пилот Евгений Мольков призвал не делать поспешных выводов об инциденте и дождаться заключения Международного авиационного комитета.

Пассажиры сняли на смартфоны горящий двигатель самолета из иллюминатора. Фото instagram.com/dmitriy_antonov_17



В Росавиации назвали причину пожара: «Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно седьмая или девятая ступень. Разрушающиеся детали попали в зазор между ротором и статором, это и привело к возникновению титанового пожара».

Также в ведомстве считают необходимым наградить экипаж, поскольку все его члены правильно и быстро среагировали. Отмечается, что титановый пожар — сложное и редкое явление.

Атаку на Хамитова заказали в Москве

Политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев во второй части интервью для «Реального времени» поделился мнением об информационной атаке на главу Башкирии Рустэма Хамитова. Он считает, что конфликт руководителя республики с Башкирской содовой компанией (БСК) раздувается искусственно. Политтехнолог предположил, что заказчик кампании против «башлыка» находится в Москве. Однако предположить, кому выгодна отставка Хамитова в столице, Калачев не смог.

«Но кому сейчас и в 2019 году нужна замена главы Башкирии? Игорю Сечину? А чего ради-то Сечину? Ему интересна своя компания «Роснефть», а никак не Башкортостан», — предположил и сам отверг Калачев.

«Уфа» в Шотландии

В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы ФК «Уфа» проиграл «Глазго Рейнджерс». Принимавшие гостей шотландцы забили единственный гол. Отличился у «рейнджеров» защитник Коннор Голдсон.

Надежда пересилить соперника еще есть. 30 августа уфимцы примут шотландский клуб на своем поле.

Отличился у «рейнджеров» защитник Коннор Голдсон. Фото facebook.com/rangersfc

Точка в деле «Содействия»

Стерлитамакский горсуд приговорил к 9 годам колонии общего режима руководителя сети реабилитационных центров «Содействие» Алексея Чалого. Он был признан виновным в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть более двух человек.

Напомним, что в марте 2016 года в одном из реабилитационных центров Чалого произошел пожар. В результате погибли 12 человек.

Установлено, что здание не было оборудовано противопожарной сигнализацией. Выходы были заперты, а окна зарешечены. Поэтому клиенты центра не смогли выбраться или вовремя среагировать на пожар.

Уход «Чемпиона» из «Меги»

Основатель башкирской сети спорттоваров «Чемпион», бизнесмен Адиль Юлдашев рассказал в интервью «Реальному времени», почему он решил закрыть магазин в уфимской «Меге». По словам предпринимателя, аренда в торговом центре становится все дороже. При этом статус присутствия в молле уже не так высок, как несколько лет назад.

Юлдашев также поделился планами по развитию проекта «Территория 3000» в Уфе. Он считает, что формат бизнес-центров, включающих в себя спортивные объекты, социальную инфраструктуру и прочее, продвинет Уфу на новый уровень. При этом бизнесмен признал, что столице Башкирии еще далеко до звания спортивного города.

Власти Уфы объявили тендер на очередной этап строительства набережной реки Белая. Фото glavarb.ru

Набережная Белой

Власти Уфы объявили тендер на очередной этап строительства набережной реки Белой. Начальная цена контракта составляет 380 млн рублей. Большую часть денег выделит бюджет республики. Согласно документам, это должна быть уже четвертая очередь строительства.

Тем временем горадминистрация на год закроет участок набережной от бассейна до железнодорожного моста. С 27 августа 2018-го по 30 сентября 2019-го тут будут идти строительные работы.

Напомним, что Башкирия уже потратила немало денег на благоустройство набережной. Для республиканских и городских властей проект во многом является имиджевым. Однако многие специалисты сравнивают то, что получилось, не с общественными пространствами, а с оборонительными укреплениями.

Пистолет пристава

Таксист из Стерлитамака обвинил местного судебного пристава в том, что он угрожал жизни. По словам таксиста, клиент достал из сумки пистолет и направил ему в живот. Позже мужчина узнал нарушителя, им оказался один из сотрудников Управления ФССП по РБ. Часть происходившего в машине представлена на видеозаписи.

Однако сам пристав утверждает, что просто выронил зажигалку в форме пистолета. Уголовное дело в отношении представителя власти возбуждать не стали ни в полиции, ни в прокуратуре.

В пресс-службе УФССП по РБ рассказали «Реальному времени», что проверка в отношении пристава ведется. Решение будет приниматься только после изучения дела. В то же время представители службы обратили внимание на долги заявителя. В отношении таксиста действуют несколько исполнительных производств на сумму около 190 тыс. рублей.

УФССП по Башкирии проведет проверку инцидента между судебным приставом и таксистом.

Только 15,6% школьников республики выбрали в качестве родного языка башкирский. Фото school39.ru



Родной башкирский

Только 15,6% школьников республики выбрали в качестве родного языка башкирский. Русский язык признали родным 63,05%. Татарский язык в РБ в качестве родного будут изучать 9,45% учеников.

По предварительным данным Министерства образования республики, в этом учебном году в РБ будут изучаться 11 родных языков. Это башкирский, белорусский, латышский, марийский, мордовский, немецкий, русский, татарский, удмуртский, украинский и чувашский языки.

«УзДЭУ Авто-Уфа», удаление «ВКонтакте» и арест Краснокамского главы

Арбитражный управляющий обанкротившегося дилерского ООО «УзДЭУ Авто-Уфа» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство компании. По его мнению, три компании и пять менеджеров из Узбекистана должны заплатить 778,2 млн рублей. Управляющий обнаружил признаки преднамеренного банкротства и направил соответствующее заявление в суд.

Башкирия стала лидером по запросам «как удалить «ВКонтакте» за последний год. На фоне растущего числа уголовных дел за экстремизм из-за картинок и записей в соцсетях многие обратили внимание, что большинство случаев связаны с публикациями именно в этой соцсети. Кроме Башкирии в числе лидеров по этому запросу находятся Самара и Татарстан.

Главу Краснокамского района РБ Разифа Гильмуллина и его заместителя Диниса Бикова арестовали. Пока суд отправил их в СИЗО на 2 месяца. Оба чиновника обвиняются во взяточничестве. Напомним, что о задержании главы района стало известно еще две недели назад.