Адиль Юлдашев, «Чемпион»: «Расходы семейного бюджета на спорт неуклонно снижаются»

Основатель башкирской сети спорттоваров, бизнесмен Адиль Юлдашев, рассказывает о казанских пельменях, уходе из «Меги» и попытке заглянуть в 3000 год

Уфимский бизнесмен, основатель сети спортивных магазинов «Чемпион», которая работает почти в десятке регионов страны, Адиль Юлдашев родился 51 год назад в Ленинграде. Его отец был военным и поколесил по гарнизонам СССР, пока не оказался в Уфе, где Адиль пошел в школу. Потом было Суворовское училище. Казанское. Кроме того, его компания (ООО «Чемпионерия») по итогам прошлого года стала лауреатом деловой премии «Реальный рейтинг» в номинации «Ретейл». В интервью корреспонденту «Реального времени» Юлдашев рассказал, как построил свой бизнес, о конкурентах и блогерстве и службе в Казани.

«Начали с маленькой комнаты 10 квадратов»

— Вы закончили Казанское суворовское училище 35 лет назад. Помогла вам суворовская школа в жизни? С сослуживцами общаетесь?

— Я очень благодарен КзСВУ за школу жизни, которую прошел там. На формирование меня, как личности, оно оказало куда большее влияние, чем школа или служба в армии. С сослуживцами, конечно, общаемся. Понятно, что не со всеми, но пара-тройка друзей — это навсегда.

— Можете вспомнить что-то из тех лет? К примеру, как сбегали в самоволку? Где были любимые места в Казани?

— В это сложно поверить, но я ни разу не сбегал в самоволку. Учился хорошо, поэтому увольнительные были каждую неделю. Любимым местом для растущего организма была «Пельменная» в начале Баумана. Уж, наверное, ее сейчас там нет, но вкуснее тех пельменей я не помню.

— Вы по образованию врач, педиатр. Как оказались в спортивном бизнесе?

— Если честно, то причиной были деньги. В 1992 году зарплата начинающего врача была около 10 долларов. Моя супруга врач, я врач. Это было слишком для продолжения счастливой семейной жизни. Мы кинули жребий, кто остается врачом, а кто уходит в бизнес. Шутка. Ушел я. В спортивный бизнес. Все-таки это чуть-чуть пересекается с медициной.

Люблю командные виды спорта, все то, что связано с мячом. Есть такая шутка, что позиция в бизнесе обратно пропорциональна размеру мяча. Снизу вверх — футбольный мяч, потом теннисный и гольф. Но я что-то застрял пока на футболе и волейболе



— С чего начали?

— Начали с маленькой комнаты 10 квадратных метров в качестве офиса. Продавали спорттовары. Постепенно выросли в крупную оптовую компанию с клиентами от Калининграда до Сахалина и начали открывать свои магазины.

— Какой вид спорта предпочитаете?

— Люблю командные виды спорта, все то, что связано с мячом. Есть такая шутка, что позиция в бизнесе обратно пропорциональна размеру мяча. Снизу вверх — футбольный мяч, потом теннисный и гольф. Но я что-то застрял пока на футболе и волейболе.

«Первому снегу в октябре я радуюсь больше, чем детишки в ожидании Деда Мороза»

— Вы много лет выстраивали сеть спортивных магазинов «Чемпион», вышли за пределы Башкирии. Но, похоже, проект исчерпал себя?

— Да. На данный момент наша федеральная сеть насчитывает 27 магазинов, от Самары до Красноярска. Почему мы не развиваемся как раньше? Если смотреть в будущее, то рентабельность торговли будет стремиться к нулю. P2C — производитель для покупателя, минуя посредников, вот то будущее, которое нас ждет, а вполне может и С2С — сам себе напечатал на 3D-принтере мячик и пошел играть во двор.

— В январе вы закрыли один из самых крупных магазинов сети «Чемпион» в уфимской «Меге», ссылаясь на то, что торговля уходит в интернет, но при этом «Чемпион» не столь активен в сети. Почему?

— Причины закрытия были другие. Ставка аренды повышается из года в год, а количество посетителей падает. Оно нам зачем, когда в Уфе у нас есть еще четыре магазина? Сеть важна для принципа: выбирать онлайн, покупать оффлайн или наоборот, то есть сплошной омничанел. Раньше «Мега» была очень знаковым торговым центром и присутствие в ней было оправдано, сейчас конкуренция среди ТЦ очень высока, поэтому решение было оправданным.

«По недавно проведенным исследованиям категории покупателей «средний» и «средний минус» — около 80 процентов готовы запросто покупать контрафакт. Обидно ли нам? Конечно, это сильно, очень сильно влияет на бизнес». Фото championnet.ru



— Большая часть товаров в вашей торговой сети — это приват-лейбл. Марки недорогие, в основном сшитые в Китае. Дешевизна — это главный критерий, на который ориентируется потребитель? Маржа при торговле своими марками и известными брендами различается, но, похоже, потребитель не готов переплачивать за имя и качество.

— Ответ очень простой. Все зависит от целевой аудитории. В спортивном бизнесе есть нюанс. Иногда профессиональный спортсмен при достатке ниже среднего будет экономить на всем, чтобы купить правильный велосипед. В то же время олигарх не будет раскошеливаться на дорогой мячик, если он его берет на дачу поиграть раз в неделю.

— Сейчас на рынке настоящее засилье контрафакта. Тренд последних лет — это торговля кроссовками через соцсети. Везут подделки из той же Турции, и здесь люди покупают. Не обидно?

— По недавно проведенным исследованиям категории покупателей «средний» и «средний минус» — около 80 процентов готовы запросто покупать контрафакт. Обидно ли нам? Конечно, это сильно, очень сильно влияет на бизнес, но бренды сами должны приложить максимум усилий для работы в данном направлении, используя законы. Но как-то это все идет очень вяло.

— Охарактеризуйте рынок спорттоваров России? Кто основные игроки, объем этого рынка в денежном выражении оценивали?

— Несмотря на то, что все любят говорить о занятиях спортом как очень модном тренде, к сожалению, процент занимающихся и суммы, тратящиеся из семейного бюджета на спорт, очень малы. Если посмотреть на индекс Иванова, который публикует Сбербанк, то видно, что процент семейного бюджета на спорт и развлечения с 2014 года неуклонно снижается. Это и понятно, когда даже у среднего класса львиная доля доходов уходит на продукты питания и коммуналку.

— Какие видите тренды на рынке?

— Последние тренды — это увеличение продаж онлайн, значительное снижение продаж несетевыми магазинами, снижение продаж тренажеров и рост торговли в обуви и одежде.

В среднем 2-5 тысячи в год на одного человека. Это небольшая сумма. Понятно, что в Москве и других крупных городах это цифра выше, чем в сельской местности, но в среднем где-то так. Частенько цифры некорректны, так как не учитывается большое количество спортивной одежды и обуви в форматах нецивилизованной торговли



— Приход международного игрока, каким является французская сеть «Декатлона», не стал проблемой для местных игроков в секторе спорттоваров?

— «Декатлон» очень серьезный конкурент, особенно в том секторе, в котором мы и работаем. Единственное, что радует, то что это цивилизованная конкуренция, так как этот оператор работает «в белую» и нам понятна его ценовая и маркетинговая политик.

— Вы проводили маркетинговые исследования, сколько тратят жители регионов, в которых присутствуют ваши магазины, на спорт, включая и сами занятия, и оборудование, и одежду, и обувь?

— В среднем 2—5 тысяч в год на одного человека. Это небольшая сумма. Понятно, что в Москве и других крупных городах это цифра выше, чем в сельской местности, но в среднем где-то так. Частенько цифры некорректны, так как не учитывается большое количество спортивной одежды и обуви в форматах нецивилизованной торговли, а она по мере ухудшения экономической ситуации снова набирает оборот.

— Как сказываются сезонные спросы на ваших продажах? Куда деваются вещи и спортинвентарь из старых коллекций: возвращается производителю, списывается или отправляется в социальные службы?

— Сезонность очень сильно влияет на наши продажи. Еще сильнее влияет погода. Зима без снега — катастрофа, дождливое лето — та же картина. Первому снегу в октябре я радуюсь, наверное, больше чем детишки в ожидании Деда Мороза.

«Нравится, что посты читают и на них реагируют»

— Ваш новый проект «Территория 3000» — это такой фьюжн бизнес- и фитнес-центров, аудиторий для конференций, ресторана. Что это за формат?

— Это наш новый формат. 3000 — цифра будущего тысячелетия. Это территория будущего. Вся жизнь в один клик. В пределах ста метров: работа, жилье, поликлиника, спорт, школа, детсад, парк и т. д.

— По вашим личным наблюдениям, число занимающихся спортом за последнее время увеличивается?

— Есть статистика. Если лет 10 назад это было 10—15 процентов, кто регулярно занимается спортом, то теперь это 25—30 процентов. В скандинавских странах это 60—70 процентов. Есть куда расти.

В планах застройки, к сожалению, редко находится место для спортивных объектов. Поэтому мы своим новым проектом «Территория 3000» попытаемся доказать, что и спортивные объекты способны себя окупать



— Уфа — спортивный город. Или, к примеру, та же Казань выглядит гораздо спортивнее?

— Уфа, наверное, только в начале пути. Чтобы быть спортивным городом, надо не вкладывать кучу денег в две-три команды и этим гордиться, а создавать спортивную инфраструктуру, доступную для большинства горожан.

— Городская спортивная инфраструктура — это только прерогатива чиновников или должно быть и движение снизу? Складывается впечатление, что обыватель только требует: «Постройте нам площадки, спорткомплексы, велодорожки, тогда мы и займемся спортом».

— Движение снизу без поддержки администрации — весь пар в свисток. Провести соревнования — это да, запросто можно организовать движуху снизу, а вот где, на каких площадях это уже другая история. Надо делать вместе, по-другому ну просто никак. В планах застройки, к сожалению, редко находится место для спортивных объектов. Поэтому мы своим новым проектом «Территория 3000» попытаемся доказать, что и спортивные объекты способны себя окупать.

— Вы активный блогер в «Фейсбуке», у вас много интересных постов. Для вас соцсеть — это средство для спасения души, возможность раскрыть спящие таланты?

— Ну, наверное, блогер это тот, кто ведет блог. У меня его нет. А посты в «Фейсбуке», да, иногда хочется высказаться или просто пографоманить. Времени не хватает на то, чтобы писать постоянно. Но если нахожусь где-нибудь в командировке, то часто тексты рождаются в самолетах, аэропортах. Не скрою, конечно, нравится, что посты читают и на них реагируют. Наверное, еще не дорос, чтобы писать для себя.