В Уфе приземлился пассажирский самолет с горящим двигателем

Пассажирскому самолету Ту-204 пришлось вернуться после вылета из Уфы из-за возгорания левого двигателя. Лайнер должен был лететь в Сочи.

«Экипажу около получаса назад удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали»,— цитирует источника «Коммерсантъ».

На борту находилось 202 пассажира. «В 5.22 местного времени был дан отбой тревоге, пострадавших нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи», — добавили в аэропорту.

Ранее авиалайнер Airbus A380 едва не потерпел крушение неподалеку от московского аэропорта Домодедово. На борту в этом время находились 426 пассажиров, никто из них не пострадал.