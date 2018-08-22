В Уфе приземлился пассажирский самолет с горящим двигателем
Пассажирскому самолету Ту-204 пришлось вернуться после вылета из Уфы из-за возгорания левого двигателя. Лайнер должен был лететь в Сочи.
«Экипажу около получаса назад удалось благополучно посадить самолет в Уфе с горящим двигателем. Пассажиры и экипаж не пострадали»,— цитирует источника «Коммерсантъ».
На борту находилось 202 пассажира. «В 5.22 местного времени был дан отбой тревоге, пострадавших нет. С пассажирами работают представитель авиакомпании и психологи», — добавили в аэропорту.
Ранее авиалайнер Airbus A380 едва не потерпел крушение неподалеку от московского аэропорта Домодедово. На борту в этом время находились 426 пассажиров, никто из них не пострадал.Происшествия Башкортостан
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