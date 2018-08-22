Башкирия, Самара и Татарстан лидируют по запросам «как удалить «ВКонтакте»

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Башкирия лидирует по запросам «как удалить «ВКонтакте» по итогам года. В первую тройку также входят Самарская область и Татарстан.

По данным сервиса Google Trends, с 27 августа 2017 года по сегодняшний день наибольшее количество запросов по этой теме поступало именно из Башкирии. В Самарской области интерес ниже на 10%. Жители Татарстана искали информацию об удалении из соцсети на 13% реже.

Лидерами по итогам месяца стали Свердловская область, Башкирия и Новосибирская область.

За день в первой тройке фигурируют Самарская область, Татарстан и Челябинская область.