В Башкирии судебный пристав угрожал убийством таксисту — СМИ

Таксист из Стерлитамака Ильфат Баталов обвинил судебного пристава в угрозе убийством. Однако полиция и прокуратура не стали возбуждать уголовное дело.

Водитель такси рассказывает, что во время вызова один из его клиентов достал из сумки пистолет.

«Он достал пистолет и ткнул им мне в живот. Я испугался за свою жизнь, у меня все-таки семья, дети. Решил остановиться, включил свет. И тут узнал в этом пассажире нашего судебного пристава, его очень часто по местному телевидению показывают», — приводит слова Баталова портал bash.news.

Сам пристав утверждает, что полез в сумку за ключами. В этот момент из нее выпала зажигалка в форме пистолета. При этом предъявить он ее не может, поскольку зажигалка уже потеряна. В то же время пристав признал, что у него есть травматический пистолет и разрешение на него.