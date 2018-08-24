Новости происшествий

12:42 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии судебный пристав угрожал убийством таксисту — СМИ

11:44, 24.08.2018

Таксист из Стерлитамака Ильфат Баталов обвинил судебного пристава в угрозе убийством. Однако полиция и прокуратура не стали возбуждать уголовное дело.

Водитель такси рассказывает, что во время вызова один из его клиентов достал из сумки пистолет.

«Он достал пистолет и ткнул им мне в живот. Я испугался за свою жизнь, у меня все-таки семья, дети. Решил остановиться, включил свет. И тут узнал в этом пассажире нашего судебного пристава, его очень часто по местному телевидению показывают», — приводит слова Баталова портал bash.news.

Сам пристав утверждает, что полез в сумку за ключами. В этот момент из нее выпала зажигалка в форме пистолета. При этом предъявить он ее не может, поскольку зажигалка уже потеряна. В то же время пристав признал, что у него есть травматический пистолет и разрешение на него.

Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты