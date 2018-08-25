Власти Уфы на год закроют доступ к набережной Белой
Власти Уфы закроют доступ к набережной реки Белая на участке от бассейна «Юность» до железнодорожного моста 27 августа. Работы по реконструкции этого участка будут идти до 30 сентября 2019 года.
Создание набережной включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, благоустройство территории, пишет «Башинформ».
Первая очередь (берегоукрепления и дорога от памятника Салавата Юлаеву до бассейна «Юность») завершена в 2015 году. В начале июня 2018 года завершен первый этап строительства второй очереди инженерных сооружений.
Напомним, что администрация Уфы объявила тендер на четвертую очередь набережной. На нее планируется потратить более 380 млн рублей.ОбществоИнфраструктура Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым