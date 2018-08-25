Власти Уфы на год закроют доступ к набережной Белой

Власти Уфы закроют доступ к набережной реки Белая на участке от бассейна «Юность» до железнодорожного моста 27 августа. Работы по реконструкции этого участка будут идти до 30 сентября 2019 года.

Создание набережной включает в себя строительство гидротехнических сооружений и автодороги, благоустройство территории, пишет «Башинформ».

Первая очередь (берегоукрепления и дорога от памятника Салавата Юлаеву до бассейна «Юность») завершена в 2015 году. В начале июня 2018 года завершен первый этап строительства второй очереди инженерных сооружений.

Напомним, что администрация Уфы объявила тендер на четвертую очередь набережной. На нее планируется потратить более 380 млн рублей.