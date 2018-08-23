Управляющий «УзДЭУ Авто-Уфа» потребовал взыскать с руководства дилера более 700 млн рублей

Арбитражный управляющий обанкротившегося дилерского ООО «УзДЭУ Авто-Уфа» потребовал привлечь к субсидиарной ответственности бывшее руководство компании. Он считает, что три компании и пять менеджеров должны выплатить 778,2 млн рублей.

Действия руководства можно расценивать как преднамеренное банкротство, следует из заявления, опубликованного в реестре сведений о банкротстве.

Отмечается, что материнские компании обязали «УзДЭУ Авто-Уфа» брать кредиты для закупки у них малоликвидных автомобилей. Также компания совершала сделки с аффилированными лицами для получения контроля над процедурой банкротства общества. Кроме того, руководство не предпринимало действий для взыскания долгов на 108 млн рублей.

По мнению управляющего, почти 778,2 млн рублей должны быть взысканы с узбекистанских ООО «Avtosanoat invest», АО «Дженерал Моторс Узбекистан» и АК «Узавтосаноат». Также виновными в банкротстве называются Юрий Кан, Фарход Абдуллаев, Конот Худойберганов, Ёркин Шовкатов и Рустам Рахимжанов.

Напомним, что банкротство «УзДЭУ Авто-Уфа» было запущено еще в августе 2017 года. Арбитраж Башкирии признал компанию банкротом в ноябре того же года.