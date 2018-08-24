«Уфа» побывала в «шотландской берлоге»: «Teddy Bears» не так страшны, как кажутся

Шансы на выход в группу ЛЕ остаются, но…

Вот и дождались. «Уфа», пройдя крепких «малышей» и «карликов» Европы, приехала в гости к гранду — «Глазго Рейнджерс» во главе со Стивеном Джеррардом. Испытания начались еще за неделю до встречи с грозными шотландцами, а ведь, кроме прочего, «горожане» порядком вымотаны четырьмя матчами в РПЛ и четырьмя — в Лиге Европы за прошедший месяц. Чем закончилась первая встреча «Уфы» с легендарным клубом — в материале «Реального времени».

«Завизировано»!



«Обработка» клуба из Башкирии началась сразу после того, как «Джерс» прошли неуступчивый «Марибор». Были даже высказывания, что мы не особо стремились встретиться с «Уфой», но раз так вышло, то что тут поделаешь.

Первое испытание заключалось в распространении информации о том, что «горожане» якобы не успевают получить британские визы, а следовательно, на матч не попадают, получают «техническое» поражение, и «Рейнджерс» без борьбы выходит в следующий этап. Вариант отыгрывания форы в Уфе горячими британскими головами, видимо, даже не рассматривался.

Однако наставник «синих» легендарный в недавнем прошлом футболист Стивен Джеррард оставался истинным джентльменом. Еще перед матчем «Уфы» с «Динамо» он сказал: «Это не моя проблема. Я услышал об этом недавно, посмотрим, как все сложится. Надеюсь, они получат визы и приедут. Мы в хорошей форме и ждем борьбы. Надеемся, «Айброкс» снова зажжет еврокубковым вечером».

Под таким вот психологическим давлением подопечные Сергея Томарова вышли на матч с «бело-голубыми», и что из этого вышло, вы прекрасно знаете — первое крупное поражение в официальном сезоне (0:3). А «медведи» свою последнюю проверку перед «Уфой» прошли «на ура», обыграв за явным преимуществом «Килмарнок». Хет-трик сделал нападающий Альфредо Морелос, и даже мяч престижа в свои ворота «рейнджеры» забили сами — это сделал хорватский защитник Борн Баришич. И тут психологический бонус.

Денег дай!

В конце концов РФС и УЕФА оказали дипломатическую поддержку «Уфе», и генеральный директор клуба Шамиль Газизов успокоил всех поклонников «бело-красных».

Уфимцы скостили себе и путь в Глазго — остались в Москве после разгромной оплеухи от «Динамо». «Продинамленные», они на следующий день сели в самолет и отправились в гости к не очень приветливым британцам. Надо ли говорить, что и этот путь легким не назовешь, хотя уфимцы и заказали чартер.

Такие передряги, помимо того, что напрягают, еще и закаляют. И вот уже Шамиль Газизов воспрял духом: «Уфа» готова к противостоянию с «Рейнджерс». Чем быстрее мы выйдем в Глазго, тем лучше. Ребята хотят реабилитироваться за вчерашнее поражение».

Тем временем «Змей Глазгович» придумал новую загадку. Когда «Матч ТВ» уже вбил в сетку вещания поединок «Уфы» на «Айброксе», шотландцы попросили «кругленькую сумму». Появилась информация, что канал не сможет показать игру — на стадии отборочных раундов еврокубковых турниров права на показ матчей принадлежат клубам, а не УЕФА.

Этот вопрос муссировали тоже более суток. Теперь нервы потрепали уже уфимским болельщикам. Но, к счастью, все обошлось и тут, хотя дома просмотру зрелищного футбола перекрывает кислород отечественный «Матч Премьер». «Рейнджеры» тем временем планомерно и спокойно готовились «хлопнуть» самозванцев из России.

«Красные» против «синих»



Однако первые же секунды матча дали болельщикам «Уфы» повод для оптимизма. Их любимцы вышли на арену «Айброкса» в красной форме, которая в начале сезона очень даже фартовая для «горожан». «Глазго» тоже выбрало традиционную домашнюю — синюю.

Стартовый состав на игру в Шотландии тренерский штаб «Уфы» выбрал достаточно предсказуемый. С первых минут на поле вышла пятерка защитников, которая начинала предыдущую встречу в Лиге Европы против «Прогреса». В центр поля вместо Ванека и Карпа были выставлены Засеев и Салатич. Первый — для чистоты опорной зоны, Азамат практически не был задействован при выходе из обороны в атаку. А вот Салатич должен был отвечать за начало комбинационной работы, Веролюб достаточно лоялен к прессингу соперника. Впереди маячила тройка Обляков — Игбун — Пауревич, где последнему предстояло выполнять роль «столба».

Томаров справился с домашним заданием по разгадыванию тактического рисунка соперника. Несмотря на несколько потенциально опасных подходов к воротам Беленова, с игры шотландцы почти не угрожали владениям «Уфы». Активнее других выглядел колумбийский нападающий хозяев Морелос, который периодически выигрывал верховые единоборства у защитников уфимцев. В стартовые минуты матча «Уфа» даже не помышляла об атаке, но в гостевой игре главное не пропустить, так что посыпать голову пеплом не приходилось.

В целом гости грамотно оборонялись, не совершая грубых ошибок, и даже имели шанс на подход к воротам «синих». Однако, на 42-й минуте везение для «Уфы» закончилось. После навеса с углового Морелос на опережение пробил головой по центру, Беленов отбил прямо перед собой, а Аликин не успел обезвредить добивающего мяч Голдсона — 1:0. Сразу после розыгрыша мяча уфимцы имели шанс сравнять счет, однако ни Живоглядову, ни Пауревичу не хватило мастерства, чтобы восстановить статус-кво.

Печальный оптимизм

В начале второго тайма «Уфа» попыталась ошеломить соперника атакующим порывом. Однако получилось лишь слегка попугать «медведей» подступами к штрафной. Эта пятиминутка сменилась более тревожным давлением на ворота Беленова. «Айброкс» синхронно гнал вперед своих любимцев. Жаль, что «Нефтянику» до этой гармонии еще очень далеко.



Постепенно «Уфа» ушла в откровенное удержание «несмертельного» счета со вкусом надежды. Оно и понятно — и силы закончились, и класс не тот. Да и без ударов по воротам трудно забить гол. И счастье Живоглядова, что польский судья не был настолько смел, чтобы поставить пенальти на 78-й минуте.

Вышедшие на замену Ванек, Карп и Кротов ничего нового в атаку россиян не внесли. «Уфа» уступила с достойным счетом 0:1, но пока совсем непонятно, за счет чего подопечные Томарова смогут отыграть эту минимальную фору дома 30 августа. Сделать это будет как минимум нелегко.

