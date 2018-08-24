Росавиация предложила наградить экипаж самолета Уфа — Сочи, загоревшегося в полете
Росавиация представила к награде и кабинный, и лётный экипаж самолета, выполнявшего рейс Уфа — Сочи. Глава ведомства Александр Нерадько похвалил экипаж, сказав, что он «действовал слаженно».
Также руководитель Росавиации сообщил о причинах возгорания двигателя самолета.
«Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно седьмая или девятая ступень. Разрушающиеся детали попали в зазор между ротором и статором, это и привело к возникновению титанового пожара», — цитирует Нерадько Russia Today.
Глава ведомства отметил, что экипаж самолета провел верные действия, поскольку титановый пожар — редкое и сложное явление.
Напомним, что утром 22 августа пассажирский Ту-204, вылетевший в Сочи из Уфы, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за загоревшегося двигателя. Происшествие прогремело на всю Россию из-за записей, сделанных пассажирами.Происшествия Башкортостан
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