Росавиация предложила наградить экипаж самолета Уфа — Сочи, загоревшегося в полете

Росавиация представила к награде и кабинный, и лётный экипаж самолета, выполнявшего рейс Уфа — Сочи. Глава ведомства Александр Нерадько похвалил экипаж, сказав, что он «действовал слаженно».

Также руководитель Росавиации сообщил о причинах возгорания двигателя самолета.

«Произошло разрушение лопаток компрессора высокого давления, примерно седьмая или девятая ступень. Разрушающиеся детали попали в зазор между ротором и статором, это и привело к возникновению титанового пожара», — цитирует Нерадько Russia Today.

Глава ведомства отметил, что экипаж самолета провел верные действия, поскольку титановый пожар — редкое и сложное явление.

Напомним, что утром 22 августа пассажирский Ту-204, вылетевший в Сочи из Уфы, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за загоревшегося двигателя. Происшествие прогремело на всю Россию из-за записей, сделанных пассажирами.